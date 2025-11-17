ข่าว

ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย “BOTNET” มองไม่เห็น แต่ขโมยได้ทุกอย่าง พร้อมแนะวิธีป้องกัน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 11:20 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:20 น.
67

ตำรวจไซเบอร์โพสต์เตือนภัย BOTNET เครือข่าวแฮก-ควบคุมระยะไกล แม้มองไม่เห็น แต่ขโมยได้ทุกอย่าง พร้อมแนะนำวิธีรับมือ ไม่ตกเป็นเหยื่อ

เมื่อวานนี้ (16 พฤศจิกายน) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. เพื่อเตือนภัยถึงความอันตรายของ BOTNET ระบุว่า

เตือนภัย BOTNET มองไม่เห็นแต่ขโมย…ได้ทุกอย่าง

BOTNET คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกแฮกและควบคุมจากระยะไกลโดยผู้ไม่หวังดี (Botmaster) โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าเครื่องของเราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้

Credit : ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

วิธีรับมือและป้องกัน

  • อัปเดตระบบและซอฟต์แวร์สม่ำเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ความปลอดภัย
  • ตั้งรหัสผ่านที่แข็งแรงและเปลี่ยนเป็นประจำ โดยเฉพาะอุปกรณ์เชื่อมเน็ต
  • ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่เชื่อถือได้ และอัปเดตฐานข้อมูลเสมอ
  • ระวังการคลิกลิงก์/ไฟล์จากแหล่งไม่รู้จัก
  • เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ เพื่อบล็อกการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์
  • ดูแลอุปกรณ์ IoT (กล้อง, สมาร์ทโฮม) อัปเดต Firmware และเปลี่ยนรหัสเริ่มต้น
  • เปิดใช้งาน 2FA เพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีสำคัญ

ถ้าไม่ป้องกัน Botnet = ข้อมูลลับกำลังถูกปล้น!!

อย่าปล่อยให้มิจฉาชีพเอาเปรียบ แจ้งทันทีเพื่อช่วยกันหยุดวงจรหลอกลวง แจ้งสายด่วน 1441 หรือทาง www.thaipoliceonline.go.th

อ้างอิง : Facebook ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

รวม 15 สัญญาณเตือน มะเร็งระยะแรก ร่างกายฟ้อง คนมักมองข้าม อย่าปล่อยผ่าน

18 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายได้ของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ที่มีรายได้ 30.3 ล้านบาท การเงิน

เปิดรายได้ Ohana Clip ยูทูบ 8 ล้านซับ รายได้บริษัทล่าสุด กว่า 30 ล้าน

38 นาที ที่แล้ว
ลูกชายอดีตรอง ผกก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดนาที “ลูกอดีตรองผกก.” กร่างหนัก! ผลักตร.ล้มทั้งยืนกลางงานหมอลำ

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปปง. ไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิฯ ผ่านโซเชียล เตือนระวังอย่าถูกหลอก

49 นาที ที่แล้ว
แฟนดิ๊ว OHANA โพสต์สตอรี่ หลัง เดอะมีน พ้นพนักงาน ลั่น รอคําขอโทษที่จริงใจ ลดความรุนแรง ข่าวดารา

แฟนดิ๊ว OHANA โพสต์เดือด รอคําขอโทษ สุดท้ายผิดหวัง คนที่เหลือใจสลาย-กอดคอร้องไห้

51 นาที ที่แล้ว
คดีสะเทือนจีน พ่อเหี้ยม แค้นเมียนอกใจ จ้างรถบรรทุก ทับลูกชาย 7 ขวบ เอาเงินประกัน ข่าวต่างประเทศ

คดีสะเทือนจีน พ่อเหี้ยม แค้นเมียนอกใจ จ้างรถบรรทุก ทับลูกชาย 7 ขวบ เอาเงินประกัน

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ คืนวันที่ 17 ถึงรุ่งเช้าวันที่ 18 เฉลี่ย 15 ดวงต่อ ชม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย “BOTNET” มองไม่เห็น แต่ขโมยได้ทุกอย่าง พร้อมแนะวิธีป้องกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คนละครึ่งพลัส&quot; หนุนร้านอาหาร สู้ตลาดเดลิเวอรี่ แถมสิทธิประโยชน์ 2,000 บาท เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” หนุนร้านอาหาร สู้ตลาดเดลิเวอรี่ แถมสิทธิประโยชน์ เริ่ม 19 พ.ย.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ม OHANA โพสต์ข้อความเดือดเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัว บันเทิง

ครอบครัวแตกหัก! อาร์ม OHANA โพสต์เดือด “ขูดเทียนเล่มหลัก” แฉปม คนทรยศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพภาค 2 ซัด เขมร ไร้มนุษยธรรม ส่งอดีตเชลยศึกป่วยจิตเวชกลับมารบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM สวนกลับคลิปขอโทษหมอมุกกินเค้ก ลั่นไม่จริงใจ-ไม่สำนึกผิด บันเทิง

ดราม่าไม่จบ ฌอน POEM สวนกลับ หมอมุก ยังไม่มาขอโทษ ลั่น ไม่สำนึกผิด-ภัยสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ รับมือ นทท. ไม่ไหว วางมาตรการซื้อตั๋วแบบจองเวลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซุปเปอร์ บอน vs โน อิ ริ ผล ข่าวกีฬา

เปิดใบคะแนน ซุปเปอร์บอน VS โนอิริ เช็กผลมวย ONE 173 ครบทุกคู่!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอนทองวิทยา ฟุตซอล ข่าวกีฬา

ปฏิกิริยาแข้ง หมอนทองฯ หลังแพ้ ราชวินิตบางเขน ขาดลอย 1-8 จอดป้ายรองแชมป์อีกรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเฒ่าวัย 70 สิ้นใจเปลือยคาโซฟา หลังจัดเซ็กซ์หมู่ เจอเข็มฉีดยา-ถุงยางเกลื่อน ข่าว

พ่อเฒ่าวัย 70 สิ้นใจเปลือยคาโซฟา หลังจัดเซ็กซ์หมู่ เจอเข็มฉีดยา-ถุงยางเกลื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสทีนกัมพูชา ลั่นกลางเวที กล่าวหาประเทศไทยว่าเริ่มสงคราม ข่าว

มิสทีนกัมพูชา ลั่นกลางเวที “ประเทศไทยเริ่มสงคราม” ร่ำไห้ ทวงคืนทหารเชลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตั้ง 2 ข้อ แม่ค้ามิจฉาชีพ ส่งสินค้าแม้ไม่ได้ซื้อ หลอกเหยื่อเก็บเงินปลายทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก ตร.โตเกียวจับหนุ่มแอบถ่ายภาพเปลือยหญิงวัย 50 ปี อ้างแค่อยากรู้การใช้ชีวิตของผู้หญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
OHANA ออกแถลงการณ์ เดอะมีนพ้นสภาพพนักงาน ข่าวดารา

OHANA ประกาศ เดอะมีน ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพพนักงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีนเตือนพลเมือง เลี่ยงเที่ยวญี่ปุ่น หลังนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ ระบุ ปมไต้หวันเป็นภัยคุกคาม ตลาดหุ้นโตเกียวร่วงทันที นักวิเคราะห์ชี้เป็นการใช้กระเป๋าสตางค์กดดันนโยบาย ข่าวต่างประเทศ

จีนเล่นแรง เตือน พลเมือง “อย่าขนเงินไปญี่ปุ่น” ปมไต้หวันทำความสัมพันธ์วิกฤติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชลยศึกเขมรที่ถูกปล่อยตัว ฉีกสัญญา กลับไปประจำแนวหน้า สื่อกัมพูชา ยกย่องเป็นวีรบุรุษ ข่าว

เชลยศึกเขมร หลังไทยปล่อยตัว ฉีกสัญญากลับไปรบ สื่อกัมพูชา ยกย่องเป็นวีรบุรุษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่แชร์คลิป ตำรวจกล่าวปฏิญาณ “พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นสั่งยกเลิก 30 เที่ยวบิน หลัง “ภูเขาไฟซากุระจิมะ” ปะทุครั้งใหญ่ พ่นเถ้าถ่านสูง 4,400 ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 11:20 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:20 น.
67
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพแสดงรายได้ของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ที่มีรายได้ 30.3 ล้านบาท

เปิดรายได้ Ohana Clip ยูทูบ 8 ล้านซับ รายได้บริษัทล่าสุด กว่า 30 ล้าน

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
ลูกชายอดีตรอง ผกก

คลิปมัดนาที “ลูกอดีตรองผกก.” กร่างหนัก! ผลักตร.ล้มทั้งยืนกลางงานหมอลำ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ปปง. ไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิฯ ผ่านโซเชียล เตือนระวังอย่าถูกหลอก

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button