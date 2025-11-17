ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย “BOTNET” มองไม่เห็น แต่ขโมยได้ทุกอย่าง พร้อมแนะวิธีป้องกัน
ตำรวจไซเบอร์โพสต์เตือนภัย BOTNET เครือข่าวแฮก-ควบคุมระยะไกล แม้มองไม่เห็น แต่ขโมยได้ทุกอย่าง พร้อมแนะนำวิธีรับมือ ไม่ตกเป็นเหยื่อ
เมื่อวานนี้ (16 พฤศจิกายน) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. เพื่อเตือนภัยถึงความอันตรายของ BOTNET ระบุว่า
เตือนภัย BOTNET มองไม่เห็นแต่ขโมย…ได้ทุกอย่าง
BOTNET คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกแฮกและควบคุมจากระยะไกลโดยผู้ไม่หวังดี (Botmaster) โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าเครื่องของเราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้
วิธีรับมือและป้องกัน
- อัปเดตระบบและซอฟต์แวร์สม่ำเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ความปลอดภัย
- ตั้งรหัสผ่านที่แข็งแรงและเปลี่ยนเป็นประจำ โดยเฉพาะอุปกรณ์เชื่อมเน็ต
- ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่เชื่อถือได้ และอัปเดตฐานข้อมูลเสมอ
- ระวังการคลิกลิงก์/ไฟล์จากแหล่งไม่รู้จัก
- เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ เพื่อบล็อกการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์
- ดูแลอุปกรณ์ IoT (กล้อง, สมาร์ทโฮม) อัปเดต Firmware และเปลี่ยนรหัสเริ่มต้น
- เปิดใช้งาน 2FA เพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีสำคัญ
ถ้าไม่ป้องกัน Botnet = ข้อมูลลับกำลังถูกปล้น!!
อย่าปล่อยให้มิจฉาชีพเอาเปรียบ แจ้งทันทีเพื่อช่วยกันหยุดวงจรหลอกลวง แจ้งสายด่วน 1441 หรือทาง www.thaipoliceonline.go.th
อ้างอิง : Facebook ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
