ปปง. ไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิฯ ผ่านโซเชียล เตือนระวังอย่าถูกหลอก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 11:44 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:44 น.
55

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิฯ ผ่านโซเชียล เตือนประชาชนระวังถูกหลอก ย้ำ 3 ช่องทางยื่นคำร้อง

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีมีการเผยแพร่คลิป และข้อความผ่านช่องทางโซเซียลต่าง แอบอ้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ระบุข้อความว่า “ปปง. ยึดทรัพย์แก๊งคอลฯ เร่งทยอยคืนทรัพย์ให้เหยื่อ เตรียมหลักฐานให้พร้อมลงทะเบียน” โดยให้ประชาชนติดต่อยื่นคำร้องผ่านเพจเฟซบุ๊ก และเพิ่มเพื่อนทาง Line นั้น ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อกลลวงมิจฉาชีพอย่าติดต่อรวมถึงให้ข้อมูลส่วนตัวแก่มิจฉาชีพซึ่งสำนักงาน ปปง. ยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อความเชิญชวน และขอความร่วมมือไม่กดติดตาม ไม่แชร์ข้อมูล เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่หลงเชื่อได้

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม โดยได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและพนันออนไลน์รวมจำนวน 2,554 รายการ 89 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 4,730 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 54 รายคดี

สำหรับประชาชนที่ต้องการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายฯ ปปง. มีช่องทางการยื่นคำร้องฯ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง.
2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง สำนักงาน ปปง.
3. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด (ไม่ใช่สื่อสังคมออนไลน์)

“ย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.amlo.go.th/index.php/th/ หรือ โทร. 02-219-3600” นางสาวอัยรินทร์ ย้ำ

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

