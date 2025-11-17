นักวิจัยชี้ข้อดี ผู้ชายนั่งฉี่ สุขภาพดีกว่าที่คิด
เข้าใจดีว่าผู้ชายยืนฉี่สะดวก นอกจากแสดงถึงความเป็นชาย ยังปล่อยได้รวดเร็ว เก็บฉับไว แต่มีงานวิจัยชี้ว่าผู้ชายบางกลุ่ม การนั่งฉี่ อาจเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า นี่คือเหตุผลดีๆ ที่ผู้ชายทุกคน ควรเปลี่ยนมานั่งปัสสาวะ
เมื่อผู้ชายอายุมากขึ้น ความเสี่ยงของภาวะต่อมลูกหมากโตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อาการทั่วไปคือ ปัสสาวะบ่อย, ปวดปัสสาวะกะทันหัน ฉี่ไม่สุด หรือปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะได้ไม่หมด การนั่งปัสสาวะสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ ช่วยให้น้ำออกจากกระเพาะปัสสาวะได้เกลี้ยงมากขึ้น
ในปี 2014 มีงานวิจัยทบทวนจากเนเธอร์แลนด์ ศึกษาความแตกต่างระหว่างการยืนกับนั่งปัสสาวะ ในกลุ่มผู้ชายสุขภาพดี และกลุ่มผู้ชายที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต พบว่า ในกลุ่มผู้ชายที่มีภาวะ BPH ที่นั่งฉี่ มีปริมาณปัสสาวะคงค้าง น้อยกว่ากลุ่มที่ยืนอย่างชัดเจน กลุ่มที่นั่งยังมีอัตราการไหลของปัสสาวะ และใช้เวลาในการปัสสาวะที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ยืนฉี่
การนั่งปัสสาวะยังสามารถช่วยลดแนวโน้มการเกิดถุงน้ำ และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเดินปัสสาวะได้อีกด้วย
ส่วนในกลุ่มผู้ชายที่สุขภาพดี ผลลัพธ์กลับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
แล้วผู้ชายที่อายุน้อยล่ะ ควรนั่งฉี่ไหม?
เนื่องจากภาวะต่อมลูกหมากโตมักเป็นปัญหาของผู้ชายสูงวัย ผู้ชายอายุน้อยจึงไม่จำเป็นนัก แต่ก็ยังมีเหตุผลสำคัญอย่างเรื่อง สุขอนามัย การยืนปัสสาวะจะเพิ่มความเร็วและแรงของสายน้ำ เพิ่มความเสี่ยงที่จะกระเด็นของปัสสาวะไปเปื้อนโถส้วมและพื้น ทำให้ห้องน้ำสกปรก
ต้องยอมรับว่า ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเล็งพลาด อย่างน้อยก็บางครั้ง และการนั่งฉี่ช่วยกำจัดปัญหานี้ไปได้เลย
