ข่าว

รวม 15 สัญญาณเตือน มะเร็งระยะแรก ร่างกายฟ้อง คนมักมองข้าม อย่าปล่อยผ่าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 12:16 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 10:28 น.
511

อ้างอิงจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คนไทยป่วยมะเร็งรายใหม่ปีละราว 140,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 400 คน แต่หลายคนมารู้ตัวตอนโรคลุกลามแล้ว ทั้งที่องค์การอนามัยโลกย้ำว่า หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โอกาสรอดชีวิตจะสูงขึ้นมาก ไทยเกอร์ขอชวนสังเกต “สัญญาณเตือนจากร่างกาย” ที่ไม่ควรมองข้าม บอกชัดว่าเมื่อไหร่ควรไปพบหมอให้เร็วที่สุด

ทำไมต้องใส่ใจ สัญญาณเล็ก ๆ จากร่างกาย

ตอนที่มะเร็งยังตัวเล็ก ร่างกายมักส่งสัญญาณเตือนแบบเนียน ๆ ที่ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย เช่น เหนื่อยง่ายลงนิดหน่อย น้ำหนักลดนิดหนึ่ง หรือไอเรื้อรังเหมือนเป็นหวัดไม่หายสักที หลายคนเลยเลือกทน คิดว่าเดี๋ยวค่อยไปหาหมอ จนกว่าจะเริ่มเจ็บมาก หรือใช้ชีวิตลำบากแล้วค่อยไปตรวจ

แต่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุชัดว่า การวินิจฉัยมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรก ทำให้รักษาได้ผลดีกว่า ทั้งโอกาสรอดชีวิตที่สูงขึ้น ภาวะแทรกซ้อนน้อยลง และค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลงอย่างมาก

ด้านกรมการแพทย์และสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทยก็เปิดข้อมูลตรงกันว่า คนไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ราวปีละ 140,000 คน หรือประมาณวันละ 400 คน และเสียชีวิตกว่า 80,000 คนต่อปี ทำให้มะเร็งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย

สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเน้นคือ อาการส่วนใหญ่ ไม่ใช่มะเร็ง แต่ถ้าอาการผิดปกติอยู่นานกว่าปกติ อธิบายไม่ได้ หรือยิ่งนานยิ่งแย่ ควรให้หมอช่วยหาคำตอบ แทนที่จะเดาเองจากอินเทอร์เน็ต

แนวทางจากองค์กรด้านมะเร็งในหลายประเทศมักใช้หลักง่าย ๆ นี้ในการตัดสินใจส่งตรวจเพิ่ม คือ หากอาการผิดปกตินานเกิน 2–3 สัปดาห์ ไม่ดีขึ้นเอง หรือมียาแล้วดีขึ้นแป๊บเดียวแล้วกลับมาเป็นใหม่ ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติม

สัญญาณทั่วร่างกายที่หลายคนคิดว่า “เดี๋ยวก็หาย”

น้ำหนักลดเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • น้ำหนักลดเกินประมาณ 5–10 กิโลกรัมภายในไม่กี่เดือน
  • ทั้งที่ไม่ได้ควบคุมอาหารอย่างจริงจัง ไม่ได้ออกกำลังกายเพิ่ม
  • ไม่มีเหตุผลอธิบายชัด เช่น อกหัก เครียดกินไม่ลงต่อเนื่อง

อาการแบบนี้อาจเกี่ยวกับโรคหลายอย่าง ตั้งแต่ปัญหาต่อมไทรอยด์ โรคติดเชื้อเรื้อรัง ไปจนถึงมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ปอด หรือตับ

เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียเรื้อรัง

  • ตื่นมาก็ยังรู้สึกหมดแรง อยากนอนต่อ
  • งานบ้านเล็ก ๆ ที่เคยทำได้สบาย กลายเป็นเรื่องเหนื่อย
  • พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ยังไม่ดีขึ้น

ความเหนื่อยเรื้อรังอาจมาจากภาวะโลหิตจาง โรคหัวใจ โรคซึมเศร้า หรือมะเร็งที่ทำให้ร่างกายใช้พลังงานผิดปกติ โดยเฉพาะถ้ามาพร้อมน้ำหนักลด ซีด หน้ามืด หายใจเร็ว ควรให้หมอตรวจเลือดและประเมินสาเหตุ

ไข้ต่ำ ๆ เรื้อรัง เหงื่อออกตอนกลางคืนจนเปียก

  • ไข้ต่ำ ๆ เป็น ๆ หาย ๆ นานหลายสัปดาห์
  • เหงื่อออกกลางคืนจนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อย ๆ
  • ไม่มีสัญญาณชัด ๆ ว่าเป็นหวัดหรือภูมิแพ้

อาการไข้และเหงื่อออกกลางคืนเรื้อรัง พบได้ในโรคติดเชื้อเรื้อรัง โรคข้ออักเสบอัตโนมัติ และมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิด เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ก้อนหรือตุ่มแปลก ๆ โผล่มาแบบไม่มีเหตุผล

ก้ออนที่เต้านม หรือรักแร้

สัญญาณที่ควรระวัง

  • คลำเจอก้อนที่เต้านม แข็ง ขอบไม่เรียบ หรือรู้สึกติดแน่นกับผิว/กล้ามเนื้อ
  • ผิวเต้านมเป็นลักยิ้ม ผิวขรุขระคล้ายเปลือกส้ม
  • หัวนมบุ๋มหรือบิดรูปไปจากเดิม มีน้ำใส หรือน้ำเลือดออกจากหัวนม
  • คลำได้ต่อมน้ำเหลืองโตที่รักแร้

มะเร็งเต้านมในระยะแรกหลายรายพบจากการคลำเจอก้อนโดยบังเอิญ การตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และเข้ารับการตรวจคัดกรองตามช่วงวัย จึงช่วยให้เจอโรคได้เร็วกว่ารอให้เจ็บปวดหรือผิวเปลี่ยนรูปร่างชัด ๆ

รู้จักอาการ ‘มะเร็งเต้านม’ ภัยเงียบอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย วิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง

ก้อนหรือต่อมน้ำเหลืองโตที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ

  • ก้อนโตขึ้นเรื่อย ๆ แข็ง ไม่เจ็บ
  • อยู่มานานเกิน 3–4 สัปดาห์
  • อาจมีไข้ น้ำหนักลด เหงื่อออกกลางคืน ร่วมด้วย

ต่อมน้ำเหลืองโต อาจเกิดจากการติดเชื้อทั่วไป เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หรือการติดเชื้อไวรัส แต่หากไม่ยุบเองในเวลาไม่นาน หรือโตขึ้นเรื่อย ๆ ควรให้แพทย์ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งที่กระจายมาจากอวัยวะอื่น

ก้อนที่ถุงอัณฑะ

  • ก้อนแข็ง ไม่เจ็บ หรือรู้สึกหนักถ่วงที่ถุงอัณฑะ
  • ขนาดก้อนใหญ่ขึ้นในเวลาไม่นาน

แม้มะเร็งอัณฑะจะพบไม่บ่อยเท่ามะเร็งชนิดอื่น แต่พบได้ในผู้ชายวัยหนุ่มมากกว่าวัยชรา การตรวจอัณฑะด้วยตัวเองเดือนละครั้งจึงเป็นนิสัยที่ควรมี โดยเฉพาะในคนที่เคยมีอัณฑะไม่ลงถุงหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้

เลือดออกผิดปกติ อย่าคิดว่าเดี๋ยวก็หาย

ไอมีเลือดปน หรืออาเจียนเป็นเลือด

  • ไอมีเลือดสด หรือเสมหะปนเลือดซ้ำ ๆ
  • อาเจียนเป็นเลือดสด หรือสีคล้ำคล้ายกากกาแฟ

พบได้ในโรคหลายอย่าง เช่น วัณโรค แผลในกระเพาะอาหาร หลอดอาหารฉีกขาด หรือมะเร็งปอด–มะเร็งทางเดินอาหาร การปล่อยทิ้งไว้ไม่ใช่ทางเลือก ควรไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้แพทย์ตรวจหาต้นเหต

ถ่ายเป็นเลือด หรืออุจจาระดำคล้ายยางมะตอย

  • อุจจาระมีเลือดสดเคลือบหรือปนอยู่
  • ถ่ายเป็นสีดำ เหนียว มีกลิ่นแรงผิดปกติ
  • ถ่ายบ่อยขึ้น ปวดเบ่งตลอดเวลา รู้สึกถ่ายไม่สุด น้ำหนักลด
  • หลายคนคิดว่าเป็นริดสีดวงทวารอย่างเดียว แต่เลือดออกทางทวารหนักเรื้อรังในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ปัสสาวะเป็นเลือด

  • น้ำปัสสาวะมีสีชมพู แดง หรือสีน้ำล้างเนื้อ
  • ไม่มีประวัติหกล้มกระแทก หรือไม่ได้เพิ่งออกกำลังกายหนักแบบผิดปกติ

อาจเป็นสัญญาณของนิ่วในทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ไต หรือมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย การไปพบแพทย์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลือด จะช่วยให้ตรวจหาสาเหตุได้เร็วกว่าแค่ดื่มน้ำเยอะ ๆ แล้วรอดูอาการ

เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

  • เลือดออกระหว่างรอบเดือน เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
  • ประจำเดือนมาปริมาณมากผิดปกติ หรือยืดเยื้อหลายวัน
  • หลังหมดประจำเดือนแล้ว แต่มีเลือดออกมาอีก

เป็นสัญญาณสำคัญของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งรังไข่บางชนิด หากมีอาการแบบนี้ไม่ควรรอ ควรพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในและตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ช้ำง่าย เลือดกำเดาไหลหรือเลือดออกตามไรฟันบ่อย

เมื่อมาพร้อมกับอาการซีด เหนื่อยง่าย หรือมีไข้ อาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเกล็ดเลือด หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว

แพทย์เตือน “ออรัลเซ็กส์” เสี่ยงอันดับ 1 “มะเร็งลำคอ” พบป่วยสูงขึ้นจนน่ากังวล

การขับถ่าย ระบบทางเดินอาหารที่เปลี่ยนไปจากเดิม

นิสัยการถ่ายเปลี่ยนไปชัดเจน

  • ท้องเสีย–ท้องผูกสลับกันหลายสัปดาห์
  • ถ่ายบ่อยขึ้น หรือรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลา แต่ถ่ายออกมาน้อย
  • รูปร่างอุจจาระเปลี่ยนไป เช่น ลำเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด

อาการเหล่านี้อาจเกิดจากลำไส้แปรปรวน (IBS) หรืออาหารไม่ย่อยทั่วไป แต่หากเกิดขึ้นใหม่ในวัยกลางคนขึ้นไป ร่วมกับน้ำหนักลดหรือเลือดออกทางทวารหนัก ควรพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม ไม่ควรวินิจฉัยตัวเองว่าเป็นแค่ลำไส้แปรปรวนอย่างเดียว

ท้องอืด แน่นท้อง อิ่มง่าย

โดยเฉพาะในผู้หญิง หากมีอาการ ท้องอืด แน่นท้องตลอดเวลา ไม่ใช่แค่หลังมื้อหนัก ๆ รู้สึกอิ่มเร็ว กินได้ไม่มากเท่าเดิม ปวดหรือหน่วงท้องน้อย–เชิงกรานเรื้อรัง น้ำหนักลด หรือรู้สึกอ่อนเพลียร่วมด้วย

อาจเกี่ยวข้องกับมะเร็งรังไข่ หรือมะเร็งในช่องท้องอื่น ๆ ที่ทำให้มีน้ำในช่องท้องเพิ่มขึ้น

กลืนลำบาก แสบร้อนกลางอกเรื้อรัง

  • กลืนแล้วรู้สึกติด ค้าง หรือปวดแสบกลางอก
  • กลืนของแข็งลำบากขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องเปลี่ยนมากินของเหลว
  • แสบร้อนกลางอกรุนแรงเป็นประจำ ร่วมกับน้ำหนักลดหรืออาเจียนเป็นเลือด

อาจเป็นทั้งกรดไหลย้อน การอักเสบของหลอดอาหาร หรือมะเร็งหลอดอาหาร–กระเพาะอาหาร การตรวจโดยแพทย์จะช่วยแยกโรคที่รักษาได้ง่ายออกจากโรคที่ต้องรีบจัดการก่อนสายเกินไป

ทางเดินหายใจและเสียงเปลี่ยนไป

ไอเรื้อรังนานเกิน 3 สัปดาห์

  • ไอแห้ง ๆ ติดๆ หรือไอมีเสมหะเรื้อรัง
  • รักษาเหมือนหวัด–หลอดลมอักเสบแล้วไม่ดีขึ้น
  • โดยเฉพาะในคนที่สูบบุหรี่ หรือเคยสูบบุหรี่เป็นเวลานาน

แนวทางในหลายประเทศแนะนำว่า หากไอนานเกิน 3 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินเพิ่ม รวมถึงมะเร็งปอดที่อาจเริ่มจากอาการไอเพียงอย่างเดียวในช่วงแรก ๆ

5.2 หายใจหอบง่าย แน่นหน้าอก

  • เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็เหนื่อยผิดปกติ
  • แน่นหน้าอกโดยไม่เคยเป็นมาก่อน
  • ร่วมกับไอเรื้อรัง น้ำหนักลด หรือเจ็บหน้าอก

ควรให้แพทย์ตรวจทั้งเรื่องโรคหัวใจ โรคปอด และมะเร็งปอดไปพร้อมกัน ไม่ควรคิดว่าเป็นแค่ “แก่ขึ้นเลยเหนื่อยง่าย”

เสียงแหบ หรือโทนเสียงเปลี่ยนไป

หากเสียงแหบเรื้อรังเกิน 3–4 สัปดาห์ โดยไม่ได้เป็นหวัด หรือใช้เสียงหนัก เช่น ร้องเพลงตะโกนบ่อย ๆ ควรให้หมอตรวจกล่องเสียงและต่อมไทรอยด์ เพื่อคัดกรองก้อนหรือมะเร็งบริเวณคอและกล่องเสียงตั้งแต่เนิ่น ๆ

ผิวหนัง ไฝ แผลไม่ยอมหาย

ไฝหรือปานที่เปลี่ยนรูปร่าง สี หรือขนาด

หลักง่าย ๆ ที่แพทย์ผิวหนังมักใช้คือ ABCDE

  • A – Asymmetry: รูปร่างสองฝั่งไม่เท่ากัน

  • B – Border: ขอบไม่เรียบ เป็นหยัก ฟุ้ง

  • C – Colour: หลายสีในเม็ดเดียว เช่น น้ำตาล ดำ แดงปน

  • D – Diameter: ขนาดใหญ่กว่า 6 มม.

  • E – Evolving: โตเร็ว หรือเปลี่ยนรูปร่าง สี มีเลือดออก หรือคันมาก

ควรให้แพทย์ตรวจ เพื่อคัดกรองมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาแต่ระยะต้น ซึ่งรักษาได้ผลดีกว่าระยะลุกลามมาก

วิธีสังเกตคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

แผลในปาก ลิ้น หรือริมฝีปากที่ไม่หายสักที

  • แผลร้อนในที่อยู่นานเกิน 2–3 สัปดาห์
  • ปื้นขาว/ปื้นแดงที่ลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม
  • แผลแตกที่ริมฝีปากเรื้อรัง โดยเฉพาะในคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

อาจเป็นสัญญาณของมะเร็งช่องปาก แพทย์จะตรวจดูรอยโรคและอาจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ เพื่อยืนยันว่าเป็นแค่แผลธรรมดา หรือเป็นเซลล์ผิดปกติที่ต้องรีบรักษา

ผิวเหลือง ตาเหลือง

ดีซ่าน (Jaundice) เกิดจากระดับสารสีเหลือง (บิลิรูบิน) ในเลือดสูงขึ้น ผิวและตาขาวจะออกสีเหลือง ปัสสาวะสีเข้มอาจร่วมด้วย เป็นสัญญาณของปัญหาที่ตับ ถุงน้ำดี หรือมะเร็งตับ–ตับอ่อนบางชนิด ไม่ควรซื้อยาล้างพิษหรือดีท็อกซ์มากินเอง แต่ควรให้แพทย์ตรวจเลือดและอัลตราซาวนด์ประเมินสาเหตุอย่างเป็นระบบ

อาการเฉพาะเพศที่ไม่ควรมองข้าม

ผู้หญิง

นอกจากเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด และการเปลี่ยนแปลงของเต้านมแล้ว สัญญาณที่ควรสังเกต เช่น

  • ปวดหน่วงท้องน้อยหรือเชิงกรานเรื้อรัง
  • ท้องอืด แน่นท้อง อิ่มง่าย ร่วมกับน้ำหนักลด
  • ปัสสาวะถี่หรือกลั้นไม่อยู่มากขึ้นอย่างชัดเจน

อาการเหล่านี้อาจเกี่ยวกับมดลูก รังไข่ หรืออุ้งเชิงกราน ควรตรวจภายในตามช่วงวัย และพบสูตินรีแพทย์เมื่อมีความผิดปกติ ไม่ควรพึ่งแค่ยาสตรีหรือสมุนไพรโดยไม่เคยตรวจ

7.2 ผู้ชาย

  • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน
  • ปัสสาวะสะดุด หรือปัสสาวะไหลไม่สุด
  • ปัสสาวะเป็นเลือด
  • ก้อนหรือการเปลี่ยนรูปร่างของอัณฑะ

อาจเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากโตตามวัย การติดเชื้อ หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก–กระเพาะปัสสาวะ แพทย์จะช่วยแยกโรคที่พบได้บ่อยออกจากโรครุนแรง โดยอาจตรวจเลือดและอัลตราซาวนด์ร่วมกัน

ระบบประสาทและสมอง

ปวดหัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

  • ปวดหัวรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นแทบทุกวัน
  • ปวดมากจนตื่นกลางดึก หรือปวดตอนเช้าหลังตื่นนอน
  • ร่วมกับอาเจียน ตาพร่า มองเห็นภาพซ้อน หรือเดินเซ

อาการทางระบบประสาทอื่น ๆ

  • แขนหรือขาอ่อนแรง ชา เพลียข้างใดข้างหนึ่ง
  • ชักเกร็ง โดยไม่เคยมีประวัติชักมาก่อน
  • ซึมลง บุคลิกเปลี่ยนไป ความจำแย่ลงเร็วผิดปกติ

อาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นมะเร็งสมองเสมอไป แต่อาจเป็นสัญญาณว่ามีสิ่งผิดปกติในกะโหลกศีรษะ เช่น เลือดคั่ง ก้อนเนื้อ หรือการติดเชื้อ ซึ่งทั้งหมดเป็นภาวะที่ควรไปโรงพยาบาลโดยเร็ว

เมื่อไหร่ควรรีบนัดหมอ เมื่อไหร่ควรไปโรงพยาบาลด่วน

ควรนัดพบแพทย์ภายใน 1–2 สัปดาห์ ถ้า

  • มีอาการผิดปกติใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และอยู่นานเกิน 2–3 สัปดาห์
  • น้ำหนักลดมากกว่า 3–5 กิโลกรัม ภายในไม่กี่เดือนโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียเรื้อรัง ทั้งที่พักผ่อนเพียงพอ
  • ไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาห์ หรือเสียงแหบต่อเนื่อง
  • มีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่าย (อุจจาระ/ปัสสาวะ) ที่ผิดจากเดิมชัดเจน
  • คลำได้ก้อนใหม่ที่โตเร็ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงของเต้านม/อัณฑะ

ควรไปโรงพยาบาลทันที ถ้า

  • ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด
  • ถ่ายเป็นเลือดสดจำนวนมาก หรืออุจจาระดำคล้ายยางมะตอยร่วมกับเวียนศีรษะ หน้ามืด
  • ปัสสาวะเป็นเลือดเข้มชัดเจน
  • หายใจหอบ แน่นหน้าอกเฉียบพลัน
  • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ชัก หรือพูดไม่ชัด/มองเห็นภาพซ้อนเฉียบพลัน
  • ปวดหัวรุนแรงมากแบบไม่เคยเป็นมาก่อน

แนวคิดเรื่องอาการสัญญาณอันตรายแบบนี้ ถูกใช้ในคลินิกและโรงพยาบาลหลายประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่อาจมีมะเร็งหรือโรครุนแรงอื่น ๆ ได้รับการตรวจเร็ว ไม่ปล่อยให้รอจนโรคลุกลาม

สุดท้าย เป้าหมายไม่ใช่ “เดาว่าตัวเองเป็นมะเร็งไหม” แต่คือรู้จักร่างกายตัวเองให้มากพอที่จะไปหาหมอให้ทันเวลา

สิ่งสำคัญไม่ใช่การให้คุณนั่งเช็กทุกข้อแล้วตัดสินตัวเองจากหน้าเว็บ แต่คือการ สังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองให้มากขึ้น ไม่ชินชา เมื่ออาการผิดปกติอยู่นาน หรือแย่ลงเรื่อย ๆ กล้าไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้ชัด ว่าเป็นอะไรแน่ ส่วนใหญ่ผลออกมาจะไม่ใช่มะเร็ง แต่ในคนที่เป็นจริง ๆ การไปหาหมอเร็วคือโอกาสในการรักษาที่ดีที่สุด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทยย้ำเสมอว่า การป้องกันและการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น คือหัวใจของการต่อสู้กับมะเร็ง ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้น ไม่สามารถใช้แทนการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการวินิจฉัยโดยบุคลากรทางการแพทย์ หากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการผิดปกติที่น่ากังวล ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง

10 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย 2024 ต่างชาติยกย่อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ถกสนั่น ซื้อของเซเว่น กินก่อน จ่ายทีหลัง &quot;น้องเปา&quot; ตอบแล้ว ทำได้ไหม ข่าว

ถกสนั่น ซื้อของเซเว่น กินก่อน จ่ายทีหลัง “น้องเปา” ตอบแล้ว ทำได้ไหม

57 วินาที ที่แล้ว
ป๊อก กิม เทง โสตถิตา อดีตมิสแกรนด์กัมพูชา 2021 กล่าวหาทหารไทยล่วงละเมิดทางเพศ บันเทิง

นางงามกัมพูชา ใส่ร้ายทหารไทยล่วงละเมิดสาวเขมร ขอประณามเรื่องป่าเถื่อน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองโออิตะ เผาบ้านวอดกว่า 170 หลัง สูญหาย 1 คน

27 นาที ที่แล้ว
เต๋า ทีวีพูล วิจารณ์ เจฟ ซาเตอร์ ว่าไม่เหมาะสมกับเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2025 บันเทิง

สรุปดราม่า เต๋า ทีวีพูล วิจารณ์ เจฟ ซาเตอร์ เป็นเพียงศิลปินพื้นบ้าน

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนาย “ทักษิณ” โพสต์แจงไทม์ไลน์ละเอียด คดีขายหุ้นชินคอร์ป

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ข่าวฉาว มาเลย์จับชายวัย 50 ปี ขณะนวดกับสาวไทยในห้องมืด ชี้ผิดกฎหมายศาสนา

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ลงดาบเพิกถอนบัตรนักข่าว ถ่ายคลิปตำรวจลวนลามผู้ต้องหาหญิง

46 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ชวนรู้จัก ประวัติ ตุ๊กตา Fuggler มอนสเตอร์ฟันปลอม เทรนด์ใหม่มาแรง ตัวแทน ลาบูบู้

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉคลิป ตำรวจหมอชิตเรียกเก็บค่าจอดรถ อ้างเป็นประเพณี ทั้งที่ผกก.บอกชัดเจน ห้ามเก็บเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เรืองไกร” ร้อง ป.ป.ช. ตรวจ “สส.ไอซ์” ปมจักรยาน ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต๊ะ ศตวรรษ เปิดใจความจำเสื่อมในวัย 43 ปี จำหน้าคนไม่ได้-พูดติดขัด บันเทิง

เต๊ะ ศตวรรษ สู้โรคจำเสื่อมในวัย 43 ปี พูดติดขัด จำหน้าคนไม่ได้ ชี้สาเหตุใกล้ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า กรรมการ MU ถอนตัวฟ้าผ่า แฉ &quot;ล็อกผล&quot; นางงาม กองประกวดโต้ทันควัน บันเทิง

ดราม่า กรรมการ MU ถอนตัวฟ้าผ่า แฉ “ล็อกผล” นางงาม กองประกวดโต้ทันควัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายหนุ่มจับโป๊ะแฟนสาวที่อ้างว่าไปประกอบราวตากผ้า ข่าว

หนุ่มช็อก จับโป๊ะแฟนสาวนอกใจ อ้างช่วยเพื่อนชาย ประกอบราวตากผ้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กต่าย” ลั่นไม่ใช่ตำรวจลิเก ยืนยันทุกวินาทีคิดแต่เรื่องทำให้องค์กรดีขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดอนนี่ เยน รับชีวิตเคยลำบาก มีเงินไม่ถึง 500 – ต้องกู้นอกระบบ ก่อนดังระดับโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เต วรากร” เข้าแจ้งความ เจอคลิป AI เล่นงาน ทำคลิปชวนเล่นพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีต รมช.คมนาคม ซบ พรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีตรัฐมนตรี ย้ายข้ามขั้ว สวมเสื้อส้ม ซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉลามจัส ยอมรับเป็นคนในคลิปหลุด เมินคนบูลลี่ขนาด ลั่นย้อนกลับไปก็ทำอยู่ดี บันเทิง

ฉลามจัส ยอมรับ คลิปหลุด เมินคนบูลลี่ขนาด ลั่นย้อนกลับไปก็ทำอยู่ดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามสอบท้องถิ่น 68 แบ่งออกเป็น 10 เขตทั่วประเทศสำหรับผู้สมัคร. เศรษฐกิจ

สอบท้องถิ่น 68 เช็กสนามสอบทั่วไทย เตรียมลุยภาค ก. ข. 7 ธ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แจ็ก แปปโฮ” โดนขุดอีก หยิบขวดเหล้าในเล้าจ์ กระดกดื่ม ก่อนวางคืนที่เดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เมนูชวนอ้วก พิพิธภัณฑ์แมลงในจีนเปิดตัว “กาแฟแมลงสาบ” อ้างทำตามหลักแพทย์แผนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภาคองเกรส มีมติเผยแพร่เอกสาร คดีค้ามนุษย์ “เอปสตีน” รอ “ทรัมป์” เซ็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่าเดือด “ร้านเจ๊ไฝ” ห้ามลูกค้าเข้าร้านเพราะมาไม่ครบ โดนว่า “มีมารยาทหน่อย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทางถ่ายทอดสด Miss Universe 2025 รอบพรีลิมและชุดประจำชาติ บันเทิง

ถ่ายทอดสด Miss Universe 2025 รอบชุดประจำชาติ-พรีลิม เชียร์ ‘วีนา’ คว้ามงสาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แคมบริดจ์ประกาศคำแห่งปี 2025 “parasocial” สะท้อนความผูกพันในยุค AI

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 12:16 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 10:28 น.
511
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป๊อก กิม เทง โสตถิตา อดีตมิสแกรนด์กัมพูชา 2021 กล่าวหาทหารไทยล่วงละเมิดทางเพศ

นางงามกัมพูชา ใส่ร้ายทหารไทยล่วงละเมิดสาวเขมร ขอประณามเรื่องป่าเถื่อน

เผยแพร่: 19 พฤศจิกายน 2568

ระทึก ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองโออิตะ เผาบ้านวอดกว่า 170 หลัง สูญหาย 1 คน

เผยแพร่: 19 พฤศจิกายน 2568
เต๋า ทีวีพูล วิจารณ์ เจฟ ซาเตอร์ ว่าไม่เหมาะสมกับเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2025

สรุปดราม่า เต๋า ทีวีพูล วิจารณ์ เจฟ ซาเตอร์ เป็นเพียงศิลปินพื้นบ้าน

เผยแพร่: 19 พฤศจิกายน 2568

ทนาย “ทักษิณ” โพสต์แจงไทม์ไลน์ละเอียด คดีขายหุ้นชินคอร์ป

เผยแพร่: 19 พฤศจิกายน 2568
Back to top button