ชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ คืนวันที่ 17 ถึงรุ่งเช้าวันที่ 18 เฉลี่ย 15 ดวงต่อ ชม.
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ คืนวันที่ 17 ถึงรุ่งเช้าวันที่ 18 เฉลี่ย 15 ดวงต่อ ชม. แนะจับตาหลังเที่ยงคืน
NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “คืนวันที่ 17 ถึงรุ่งเช้า 18 พฤศจิกายน 2568 นี้ จะเกิดปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกลีโอนิดส์” หรือ “ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต” อัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 15 ดวงต่อชั่วโมง มีศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกในกลุ่มดาวสิงโต แนะนำชมหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป
#ฝนดาวตกลีโอนิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตเกิดจากสายธารเศษฝุ่นของดาวหาง 55พี เทมเพล-ทัตเทิล (55P Tempel-Tuttle) ซึ่งมีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 33 ปี ดาวหางได้ทิ้งเศษหินและฝุ่นเอาไว้ในวงโคจร เมื่อโลกโคจรตัดผ่านบริเวณนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แรงโน้มถ่วงจะดึงดูดเศษหินและฝุ่นเหล่านี้เข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก เกิดการเผาไหม้จนเห็นเป็นแสงสว่างวาบคล้ายลูกไฟวิ่งพาดผ่านท้องฟ้า
เคล็ด(ไม่)ลับการชมฝนดาวตก: สำหรับผู้สนใจชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ กลุ่มดาวสิงโตที่เป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตก จะปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าเวลา 01:00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน (คืนวันที่ 17 พ.ย.) จากนั้นสังเกตการณ์ได้จนถึงรุ่งเช้า มีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 15 ดวงต่อชั่วโมง แม้จะไม่มากนัก แต่คืนดังกล่าวไร้แสงจันทร์รบกวน ประกอบกับหากเลือกสถานที่ชมที่ปราศจากแสงรบกวนหรือห่างจากแสงเมือง ก็จะลุ้นชมความสวยงามได้ง่ายขึ้น”
