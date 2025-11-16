ข่าว

มืดแปดด้าน ลูกชายวอนพลเมืองดี ถุงนี้ 2 ล้าน! ใครเจอมีสินน้ำใจตอบแทน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 14:20 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 14:20 น.
52
แฟ้มภาพ

หัวอกลูกชาย ส่งเรื่องหา เอกสายไหม เหตุแม่ทำทองคำหนัก 10 บาท 3 แท่ง หาย ! มูลค่า 2 ล้านฯ เผลอทิ้งรวมกับขยะ เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา

กรณีนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Survive – สายไหมต้องรอด ได้นำเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกชายผู้เสียหายมาเปิดเผยเมื่อ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาทั้งหมดระบุว่า เหตุเกิดในพื้นที่เขตภาษีเจริญ สน.ภาษีเจริญ โดยลูกชายแจ้งกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดว่า ตนขอคำปรึกษาเนื่องจากคุณแม่ซึ่งมีอาการหลงๆ ลืมๆ เผลอหยิบซองใส่ทองคำแท่งจำนวน 3 แท่งๆ ละ 10 บาท มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท ทิ้งรวมกับขยะไปเมื่อวันอังคารที่ 4 พ.ย.68

ปัจจุบันแม่ไปแจ้งความและดำเนินการติดตามรถขยะ แต่ทางเขตภาษีเจริญแจ้งว่า ติดตามยาก ! ขยะอาจจะถูกเผาทำลายไปแล้ว

“ตอนนี้บ้านผมมืดแปดด้านไปหมดเลยครับ ไม่รู้จะทำยังไง มันเป็นเงินลงทุนของครอบครัวครับ อยากให้พี่เอก #เพจสายไหมต้องรอด ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ทีครับ ถ้าใครนำมาคืนยินดีมอบเงิยรางวัลให้ครับ ขอบคุณมากๆ ครับ

รถเก็บขยะภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านผู้เสียหาย
ภาพ @saimaitongrot

รายละเอียดคร่าวๆ เจ้าของโพสต์ไล่สรุปไทม์ไลน์ก่อนแม่เผลอทิ้งทอง 30 บาท

วันที่ 3 พ.ย.68 คุณแม่ได้นำทองออกมาตรวจดู และลืมวางทิ้งไว้ โดยใส่ไว้ในซองจดหมาย

วันที่ 4 พ.ย.68 รถขยะมาเก็บขยะพอดี จึงรีบเก็บถุงขยะในบ้าน และเผลอไปเก็บซองจดหมายที่มีทองอยู่ในซองไปรวมในถุงขยะ และทิ้งขยะไปด้วย

วันที่ 5 พ.ย.68 คุณแม่จะนำทองมาขายทำกำไร จึงทราบว่าทองหาย เลยดำเนินการค้นหาภายในบ้านแต่ไม่พบ

วันที่ 6 พ.ย.68 คุณแม่นึกขึ้นได้ว่า ทองใส้ไว้ในซองจดหมาย วางไว้และเผลอกวาดทิ้งไปกับถุงขยะ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68

วันที่ 7 พ.ย.68 เดินทางไปแจ้งความที่ สน.ภาษีเจริญ และ ไปที่สถานที่ทิ้งขยะ แต่ไม่พบสถานที่ จึงดำเนินการขอกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพราะคิดว่าน่าจะมีการรื้อขยะระหว่างทางหรือไม่ ต่อมาได้ภาพจากกล้องวงจรปิด ภายในหมูบ้าน และทางผู้จัดการนิติบุคคล จึงแนะนำให้ไปที่เขตเผื่อจะสามารถดำเนินการใดๆ ได้

คุณแม่จึงเดินทางไปที่เขตกับ ผจก.นิติ ไปพบกับเจ้าหน้าที่หัวหน้าท่านหนึง ทางเราจะขอพบกับท่าน ผอ.เขต แต่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ท่าน ผอ.เขตไม่อยู่ และ แจ้งว่า ได้ทำการ สอบถามลูกน้องแล้ว ลูกน้องบอกไม่ได้ทำการรื้อขยะถุงนั้น และ แจ้งว่าขยะเผาทิ้ง วันต่อวัน และแจ้งว่า ถ้ายังติดใจ สามารถ ดำเนินการขอดูกล้องภายในรถได้จึงดำเนินการดูกล้องภายในรถต่อไปครับ เรื่องคร่าวๆครับ

“ฝาก พ.ต.อ.โอภาส หาญณรงค์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ เชิญพี่ๆพนักงานเก็บขนขยะมาสอบถาม หรือตรวจเช็คจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะทราบได้ว่าขยะถุงนี้ปลายทางไปไหน หรือพี่ๆที่เก็บขนขยะเปิดถุงดูแล้วเจอฝากนำมาคืนด้วยนะคะ เจ้าของมีสินน้ำใจให้ค่ะ”.

อัปเดตล่าสุดยังไม่มีรายงานว่า พบทองคำดังกล่าวหรือมีความคืบหน้าในส่วนของรายละเอียดใดๆ จากทางเพจสายหมฯ เกี่ยวกับในประเด็นนี้เพิ่มเติม โดยมีเพียงตัวอย่างความเห็นที่คนจำนวนมากพากันวิพากษ์วิจาร์ ทำนองอย่าเพิ่งไปโทษหรือตำหนิคนเก็บขยะ อาทิ “แม่หลงๆ ลืมๆ แล้วแม่รู้ได้ไงว่าตัวเองเอาทองไปทิ้งในถุงขยะนั้น”

“เอาหลักฐานต้นเรื่องมาแสดงก่อน กล้องวงจรตอนเอาทองออกมาดู แล้ววางทิ้งไว้ตรงไหน อย่างไร แล้วในภาพมีใคร ทำกับของอย่างไร แล้วถึงค่อยเอาภาพปลายทางคือรถขยะ เพื่อประกอบความน่าเชื่อถือของเรื่องนี้”

“รถขยะไม่ผิดนะ นึกถึงเคสหนุ่มอังกฤษที่ทิ้งฮาร์ดไดรฟ์ BTC มูลค่า 26,000 ล้านบาทสิ แต่ทั้งนี้ก็ต้องช่วยกันหาก่อนแหละ และคนที่พบก็ไม่มีสิทธิ์เก็บไว้ ถือว่าเป็นการลักทรัพย์”

“ต้องพิจารณาดีๆ อย่าเพิ่งโยนบาปให้คนงานเก็บขยะ นะครับถ้าทิ้งมากับถุงขยะจริง ปัจจุบันรถขยะจะไม่จอดคัดแยกขยะ เพราะหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านไม่อนุญาต คือ ใส่ท้ายรถบีบอัดเข้ารถ ดูจากคลิปก็ทิ้งท้ายเลยไม่ฉีกถุงด้วยครับ แล้วก็บีบอัด จนเต็มคันแล้วไปเททิ้งบ่อขยะที่หัวกอง หนองแขม เลย จุดนี้ทิ้งกันหลายเขตปริมาณเป็นพันๆตัน ทั้งเผาทั้งอัดไปฝังกลบ แต่สำหรับเขตภาษีเจริญ เทลงในบ่อเผาขยะเลยครับคงลำบากหาถ้าเผาก็จะหลอมละลายกระจายเป็นฝอยติดเศษกับขี้เถ้าหมด ครับ”

“แต่อย่าเพิ่งฟันธงว่าทิ้งมาเพราะทองคำ30บาท น้ำหนักเกือบครึ่งกก.แล้ว อาจมีประเด็นอื่นๆที่ไม่ได้ทิ้งมาจริงก็ได้ ครับ”.

ถุงขยะ 2 ล้าน
แฟ้มภาพ @saimaitongrot
คอมเมนต์ทองหาย 30 บาท
แฟ้มภาพ @saimaitongrot
คนเก็บขยะ แม่ทำทองหาย 30 บาท มูลค่า 2 ล้านบาท เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร ข่าว

บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

มืดแปดด้าน ลูกชายวอนพลเมืองดี ถุงนี้ 2 ล้าน! ใครเจอมีสินน้ำใจตอบแทน

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มวิ่งงานดัง เล่าอุทาหรณ์ “กล้ามเนื้อสลาย” เข้าเส้นชัยไข้สูง 38.1

33 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล &quot;น้องเกล&quot; เข้าเฝ้า &quot;เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ&quot; พร้อมโมเมนต์สุดน่ารัก น่าเอ็นดูสุดๆ บันเทิง

โมเมนต์สุดน่ารัก “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ-น้องเกล” ทำเอาคนดูยิ้มแก้มปริ น่าเอ็นดูสุดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CybercopTH ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! จับดาราลูกชายเจ้าของยาดม หลอกขายไอโฟน17 – ตั๋วดู Blackpink

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ ข่าว

‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายสดมวย one ข่าวกีฬา

ดูมวย one 173 แบบสดๆ ซุปเปอร์บอน ปะทะ โนอิริ 11 โมงตรงห้ามพลาด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6 Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดสงสัยงูอะไรเข้าบ้าน 16/11/68 เลขเด็ด

สงสัยงูอะไรเข้าบ้าน? โพสต์ถามเฟซบุ๊ก เจอคนแห่ขอบ้านเลขที่สนั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรถือ RPG ขู่ไทย ปราสาทคนา ข่าว

นับถือใจพี่ทหารไทย คลิปนาทีเขมรแบก RPG ขู่! หวิดปะทะที่ปราสาทคนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ทิว นรรัตน์&quot; ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง บันเทิง

ประวัติ “ทิว นรรัตน์” ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 20 ยิงตำรวจ ไอโฟน 17 ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก สาววัย 20 ยิงร.ต.ต.ดับ ไขเงื่อนงำรักขม ชิงทอง 5 บาทซื้อไอโฟน 17

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ ข่าว

อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง แจกเลขเด็ด 2 ตัวตรง ใบเต็มโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 16/11/68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร 16 พ.ย. 68 หยดน้ำตาเทียนนำโชค

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันอาทิตย์นี้ เวลา 10.30 น. บรรดาผู้ถือสลากและคอหวยออมสิน เตรียมเฝ้ารอจับตา การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งธนาคารออมสินจะเริ่มทำการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ตรวจหวย

หวยออมสิน 16/11/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับโป๊ะ &#039;กัปตันเก๊&#039; ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย สายการบินดังสั่งปลดแล้ว ข่าวต่างประเทศ

จับโป๊ะ ‘กัปตันเก๊’ ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมวน้ำหนีฝูงวาฬเพชฌฆาต ข่าวต่างประเทศ

สุดระทึก! ช่างภาพเปิดคลิปนาทีเดิมพันชีวิต “แมวน้ำหนี” ฝูงวาฬเพชฌฆาต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่เลิกก๊อตอิทธิพัทธ์จริงไหม บันเทิง

“ริชชี่-ก๊อต อิทธิพัทธ์” สัมพันธ์ 6 ปี ส่อร้าว ฝ่ายชายรับ “ผมไม่ยอมเติบโต”

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สวิตเซอร์แลนด์ พบ สวีเดน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 14:20 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 14:20 น.
52
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
ไวรัล &quot;น้องเกล&quot; เข้าเฝ้า &quot;เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ&quot; พร้อมโมเมนต์สุดน่ารัก น่าเอ็นดูสุดๆ

โมเมนต์สุดน่ารัก “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ-น้องเกล” ทำเอาคนดูยิ้มแก้มปริ น่าเอ็นดูสุดๆ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568

โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
CybercopTH

ช็อก! จับดาราลูกชายเจ้าของยาดม หลอกขายไอโฟน17 – ตั๋วดู Blackpink

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
Back to top button