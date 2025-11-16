มืดแปดด้าน ลูกชายวอนพลเมืองดี ถุงนี้ 2 ล้าน! ใครเจอมีสินน้ำใจตอบแทน
หัวอกลูกชาย ส่งเรื่องหา เอกสายไหม เหตุแม่ทำทองคำหนัก 10 บาท 3 แท่ง หาย ! มูลค่า 2 ล้านฯ เผลอทิ้งรวมกับขยะ เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
กรณีนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Survive – สายไหมต้องรอด ได้นำเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกชายผู้เสียหายมาเปิดเผยเมื่อ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาทั้งหมดระบุว่า เหตุเกิดในพื้นที่เขตภาษีเจริญ สน.ภาษีเจริญ โดยลูกชายแจ้งกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดว่า ตนขอคำปรึกษาเนื่องจากคุณแม่ซึ่งมีอาการหลงๆ ลืมๆ เผลอหยิบซองใส่ทองคำแท่งจำนวน 3 แท่งๆ ละ 10 บาท มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท ทิ้งรวมกับขยะไปเมื่อวันอังคารที่ 4 พ.ย.68
ปัจจุบันแม่ไปแจ้งความและดำเนินการติดตามรถขยะ แต่ทางเขตภาษีเจริญแจ้งว่า ติดตามยาก ! ขยะอาจจะถูกเผาทำลายไปแล้ว
“ตอนนี้บ้านผมมืดแปดด้านไปหมดเลยครับ ไม่รู้จะทำยังไง มันเป็นเงินลงทุนของครอบครัวครับ อยากให้พี่เอก #เพจสายไหมต้องรอด ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ทีครับ ถ้าใครนำมาคืนยินดีมอบเงิยรางวัลให้ครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
รายละเอียดคร่าวๆ เจ้าของโพสต์ไล่สรุปไทม์ไลน์ก่อนแม่เผลอทิ้งทอง 30 บาท
วันที่ 3 พ.ย.68 คุณแม่ได้นำทองออกมาตรวจดู และลืมวางทิ้งไว้ โดยใส่ไว้ในซองจดหมาย
วันที่ 4 พ.ย.68 รถขยะมาเก็บขยะพอดี จึงรีบเก็บถุงขยะในบ้าน และเผลอไปเก็บซองจดหมายที่มีทองอยู่ในซองไปรวมในถุงขยะ และทิ้งขยะไปด้วย
วันที่ 5 พ.ย.68 คุณแม่จะนำทองมาขายทำกำไร จึงทราบว่าทองหาย เลยดำเนินการค้นหาภายในบ้านแต่ไม่พบ
วันที่ 6 พ.ย.68 คุณแม่นึกขึ้นได้ว่า ทองใส้ไว้ในซองจดหมาย วางไว้และเผลอกวาดทิ้งไปกับถุงขยะ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68
วันที่ 7 พ.ย.68 เดินทางไปแจ้งความที่ สน.ภาษีเจริญ และ ไปที่สถานที่ทิ้งขยะ แต่ไม่พบสถานที่ จึงดำเนินการขอกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพราะคิดว่าน่าจะมีการรื้อขยะระหว่างทางหรือไม่ ต่อมาได้ภาพจากกล้องวงจรปิด ภายในหมูบ้าน และทางผู้จัดการนิติบุคคล จึงแนะนำให้ไปที่เขตเผื่อจะสามารถดำเนินการใดๆ ได้
คุณแม่จึงเดินทางไปที่เขตกับ ผจก.นิติ ไปพบกับเจ้าหน้าที่หัวหน้าท่านหนึง ทางเราจะขอพบกับท่าน ผอ.เขต แต่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ท่าน ผอ.เขตไม่อยู่ และ แจ้งว่า ได้ทำการ สอบถามลูกน้องแล้ว ลูกน้องบอกไม่ได้ทำการรื้อขยะถุงนั้น และ แจ้งว่าขยะเผาทิ้ง วันต่อวัน และแจ้งว่า ถ้ายังติดใจ สามารถ ดำเนินการขอดูกล้องภายในรถได้จึงดำเนินการดูกล้องภายในรถต่อไปครับ เรื่องคร่าวๆครับ
“ฝาก พ.ต.อ.โอภาส หาญณรงค์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ เชิญพี่ๆพนักงานเก็บขนขยะมาสอบถาม หรือตรวจเช็คจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะทราบได้ว่าขยะถุงนี้ปลายทางไปไหน หรือพี่ๆที่เก็บขนขยะเปิดถุงดูแล้วเจอฝากนำมาคืนด้วยนะคะ เจ้าของมีสินน้ำใจให้ค่ะ”.
อัปเดตล่าสุดยังไม่มีรายงานว่า พบทองคำดังกล่าวหรือมีความคืบหน้าในส่วนของรายละเอียดใดๆ จากทางเพจสายหมฯ เกี่ยวกับในประเด็นนี้เพิ่มเติม โดยมีเพียงตัวอย่างความเห็นที่คนจำนวนมากพากันวิพากษ์วิจาร์ ทำนองอย่าเพิ่งไปโทษหรือตำหนิคนเก็บขยะ อาทิ “แม่หลงๆ ลืมๆ แล้วแม่รู้ได้ไงว่าตัวเองเอาทองไปทิ้งในถุงขยะนั้น”
“เอาหลักฐานต้นเรื่องมาแสดงก่อน กล้องวงจรตอนเอาทองออกมาดู แล้ววางทิ้งไว้ตรงไหน อย่างไร แล้วในภาพมีใคร ทำกับของอย่างไร แล้วถึงค่อยเอาภาพปลายทางคือรถขยะ เพื่อประกอบความน่าเชื่อถือของเรื่องนี้”
“รถขยะไม่ผิดนะ นึกถึงเคสหนุ่มอังกฤษที่ทิ้งฮาร์ดไดรฟ์ BTC มูลค่า 26,000 ล้านบาทสิ แต่ทั้งนี้ก็ต้องช่วยกันหาก่อนแหละ และคนที่พบก็ไม่มีสิทธิ์เก็บไว้ ถือว่าเป็นการลักทรัพย์”
“ต้องพิจารณาดีๆ อย่าเพิ่งโยนบาปให้คนงานเก็บขยะ นะครับถ้าทิ้งมากับถุงขยะจริง ปัจจุบันรถขยะจะไม่จอดคัดแยกขยะ เพราะหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านไม่อนุญาต คือ ใส่ท้ายรถบีบอัดเข้ารถ ดูจากคลิปก็ทิ้งท้ายเลยไม่ฉีกถุงด้วยครับ แล้วก็บีบอัด จนเต็มคันแล้วไปเททิ้งบ่อขยะที่หัวกอง หนองแขม เลย จุดนี้ทิ้งกันหลายเขตปริมาณเป็นพันๆตัน ทั้งเผาทั้งอัดไปฝังกลบ แต่สำหรับเขตภาษีเจริญ เทลงในบ่อเผาขยะเลยครับคงลำบากหาถ้าเผาก็จะหลอมละลายกระจายเป็นฝอยติดเศษกับขี้เถ้าหมด ครับ”
“แต่อย่าเพิ่งฟันธงว่าทิ้งมาเพราะทองคำ30บาท น้ำหนักเกือบครึ่งกก.แล้ว อาจมีประเด็นอื่นๆที่ไม่ได้ทิ้งมาจริงก็ได้ ครับ”.
