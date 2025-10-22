“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.
“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” ให้จัดการไทยเทาอย่างจริงจัง อ้างมีทั้งข้าราชการ นักการเมือง และรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล พัวพันเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
22 ตุลาคม 2568 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดการปัญหาไทยเทาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
นพ.วรงค์ ระบุว่า “ปัญหา scammer หรือ การหลอกลวงออนไลน์ ที่พัวพันกับกัมพูชา และกำลังขยาย เป็นปัญหาระดับโลก ทั้งอเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต้ แม้แต่สิงคโปร์เริ่มมีการขยับ กันอย่างจริงจัง
ก่อนหน้านี้ ทางการจีนได้ขยับ ส่งระดับรัฐมนตรีช่วย มาดำเนินการถึงชายแดนพม่า ฝ่ายไทยเองจึงให้ความร่วมมือ หลังจากนั้น ฝ่ายไทยเราก็ดูเงียบๆ แต่ล่าสุดเรื่องเขมรเป็นประเด็นใหญ่
ถึงขนาดส.ส.พรรครีพลับลิกัน รัฐอินเดียนา เสนอเป็นกฏหมาย และเปิดเผยบริษัทและบุคคลที่พัวพัน หลอกลวงประชาชน แม้แต่คนอเมริกัน ก็ยังโดนหลอก ซึ่งเรื่องนี้นายอนุทิน ได้มีการประชุมปัญหานี้ แต่เพิ่งจะมีการตัดเน็ต
สิ่งสำคัญที่นายอนุทินต้องเร่งจัดการคือ ไทยเทา ที่พัวพันสิ่งผิดกฏหมายนี้ และเชื่อมโยงทั้งเขมรและในประเทศ ทั้งนักการเมืองในสภา รัฐมนตรีร่วมรัฐบาล รวมทั้งข้าราชการ เพราะเป็นโอกาสที่ดี ที่นายอนุทินจะได้แสดงความกล้าหาญออกมา อย่ามัวแต่ลงนามปราบscammerในเขมร เพราะในไทยเราก็มี”
