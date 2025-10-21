ข่าว

อุทาหรณ์สาวยกบาร์ 70 กก. เสียงกระดูกลั่น ! เตือนสายสุขภาพเผลอพลาดไม่รู้ตัว

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 14:48 น.
แฟ้มภาพ

อุทาหรณ์สาวยกบาร์หนัก 70 กิโลกรัม ก่อนแขนหัก เสียงกระดูกลั่นกลางยิม เตือนสายสุขภาพเซตอัพอุปกรณ์ให้ดี วอนอย่ากลัวการออกกำลังกาย พร้มออัปเดตอาการหลังผ่า ลุ้นกลับมายกได้แข็งแรงเหมือนหรือไม่

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา เจ้าของบัญชีติ๊กตอก (TikTok @moxoziis) ออกมาโพสต์คลิปเตือนอุบัติเหตุไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสายออกกำลังกายจำนวนมาก หลังจากไม่นานมานี้ได้เกิดเหตุระทึกเล็กๆ จากความผิดพลาดตอนเล่นท่าการบริหาร โดยเป็นจังหวะที่ยกบาร์น้ำหนักกว่า 70 กิโลกรัม แต่เกิดเสียหลักเพียงแค่นิดเดียวตอนที่จะวางอุปกรณ์ออกกำลังกายดังกล่าวกลับเข้าตำแหน่งเดิมของมัน !

ข้อความบอกเล่ารายละเอียดระบุไว้ว่า เริ่มจากเหตุการณ์ตอนที่สควอทแล้วแขนหัก จังหวะนั้นสาวในคลิปกำลังยกบาร์ขึ้นด้านซ้าย แต่ตอนที่จะวางอุปกรณ์มัวแต่ระวังกระจกทำให้วางไม่ลงตรงที่วางบาร์ แล้วบาร์ไหลไปข้างหลังจึงเกิดเหตุม่คาดฝัน ! นี้ขึ้น

“เสียงกระดูกลั่นมาก” ข้อความยืนยันความน่ากลัวของอุบัติเหตุที่เกิดในยิมออกกำลังกายเที่ยวล่าสุด

อย่างไรก็ดีหลังเกิดเหตุเทรนเนอร์ในยิม 4-5 คน รีบเข้าให้ความช่วยเหลือพร้อมกับดูแลอาการกระทั่งทีมกู้ภัยมาถึงและส่งต่อไปรักษาตัวยังรพ.ตามลำดับ

“ความรู้สึกเป็นยังไงหรอคะ ขอบาดถามค่ะ กลัว” คำถามจากผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกท่านหนึ่งที่เขียนสอบถามไว้แล้วต่อมามีคนเข้ามาเล่าความรู้สึกเสียวไว้ชนิดยากบรรยายถ้าไม่เจอกับตัวด้วยว่า “จากคนที่กระดูกหักบ่อยๆนะคะ แรกๆไม่ได้คิดว่าหักค่ะ มันจะชาๆมึนๆ ผ่านไปซัก 5-6 ชม.จะเริ่มปวด ปวดถึงขั้วหัวใจเลย”

ขณะเดียวกันมีบางความเห็นก็ตำหนิตำแหน่งของเครื่องออกกำลังกายซึ่งติดตั้งไว้ใกล้กับตำแหน่งของกระจกจนเกินไปด้วยหรือไม่

ส่วนอัปเดตอาการของสาวในคลิปที่พลาดได้รับบาดเจ็บจากการยกบาร์ 70 กก. ล่าสุดวันนี้ (21 ต.ค.) ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการแจ้งข่าวดีเมื่อหมอเจ้าของอาการแจ้งว่าถ้ากระดูกเชื่อมติดได้กันแล้ว ความแข็งแรงจะเท่าเดิมแต่ต้องพักรักษาตัวก่อนสัก 3 เดือน กลับมาเวทด้ตามปกติ แต่เรื่องความแข็งแรงขึ้นอยู่กับ 6 เดือนหรือ 1 ปีขึ้นอยู่กับการรักษาตัวของผู้ป่วยแต่ละคนไป

“ดีใจ ตอนหมอบอกยกเหมือนเดิมได้แน่นอน” แคปชั่นที่หล่นอัปเดตอาการของสาวในคลิปที่ผ่านการผ่าตัดเข้าสู่วันที่ 2 ในวันนี้ โดยในเรื่องเล่าอุทากหรณ์เธอยังฝากไปถึงสายเฮลท์ตี้ทุกคนอย่ากลัวการออกกำลังกาย อยากให้โฟกัสที่การจัดเตรียมอุปกรณ์และความพร้อมในรอบด้านมากกว่า.

pt jett สาวแขนหัก
ภาพ TikTok @@moxoziis
สายสุขภาพอุทาหรณ์ยกบาร์น้ไหนัก 70 กิโลกรัม
ภาพ TikTok @@moxoziis
ยกบาร์แขนหัก
ภาพ TikTok @@moxoziis
ยกบาร์ 70 กก แขนหัก
ภาพ TikTok @@moxoziis
สาวยกบาร์ 70 กก
ภาพ TikTok @@moxoziis
@moxoziis

💥เคยแต่ดูคลิป อุบัติเหตุ ในยิม ไม่คิดว่าจะมีคลิปตัวเอง 🥴 . .ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก #gym #อุบัติเหตุ #squad #ออกกําลังกาย #gymlife

♬ AURA – Ogryzek

ดูคลิปอัปเดตอาการล่าสุด หญิงยกบาร์หนัก 70 กิโลกรัม พลาดแขนหักปัจจุบันผ่าตัดเข้าวันที่ 2 (ดูคลิปที่นี่).

 

อัปเดตยกบาร์ 70 กก
ภาพ TikTok @@moxoziis

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

