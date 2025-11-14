จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง
เพื่อไทย ถือฤกษ์ดี เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน รวม 271 เขต จุลพันธ์ ย้ำพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง มั่นใจไม่มีพรรคไหนพร้อมเท่าพรรคเพื่อไทย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรค แถลงข่าวเปิดตัว ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. เพิ่มเติมอีก 11 คน มั่นใจกวาด 200 ที่นั่ง
นายจุลพันธ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวต้อนรับผู้สมัครทั้ง 11 คน รวม 271 เขตเลือกตั้ง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ายังไม่มีพรรคไหนมีความพร้อมเท่าพรรคเพื่อไทย และเป็นโอกาสดีที่เราจะได้แนะนำตัวผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนี้แก่สื่อมวลชน
ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับพื้นที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน มีความสัมพันธ์เข้าใจปัญหาในท้องถิ่น ไม่เพียงเท่านั้น ตัวผู้เสนอตัวลงสมัครฯ ยังช่วยเป็นผู้สื่อสารสองทางคือทั้งนำนโยบายของพรรคไปนำเสนอต่อพี่น้อง รับฟังความเห็นปัญหาจากพี่น้อง เพื่อนำประเด็นข้อสังเกตปรับนโยบายเพื่อให้เหมาะสมมากที่สุด เราได้แลกเปลี่ยนความเห็น อุดมการณ์ หลักการกับตัวผู้เสนอตัวลงสมัครฯ จะได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องเพื่อเดินหน้าทำนโยบายที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม
“วันนี้เป็นโอกาสดีและขอต้อนรับผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. พรรคพร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง และทุกท่านก็พร้อมเช่นเดียวกัน เราจะเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลพาทุกท่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรให้ได้”
ด้าน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า การเปิดตัวครั้งนี้คือการเติมเต็มเป้าหมายของพรรคที่ต้องการ สส. 200 ที่นั่งขึ้นไป โดยชูจุดแข็งหลักคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมชูความสำเร็จในอดีตสมัยพรรคไทยรักไทย ที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร สามารถกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง และนำพาประเทศไทยปลดหนี้ IMF ได้ก่อนกำหนด เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
สำหรับรายชื่อผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ทั้ง 11 คนที่เปิดตัวในวันนี้ ประกอบด้วย
- นายวิทยา มาลา ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. พิจิตร
- นายจอมจักรภพ วัชระจินดาวัฒนะ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. ชัยภูมิ
- นางสาวณิชาภา โกวิทานนท์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.สมุทรสงคราม
- นายวิรัตน์ เกียรติสันติกุล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
- นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
- นางสาวดาราวรรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
- นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
- นายวัชยธนันท์ อัศวนิโครธร ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
- นายประถมการ อ่วมอ่อง ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส
- นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.
- นายจำลอง ขำสา นายผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. นนทบุรี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! พรรคเพื่อไทย โหวตคะแนนท่วมท้น “จุลพันธ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่
- สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี
- ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”
อ้างอิงจาก : FB พรรคเพื่อไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: