คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แสดงความปิติยินดีที่ได้ถวายการต้อนรับ เผยในหลวงทรงเลือกจีนเป็นประเทศใหญ่แห่งแรกในการเสด็จฯ เยือน เรียกร้องร่วมสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นในวาระครบรอบ 50 ปี ไทย-จีน
วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2568) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอประวัติศาสตร์ เมื่อ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
สำนักข่าวซินหัวรายงานถึงสาระสำคัญของการเข้าพบในครั้งนี้ ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กราบทูลแสดงความปิติยินดีที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้ง พร้อมกล่าวต้อนรับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
“ปิติยินดีที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรอีกครั้ง และขอถวายการต้อนรับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ”
ประธานาธิบดีจีนกล่าวชื่นชม โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกจีนเป็นประเทศใหญ่แห่งแรกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน และยังเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งแสดงถึงความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพ “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวว่า ราชวงศ์ไทยมีคุณูปการสำคัญต่อการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ซึ่งจีนซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
ประธานาธิบดีจีนระบุว่า ปี 2025 ตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ทำงานร่วมกันและสนับสนุนกันมาเสมอมา
ประธานาธิบดีจีนแสดงความประสงค์จะทำงานร่วมกับพระมหากษัตริย์ไทย ณ จุดเริ่มต้นครั้งประวัติศาสตร์ใหม่นี้ เพื่อเดินหน้าการสร้าง “ประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน” ในช่วง 50 ปีข้างหน้า และร่วมเขียนบทใหม่ของมิตรภาพจีน-ไทย
ชมคลิป สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
