สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี
พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 91 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อแก้ว พิกุลทอง สส.พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ “พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยช่วง 2557-2562 และ ส.ส.บัญชีรายชื่อชุดปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาก เมตตาต่อน้องๆในพรรคทุกคน คอยแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ ตลอดมา
ท่านเป็นหัวหน้าพรรค ในช่วงที่ คสช.ยึดอำนาจ จึงต้องแบกรับแรงกดดันมหาศาลจากเผด็จการทหาร แต่ท่านวิโรจน์ และท่านภูมิธรรม (เลขาพรรคในขณะนั้น) แสดงจุดยืนของพรรค ในการไม่ยอมรับการยึดอำนาจและเรียกร้องให้คืนอำนาจสู่ประชาชนไทยโดยเร็ว และสามารถช่วยประคองพรรคเพื่อไทย ให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนั้นด้วยดี ผมจะเก็บความทรงจำและคุณงามความดีของท่านไว้ตลอดไป สุดท้ายนี้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้พักผ่อนในที่สงบ และสู่สุคติในสัมปรายภพครับ
เส้นทางชีวิต ประวัติ “วิโรจน์ เปาอินทร์” ในฐานะเสาหลักพรรคเพื่อไทย
เส้นทางของ พล.ต.ท.วิโรจน์ ในฐานะขุนพลของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชาชนในอดีตนั้น เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชน แม้ในปี 2548 วิโรจน์จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคไทยรักไทย แต่เขาก็ยังคงเดินหน้าในสนามการเมือง ในปี 2550 ได้ลงสมัคร ส.ส. ระบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน แม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตาม
พล.ต.ท.วิโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เริ่มต้นอาชีพจากการเป็นนายตำรวจมือฉมัง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และอดีตสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัว จนสอบผ่านกลายเป็น ส.ส. คนดังของจังหวัดอ่างทอง เคยสังกัดทั้งพรรคประชากรไทยและพรรคชาติไทย
ความเก๋าเกมและประสบการณ์เจนสนาม ทำให้ พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้รับตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหารหลายครั้ง ทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร และตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2543
ภาพจาก : Facebook พรรคเพื่อไทย
หลังการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 พล.ต.ท.วิโรจน์ ในฐานะ ส.ส. เจ้าถิ่น พลิกแพ้ให้กับผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคไทยรักไทย หลังจากนั้น จึงได้เข้าร่วมกับพรรคพลังประชาชนในปี พ.ศ. 2550 ก่อนจะกลายมาเป็นหนึ่งในขุนพลคนสำคัญของพรรคเพื่อไทย และรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค
พล.ต.ท.วิโรจน์ กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งอย่างสง่างามในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 ในฐานะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และได้รับบทบาทสำคัญในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล และประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ สภาฯ ก่อนจะได้รับความไว้วางใจสูงสุดให้ทำหน้าที่ “รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย” ในปี พ.ศ. 2555
ในการเลือกตั้งปี 2562 พล.ต.ท.วิโรจน์ ลงสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ต้องพลาดการเข้าสู่สภาอย่างน่าเสียดาย เพราะสูตรคำนวณเลือกตั้งพิสดาร ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยซึ่งได้คะแนน ส.ส. เขต เกินคะแนนพึงมี จนไม่ได้รับ ส.ส. บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว แต่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด พ.ศ. 2566 กลับมาลงสมัครในบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 อีกครั้ง และได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าสู่สภาได้สำเร็จ
การกลับมาครั้งนี้ ก็นำมาสู่ตำแหน่งสำคัญที่ถูกจารึกไว้ นั่นคือการทำหน้าที่ “ประธานสภาชั่วคราว” ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก ของสภาฯ ชุดที่ 26 เนื่องจากเขาคือ ส.S. ผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุม (90 ปี ในขณะนั้น) เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ตัวจริง
เปิดอายุ ‘วิโรจน์ เปาอินทร์’ พี่โตสุดในสภา นั่งเก้าอี้ประธานสภาชั่วคราว
