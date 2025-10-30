ข่าว

สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 10:39 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 10:46 น.
55
พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 91 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อแก้ว พิกุลทอง สส.พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ “พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยช่วง 2557-2562 และ ส.ส.บัญชีรายชื่อชุดปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาก เมตตาต่อน้องๆในพรรคทุกคน คอยแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ ตลอดมา

ท่านเป็นหัวหน้าพรรค ในช่วงที่ คสช.ยึดอำนาจ จึงต้องแบกรับแรงกดดันมหาศาลจากเผด็จการทหาร แต่ท่านวิโรจน์ และท่านภูมิธรรม (เลขาพรรคในขณะนั้น) แสดงจุดยืนของพรรค ในการไม่ยอมรับการยึดอำนาจและเรียกร้องให้คืนอำนาจสู่ประชาชนไทยโดยเร็ว และสามารถช่วยประคองพรรคเพื่อไทย ให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนั้นด้วยดี ผมจะเก็บความทรงจำและคุณงามความดีของท่านไว้ตลอดไป สุดท้ายนี้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้พักผ่อนในที่สงบ และสู่สุคติในสัมปรายภพครับ

เส้นทางชีวิต ประวัติ “วิโรจน์ เปาอินทร์” ในฐานะเสาหลักพรรคเพื่อไทย

เส้นทางของ พล.ต.ท.วิโรจน์ ในฐานะขุนพลของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชาชนในอดีตนั้น เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชน แม้ในปี 2548 วิโรจน์จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคไทยรักไทย แต่เขาก็ยังคงเดินหน้าในสนามการเมือง ในปี 2550 ได้ลงสมัคร ส.ส. ระบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน แม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตาม

พล.ต.ท.วิโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เริ่มต้นอาชีพจากการเป็นนายตำรวจมือฉมัง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และอดีตสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัว จนสอบผ่านกลายเป็น ส.ส. คนดังของจังหวัดอ่างทอง เคยสังกัดทั้งพรรคประชากรไทยและพรรคชาติไทย

ความเก๋าเกมและประสบการณ์เจนสนาม ทำให้ พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้รับตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหารหลายครั้ง ทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร และตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2543

ประวัติ วิโรจน์ เปาอินทร์ภาพจาก : Facebook พรรคเพื่อไทย

หลังการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 พล.ต.ท.วิโรจน์ ในฐานะ ส.ส. เจ้าถิ่น พลิกแพ้ให้กับผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคไทยรักไทย หลังจากนั้น จึงได้เข้าร่วมกับพรรคพลังประชาชนในปี พ.ศ. 2550 ก่อนจะกลายมาเป็นหนึ่งในขุนพลคนสำคัญของพรรคเพื่อไทย และรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค

พล.ต.ท.วิโรจน์ กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งอย่างสง่างามในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 ในฐานะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และได้รับบทบาทสำคัญในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล และประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ สภาฯ ก่อนจะได้รับความไว้วางใจสูงสุดให้ทำหน้าที่ “รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย” ในปี พ.ศ. 2555

ในการเลือกตั้งปี 2562 พล.ต.ท.วิโรจน์ ลงสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ต้องพลาดการเข้าสู่สภาอย่างน่าเสียดาย เพราะสูตรคำนวณเลือกตั้งพิสดาร ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยซึ่งได้คะแนน ส.ส. เขต เกินคะแนนพึงมี จนไม่ได้รับ ส.ส. บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว แต่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด พ.ศ. 2566 กลับมาลงสมัครในบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 อีกครั้ง และได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าสู่สภาได้สำเร็จ

การกลับมาครั้งนี้ ก็นำมาสู่ตำแหน่งสำคัญที่ถูกจารึกไว้ นั่นคือการทำหน้าที่ “ประธานสภาชั่วคราว” ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก ของสภาฯ ชุดที่ 26 เนื่องจากเขาคือ ส.S. ผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุม (90 ปี ในขณะนั้น) เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ตัวจริง

เปิดอายุ ‘วิโรจน์ เปาอินทร์’ พี่โตสุดในสภา นั่งเก้าอี้ประธานสภาชั่วคราว

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 10:39 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 10:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

