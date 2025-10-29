ข่าว

ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 15:44 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 15:44 น.
65
ประวัติ "จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์" ทายาทบ้านใหญ่เชียงใหม่ สู่ตัวเต็งหัวหน้า "พรรคเพื่อไทย" คนใหม่

เปิดประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” สส.เชียงใหม่ 5 สมัย อดีต รมช.คลัง มือคุมดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดตัวเต็งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่

ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรง ภายหลังการลาออกของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร จากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชื่อของ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ สส.เชียงใหม่ 5 สมัย ได้พุ่งขึ้นมาเป็นตัวเต็ง อันดับต้น ๆ ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคคนใหม่ ด้วยโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งทั้งสายการเมืองและสายเศรษฐกิจ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ถือเป็นนักการเมือง จากบ้านใหญ่อมรวิวัฒน์ แห่งเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบันอายุ 50 ปี ชื่อเล่น “หนิม” เป็นบุตรชายของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กับนางเพ็ชรี (เตชะไพบูลย์) อมรวิวัฒน์ ซึ่งการก้าวขึ้นมาครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างยิ่ง

การศึกษา

  • มัธยมปลาย: โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในด้านชีวิตครอบครัว นายจุลพันธ์สมรสกับ นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีต สส.เชียงราย 9 สมัย

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับวิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ภรรยา
FB/ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

เส้นทางการเมืองจาก “ไทยรักไทย” สู่ “รมช.คลัง”

นายจุลพันธ์ก้าวเข้าสู่สนามการเมืองครั้งแรกในการเลือกตั้งปี 2548 ในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาฯ โดยสามารถเอาชนะนายยงยุทธ สุวภาพ จากพรรคประชาธิปัตย์ได้

ประวัติการเป็น สส.

  • พ.ศ. 2548: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  • พ.ศ. 2550: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคพลังประชาชน (ต่อมาคือพรรคเพื่อไทย)
  • พ.ศ. 2554: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • พ.ศ. 2562: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย (ได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค)
  • พ.ศ. 2566: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
FB/ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

บทบาทมือเศรษฐกิจคุม “ดิจิทัลวอลเล็ต”

บทบาทที่ทำให้นายจุลพันธ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับประเทศ คือการได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร (1 ก.ย. 2566 – 19 ก.ย. 2568)

นายจุลพันธ์ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็น ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล (ดิจิทัลวอลเล็ต) ซึ่งถือเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทย ทำให้นายจุลพันธ์กลายเป็นหน้าเสื่อหลักในการชี้แจงและผลักดันนโยบายนี้มาโดยตลอด

ประสบการณ์การทำงานอื่น ๆ

  • อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
  • อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • อดีตกรรมาธิการงบประมาณ

ด้วยประสบการณ์การเป็น สส. ถึง 5 สมัย ฐานเสียงที่มั่นคงในเชียงใหม่ และบทบาทมือเศรษฐกิจ สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ทำให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ถูกจับตามองในฐานะตัวเต็งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนต่อไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2563 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
FB/ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
FB/ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
FB/ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68 เลขเด็ด

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

9 นาที ที่แล้ว
แนะช่องทางแจ้งทุจริต ร้านค้ารับแลกเงิน คนละครึ่งพลัส เร็วสุดโทร 02-111-1111 (กรุงไทย) และ 1441 (ตำรวจไซเบอร์) รัฐชี้โทษหนักจำคุก 3 ปี ข่าว

เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

39 นาที ที่แล้ว
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot; ข่าวต่างประเทศ

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

42 นาที ที่แล้ว
ดิว อริสรา โพสต์ลุคใหม่สวยละมุน จนกุ๊บกิ๊บเมนต์ชม บันเทิง

ดิว อริสรา อวดลุคใหม่ สวยอ่อนหวานทุกองศา แฟน ๆ ชมทวงบัลลังก์ตัวแม่

45 นาที ที่แล้ว
จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20% ข่าว

จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ อูดิเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ มาเล เหน็บแรง คุยกับทรัมป์ เป็นความลับ ถ้ามีคลิปเสียงหลุด คงไม่มีใครอยากคุยด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อัจฉริยะ&quot; กางแผนแฉ นักการเมือง &quot;ช.ช้าง&quot; เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน ข่าว

“อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย เศรษฐกิจ

5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 15 ปี เล่นไหนมาแรง เคยซ้ำ 2 งวด เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์&quot; ทายาทบ้านใหญ่เชียงใหม่ สู่ตัวเต็งหัวหน้า &quot;พรรคเพื่อไทย&quot; คนใหม่ ข่าว

ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส แอปฯ ถุงเงิน สำหรับร้านค้า ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 15:44 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 15:44 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot;

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button