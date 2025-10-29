ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”
เปิดประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” สส.เชียงใหม่ 5 สมัย อดีต รมช.คลัง มือคุมดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดตัวเต็งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่
ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรง ภายหลังการลาออกของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร จากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชื่อของ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ สส.เชียงใหม่ 5 สมัย ได้พุ่งขึ้นมาเป็นตัวเต็ง อันดับต้น ๆ ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคคนใหม่ ด้วยโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งทั้งสายการเมืองและสายเศรษฐกิจ
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ถือเป็นนักการเมือง จากบ้านใหญ่อมรวิวัฒน์ แห่งเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบันอายุ 50 ปี ชื่อเล่น “หนิม” เป็นบุตรชายของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กับนางเพ็ชรี (เตชะไพบูลย์) อมรวิวัฒน์ ซึ่งการก้าวขึ้นมาครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างยิ่ง
การศึกษา
- มัธยมปลาย: โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในด้านชีวิตครอบครัว นายจุลพันธ์สมรสกับ นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีต สส.เชียงราย 9 สมัย
เส้นทางการเมืองจาก “ไทยรักไทย” สู่ “รมช.คลัง”
นายจุลพันธ์ก้าวเข้าสู่สนามการเมืองครั้งแรกในการเลือกตั้งปี 2548 ในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาฯ โดยสามารถเอาชนะนายยงยุทธ สุวภาพ จากพรรคประชาธิปัตย์ได้
ประวัติการเป็น สส.
- พ.ศ. 2548: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย
- พ.ศ. 2550: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคพลังประชาชน (ต่อมาคือพรรคเพื่อไทย)
- พ.ศ. 2554: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
- พ.ศ. 2562: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย (ได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค)
- พ.ศ. 2566: สส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
บทบาทมือเศรษฐกิจคุม “ดิจิทัลวอลเล็ต”
บทบาทที่ทำให้นายจุลพันธ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับประเทศ คือการได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร (1 ก.ย. 2566 – 19 ก.ย. 2568)
นายจุลพันธ์ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็น ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล (ดิจิทัลวอลเล็ต) ซึ่งถือเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทย ทำให้นายจุลพันธ์กลายเป็นหน้าเสื่อหลักในการชี้แจงและผลักดันนโยบายนี้มาโดยตลอด
ประสบการณ์การทำงานอื่น ๆ
- อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
- อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
- อดีตกรรมาธิการงบประมาณ
ด้วยประสบการณ์การเป็น สส. ถึง 5 สมัย ฐานเสียงที่มั่นคงในเชียงใหม่ และบทบาทมือเศรษฐกิจ สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ทำให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ถูกจับตามองในฐานะตัวเต็งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนต่อไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- พ.ศ. 2563 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
