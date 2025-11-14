นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน
นายกฯ อนุทิน แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง ยืนยันคำมั่น สั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์
นับเป็นข่าวดีที่เป็นวาระสำคัญของประเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญ ในการสั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวน 500,000 ตัน
ข่าวดีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางพระราชภารกิจสำคัญ โดยเมื่อวานนี้ (13 พ.ย. 2568) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ (State Visit) ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ มีวาระสำคัญสูงสุด เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง โดยมี นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ
ภาพของทั้งสองพระองค์ที่ทรงพระดำเนินเคียงกันบนผืนแผ่นดินจีน ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ยืนยันถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้น จีน–ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน ที่สืบเนื่องมายาวนาน
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนในฐานะองค์พระประมุขของชาติในโอกาสสำคัญนี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต
