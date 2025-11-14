อินทร์บุรี วิกฤต! น้ำป่าทะลัก สั่งอพยพด่วน “สะพานอินทร์บุรี” ขาดแล้ว สัญจรไม่ได้
สิงห์บุรี – (14 พ.ย. 68) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนและที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว ล่าสุด เทศบาลตำบลทับยา สั่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 4 หมู่บ้าน เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยด่วน ขณะที่ “สะพานอินทร์บุรี” ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจรโดยสิ้นเชิง
วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนใน จ.สิงห์บุรี โดยเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี ได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินถึงประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากพบว่ามวลน้ำได้ไหลบ่าข้ามถนนริมคลองบรมธาตุอย่างรุนแรง และกำลังทะลักลงสู่ทุ่งในพื้นที่อย่างรวดเร็ว
สั่งอพยพ 4 หมู่บ้าน เร่งขนของขึ้นที่สูง พื้นที่ หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 11 และ หมู่ 12 ของ ต.ทับยา ให้เตรียมความพร้อมและเร่งดำเนินการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงโดยทันที เพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่กำลังเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
สะพานอินทร์บุรีขาด ตัดขาดเส้นทางสัญจร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับ “สะพานอินทร์บุรี” ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก พบว่าขณะนี้น้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณ คอสะพาน อย่างหนัก จนทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้อีกต่อไป
การที่สะพานถูกตัดขาดครั้งนี้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสัญจรของประชาชน และเพิ่มความยากลำบากในการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่
กฟภ. ตั้งศูนย์ช่วย 24 ชม. แจ้งไฟขัดข้อง
เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านสาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาขาอินทร์บุรี ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าจากอุทกภัย” ขึ้นเป็นการเร่งด่วน
-
สถานที่: บริเวณหน้าห้างเกษรซุปเปอร์เซนต์เตอร์ (แยกไฟแดงไปทางหนองสุ่ม)
-
เบอร์ติดต่อ: 1129 หรือ 036-581-099
-
เวลาทำการ:
-
วันทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง
-
วันหยุด (ส.-อา.): 16.30 น. – 08.30 น. (ชุดเวรแก้ไฟขัดข้อง)
-
ศูนย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ปภ. ย้ำ สิงห์บุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัยทั่วไทย ประจำวันที่ 14 พ.ย. 68 โดยระบุว่า จ.สิงห์บุรี อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ร่วมกับอีกหลายจังหวัดในลุ่มน้ำภาคกลาง
ขณะเดียวกัน ปภ. ยังได้เตือนภัยพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่
-
น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก: จ.ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์
-
น้ำทะเลหนุนสูง: บริเวณปากแม่น้ำและที่ราบลุ่มชายฝั่ง รวมถึง กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เฝ้าระวัง โปรดติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
