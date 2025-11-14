ข่าว

อินทร์บุรี วิกฤต! น้ำป่าทะลัก สั่งอพยพด่วน “สะพานอินทร์บุรี” ขาดแล้ว สัญจรไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 16:13 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 16:13 น.
72
น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้า สะพานอินทร์บุรี ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจร

สิงห์บุรี – (14 พ.ย. 68) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนและที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว ล่าสุด เทศบาลตำบลทับยา สั่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 4 หมู่บ้าน เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยด่วน ขณะที่ “สะพานอินทร์บุรี” ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจรโดยสิ้นเชิง

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนใน จ.สิงห์บุรี โดยเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี ได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินถึงประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากพบว่ามวลน้ำได้ไหลบ่าข้ามถนนริมคลองบรมธาตุอย่างรุนแรง และกำลังทะลักลงสู่ทุ่งในพื้นที่อย่างรวดเร็ว

สั่งอพยพ 4 หมู่บ้าน เร่งขนของขึ้นที่สูง พื้นที่ หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 11 และ หมู่ 12 ของ ต.ทับยา ให้เตรียมความพร้อมและเร่งดำเนินการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงโดยทันที เพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่กำลังเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

สะพานอินทร์บุรีขาด ตัดขาดเส้นทางสัญจร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับ “สะพานอินทร์บุรี” ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก พบว่าขณะนี้น้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณ คอสะพาน อย่างหนัก จนทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้อีกต่อไป

การที่สะพานถูกตัดขาดครั้งนี้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสัญจรของประชาชน และเพิ่มความยากลำบากในการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

กฟภ. ตั้งศูนย์ช่วย 24 ชม. แจ้งไฟขัดข้อง

เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านสาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาขาอินทร์บุรี ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าจากอุทกภัย” ขึ้นเป็นการเร่งด่วน

  • สถานที่: บริเวณหน้าห้างเกษรซุปเปอร์เซนต์เตอร์ (แยกไฟแดงไปทางหนองสุ่ม)

  • เบอร์ติดต่อ: 1129 หรือ 036-581-099

  • เวลาทำการ:

    • วันทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

    • วันหยุด (ส.-อา.): 16.30 น. – 08.30 น. (ชุดเวรแก้ไฟขัดข้อง)

ศูนย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ปภ. ย้ำ สิงห์บุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัยทั่วไทย ประจำวันที่ 14 พ.ย. 68 โดยระบุว่า จ.สิงห์บุรี อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ร่วมกับอีกหลายจังหวัดในลุ่มน้ำภาคกลาง

ขณะเดียวกัน ปภ. ยังได้เตือนภัยพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่

  • น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก: จ.ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์

  • น้ำทะเลหนุนสูง: บริเวณปากแม่น้ำและที่ราบลุ่มชายฝั่ง รวมถึง กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เฝ้าระวัง โปรดติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ภาพจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

2 นาที ที่แล้ว
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

12 นาที ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

42 นาที ที่แล้ว
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

55 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้า สะพานอินทร์บุรี ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจร ข่าว

อินทร์บุรี วิกฤต! น้ำป่าทะลัก สั่งอพยพด่วน “สะพานอินทร์บุรี” ขาดแล้ว สัญจรไม่ได้

59 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 รู้ผลทุกรางวัล ส่องสถิติงวดวันศุกร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก เศรษฐกิจ

สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เปิดจอโชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 พ.ย. 68 เจ้าพ่อหวยตัวท็อปใบ้เลขท้าย 2-3 ตัวตรง เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 11 68 บอกใบ้แนวทาง 2-3 ตัวท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ บันเทิง

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่า หน้าเด็กโกงอายุ บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง การเงิน

วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว ‘คริส วู’ ดับสลดในคุก เพื่อนร่วมห้องขังอ้าง ถูกข่มขืน-ขาใหญ่สั่งเก็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างจริงจัง ข่าว

กัน จอมพลัง เอาจริง เตรียมฟ้องคนให้ร้าย กว่า 10 ราย คนคอมเมนต์ก็ไม่รอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สันธนะ” เตรียมเงิน 2 ล้านบาทยื่นขอประกันตัวตน คดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วใครแต่งเพลง &quot;โบว์รักสีดำ&quot; ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์ บันเทิง

รู้แล้วใครแต่งเพลง “โบว์รักสีดำ” ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” ติง “อนุทิน” โหนกระแสนิยม เรียกคะแนนเสียง หวั่นทำไทยเสียเปรียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line อัปเกรด &quot;ยกเลิกข้อความ&quot; Unsend ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน เทคโนโลยี

Line อัปเกรด “ยกเลิกข้อความ” ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ปาหนัน แจ้งข่าว โม้ นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อนคนสำคัญ เสียชีวิต บันเทิง

บีบหัวใจ! เจนนี่ ปาหนัน เสียเพื่อนรักกะทันหัน ไม่ได้เตรียมใจ ชาติหน้าเจอกันใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เสธ หิ” โพสต์ สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต ย้ำกัมพูชาสร้างสถานการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 16:13 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 16:13 น.
72
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button