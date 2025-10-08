เด็กตายพุ่ง 14 ศพ ยาน้ำแก้ไอ Coldrif ปนเปื้อนสารพิษ อินเดียเร่งสอบ อย.ไทยยัน ไม่มีขาย

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 12:42 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 10:50 น.
คืบหน้า ยาน้ำแก้ไอ Coldrif Syrup ในอินเดีย มียอดเสียชีวิตของเด็กอย่างน้อย 14 ราย ผลการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการสร้างความตกตะลึงอย่างยิ่ง พบว่ายาน้ำเชื่อมแก้ไอดังกล่าว มีการปนเปื้อนสารเคมีภาคอุตสาหกรรมที่ชื่อว่า “ไดเอทิลีนไกลคอล” (Diethylene Glycol) ในปริมาณสูงถึง 48.6% ซึ่งคิดเป็นเกือบ 500 เท่าของระดับปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานของอินเดียกำหนดไว้ที่ 0.1%

ไดเอทิลีนไกลคอลคืออะไร?

สารเคมีชนิดนี้เป็นสารพิษที่ห้ามใช้ในยาโดยเด็ดขาด ปกติแล้วจะถูกใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารป้องกันการแข็งตัวในหม้อน้ำรถยนต์ (น้ำยาหล่อเย็น) เครื่องสำอาง และสารหล่อลื่น เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดพิษรุนแรง ตั้งแต่อาการปวดท้อง อาเจียน ไปจนถึงภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กๆ ในกรณีนี้

โศกนาฏกรรมซ้ำซาก จากยาแก้ไอปนเปื้อน

น่าสลดใจที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยาน้ำจากอินเดียกลายเป็นยาพิษ ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ Coldrif เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ล่าสุดในบัญชีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า นับตั้งแต่ปี 2565 ยาน้ำแก้ไอที่ผลิตในอินเดียซึ่งปนเปื้อนสารพิษชนิดเดียวกันนี้ ได้คร่าชีวิตเด็กไปแล้วอย่างน้อย 150 รายทั่วโลก ทั้งในแกมเบีย, อุซเบกิสถาน, แคเมอรูน และในอินเดียเอง

ขณะนี้ ตำรวจอินเดียกำลังดำเนินคดีกับบริษัทผู้ผลิต “Sresan Pharma” ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา และได้จับกุมแพทย์ที่สั่งจ่ายยานี้ให้กับเด็กๆ แล้ว แต่ปัญหายังคงอยู่ที่การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมยาขนาดมหึมาของอินเดีย ซึ่งการปนเปื้อนของสารพิษในยาแก้ไอครั้งนี้ ได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นและสร้างบาดแผลให้กับครอบครัวจำนวนมากอย่างไม่อาจประเมินค่าได้

อย. ยืนยัน ยาแก้ไอมรณะ Coldrif ไม่ได้ขายในไทย ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ว่า อย. ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลอย่างเร่งด่วน และขอยืนยันว่า ยาดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนตำรับยา และไม่มีการจำหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนวางใจและอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว

อย. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาร ไดเอทิลีนไกลคอล ว่า เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง หากร่างกายได้รับในปริมาณมากอาจทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจนเสียชีวิตได้ โดยการปนเปื้อนในยามักเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออาจเกิดจากการจงใจใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต

สำหรับมาตรการในประเทศไทย อย. ย้ำว่ามีข้อกำหนดและมาตรการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารไดเอทิลีนไกลคอลในยาน้ำอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด อนุญาตให้มีการปนเปื้อนได้ ไม่เกิน 0.1% ซึ่งจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กในประเทศที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดมีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์ที่ควบคุมไว้

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา อย. ขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติดังนี้

  • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง
  • เลือกซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เท่านั้น
  • ตรวจสอบเลขทะเบียนตำรับยาบนฉลากทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ
  • หากพบยาที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นยาปลอมหรือไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556

