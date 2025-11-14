Line อัปเกรด “ยกเลิกข้อความ” ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน

Line อัปเกรด Unsend สำหรับสมาชิก LYP Premium ให้ลบข้อความที่ยังไม่อ่านได้แบบ ไม่แจ้งเตือน และขยายเวลายกเลิกเป็น 7 วัน
รายงานข่าวสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line ทุกคน ล่าสุด Line ได้ประกาศอัปเดตฟีเจอร์ ยกเลิกข้อความ (Unsend) ครั้งใหญ่ ที่จะช่วยแก้ปัญหาการส่งข้อความผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้คู่สนทนาสงสัย
ฟีเจอร์ยกเลิกข้อความแบบเดิมนั้น แม้จะลบข้อความได้ แต่ก็จะปรากฏการแจ้งเตือนในห้องแชทว่า “คุณได้ยกเลิกข้อความ” (You have unsent a message) ซึ่งมักจะสร้างความสงสัยและความอึดอัดใจให้คู่สนทนา แต่ในการอัปเดตล่าสุด สมาชิก LYP Premium จะได้รับการอัปเกรด 2 ส่วนหลัก ดังนี้
1. ยกเลิกข้อความแบบไม่แจ้งเตือน
หากส่งข้อความ, สติกเกอร์, รูปภาพ หรือไฟล์ผิดไป โดยที่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่อ่าน (Unread) คุณสามารถกดยกเลิกข้อความนั้นได้แบบเงียบกริบ ระบบ จะไม่แสดงการแจ้งเตือนใดๆ ในห้องแชทเลย ราวกับว่าไม่เคยมีการส่งข้อความนั้นเกิดขึ้นมาก่อน ช่วยให้การสนทนาลื่นไหลและไม่เกิดความเข้าใจผิด
2. ขยายเวลาลบข้อความ “อ่านแล้ว” ได้นาน 7 วัน
นอกจากการลบแบบเงียบแล้ว Line ยังขยายกรอบเวลาในการยกเลิกข้อความอีกด้วย จากเดิมที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถยกเลิกข้อความได้ภายใน 1 ชั่วโมง
ผู้ใช้ทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก ยังคงยกเลิกข้อความได้ภายใน 1 ชั่วโมง แต่สมาชิก LYP Premium ยกเลิกข้อความได้ภายใน 7 วัน
วิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง
วิธีการใช้งานยังคงเหมือนเดิม คือการกดค้าง ที่ข้อความที่ต้องการลบ แล้วเลือกยกเลิกข้อความ (Unsend) โดยสมาชิก LYP Premium จะมีตัวเลือก “ยกเลิกข้อความแบบไม่แจ้งเตือน” (Notification-less Unsend) ปรากฏขึ้นมาให้เลือก
อย่างไรก็ตาม Line ได้ตั้งข้อควรระวังไว้ ดังนี้
ฟีเจอร์ไม่แจ้งเตือน จะทำงานสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ Line ของอีกฝ่ายเป็นเวอร์ชัน 15.17.0 ขึ้นไป หากเวอร์ชันต่ำกว่า หรือข้อความถูกอ่านแล้ว การแจ้งเตือน “ยกเลิกข้อความ” จะยังคงปรากฏ
ฟีเจอร์นี้ ไม่สามารถลบการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) ที่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอล็อกของอีกฝ่ายได้ หากเขามองเห็นข้อความนั้นทันก่อนที่คุณจะลบ
ไม่สามารถใช้ได้ในโอเพนแชท, บัญชีทางการ (LINE Official Account), หรือห้องแชทที่มี Bot ทำงานอยู่
