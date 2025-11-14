ข่าวเทคโนโลยี

Line อัปเกรด “ยกเลิกข้อความ” ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 12:02 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 12:06 น.
299
Line อัปเกรด "ยกเลิกข้อความ" Unsend ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน

Line อัปเกรด Unsend สำหรับสมาชิก LYP Premium ให้ลบข้อความที่ยังไม่อ่านได้แบบ ไม่แจ้งเตือน และขยายเวลายกเลิกเป็น 7 วัน

รายงานข่าวสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line ทุกคน ล่าสุด Line ได้ประกาศอัปเดตฟีเจอร์ ยกเลิกข้อความ (Unsend) ครั้งใหญ่ ที่จะช่วยแก้ปัญหาการส่งข้อความผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้คู่สนทนาสงสัย

ฟีเจอร์ยกเลิกข้อความแบบเดิมนั้น แม้จะลบข้อความได้ แต่ก็จะปรากฏการแจ้งเตือนในห้องแชทว่า “คุณได้ยกเลิกข้อความ” (You have unsent a message) ซึ่งมักจะสร้างความสงสัยและความอึดอัดใจให้คู่สนทนา แต่ในการอัปเดตล่าสุด สมาชิก LYP Premium จะได้รับการอัปเกรด 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. ยกเลิกข้อความแบบไม่แจ้งเตือน

หากส่งข้อความ, สติกเกอร์, รูปภาพ หรือไฟล์ผิดไป โดยที่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่อ่าน (Unread) คุณสามารถกดยกเลิกข้อความนั้นได้แบบเงียบกริบ ระบบ จะไม่แสดงการแจ้งเตือนใดๆ ในห้องแชทเลย ราวกับว่าไม่เคยมีการส่งข้อความนั้นเกิดขึ้นมาก่อน ช่วยให้การสนทนาลื่นไหลและไม่เกิดความเข้าใจผิด

2. ขยายเวลาลบข้อความ “อ่านแล้ว” ได้นาน 7 วัน

นอกจากการลบแบบเงียบแล้ว Line ยังขยายกรอบเวลาในการยกเลิกข้อความอีกด้วย จากเดิมที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถยกเลิกข้อความได้ภายใน 1 ชั่วโมง

ผู้ใช้ทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก ยังคงยกเลิกข้อความได้ภายใน 1 ชั่วโมง แต่สมาชิก LYP Premium ยกเลิกข้อความได้ภายใน 7 วัน

วิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง

วิธีการใช้งานยังคงเหมือนเดิม คือการกดค้าง ที่ข้อความที่ต้องการลบ แล้วเลือกยกเลิกข้อความ (Unsend) โดยสมาชิก LYP Premium จะมีตัวเลือก “ยกเลิกข้อความแบบไม่แจ้งเตือน” (Notification-less Unsend) ปรากฏขึ้นมาให้เลือก

อย่างไรก็ตาม Line ได้ตั้งข้อควรระวังไว้ ดังนี้

  • ฟีเจอร์ไม่แจ้งเตือน จะทำงานสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ Line ของอีกฝ่ายเป็นเวอร์ชัน 15.17.0 ขึ้นไป หากเวอร์ชันต่ำกว่า หรือข้อความถูกอ่านแล้ว การแจ้งเตือน “ยกเลิกข้อความ” จะยังคงปรากฏ

  • ฟีเจอร์นี้ ไม่สามารถลบการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) ที่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอล็อกของอีกฝ่ายได้ หากเขามองเห็นข้อความนั้นทันก่อนที่คุณจะลบ

  • ไม่สามารถใช้ได้ในโอเพนแชท, บัญชีทางการ (LINE Official Account), หรือห้องแชทที่มี Bot ทำงานอยู่

