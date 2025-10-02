ข่าว

มิจเหนือมิจ! สาวหัวใส ขอเงิน 100 บาท เป็นค่าสมัคร LINE ทำผู้กองปลอม ถึงกับยอมแพ้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 14:30 น.
86
คลิปไวรัลสุดฮา เมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเป็นตำรวจเจอสาวหัวใส ดึงดราม่าชีวิตรันทด อ้างต้องเดินไปใช้อินเทอร์เน็ตที่วัด ขอเงิน 100 เป็นค่าสมัครไลน์ ทำมิจฯ ถึงกับวางสายหนี
ภาพจาก : TikTok @aui.crab

คลิปไวรัลสุดฮา เมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเป็นตำรวจเจอสาวหัวใส ดึงดราม่าชีวิตรันทด อ้างต้องเดินไปใช้อินเทอร์เน็ตที่วัด ขอเงิน 100 เป็นค่าสมัครไลน์ ทำมิจฯ ถึงกับวางสายหนี

กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างเสียงหัวเราะไปทั่วโลกโซเชียลในวันนี้ (2 ต.ค. 68) เมื่อผู้ใช้ TikTok บัญชี @aui.crab ได้แชร์บทสนทนากับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาอ้างตัวเป็นตำรวจ แต่กลับต้องพ่ายแพ้ให้กับสกิลการแสดงของหญิงสาวที่แกล้งตีบทจนชีวิตสุดรันทด จนมิจฉาชีพต้องขอยอมแพ้วางสายไปเอง

เปิดบทสนทนา สาวบ้านจน ดักทางมิจฉาชีพ

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นผู้กอง ได้โทรหาหญิงสาวและพยายามหลอกลวงตามสคริปต์ แต่แทนที่จะกลัวหรือตัดสายทิ้ง หญิงสาวกลับสวมบทบาทเป็นคนจนผู้ด้อยโอกาสทันที โดยเธออ้างว่าไม่มีเงินจะเดินทางไปสถานีตำรวจที่บึงกาฬ และไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้าน ต้องเดินไป เลื่อน WiFi ที่วัด เพื่อเล่นโซเชียลมีเดีย

สาวตีบทแตก หลอกซ้อนมิจฉาชีพ
ภาพจาก : TikTok @aui.crab

(หญิงสาว): ถ้าอย่างนั้น ถ้าหนูต้องเดินทางจริง ๆ “ปึงการ” ใช่ไหมคะ

(มิจฉาชีพ): ขอบส่วนครับ

(หญิงสาว): ถ้าอย่างนั้น หนูขอ… เอ่อ พี่ หนูยืม 100 น. จริง ๆ ถ้าอย่างนั้นน่ะ มันก็ไกลไปอ่ะค่ะ หนูจะยืมยังไง หนูจะเติมไม่เป็นน่ะ หนู… นั่นแหละค่ะ พี่ตำรวจช่วยหนูได้ไหมคะ หนูจะไม่ลืมบุญคุณเลยค่ะ

(มิจฉาชีพ): น้องครับ น้องสถา แล้วตัวเองนะ

(หญิงสาว): ค่ะ หนูจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยจริง ๆ พี่… ยังไงก็ได้ ตอนนี้น่ะ พี่อยากให้หนูสมัคร LINE หนูอยากได้เงิน 100 มาสมัคร Line น่ะ

ความฮาบังเกิดขึ้นเมื่อเธอเริ่มต่อรองขอยืมเงิน ‘ผู้กอง’ จำนวน 100 บาท เพื่อเป็นค่าสมัคร LINE ตามที่มิจฉาชีพต้องการ ทำให้มิจฉาชีพเริ่มสับสนและถามกลับว่า “แล้วเวลาเราเล่น TikTok เราต้องเดินไปวัดเหรอครับน้อง?”

(มิจฉาชีพ): คือยังไงอ่ะ เราจะเดินไปวัดเหรอ? หรือว่ายังไง?

(หญิงสาว): จะเดินไปวัดค่ะ แต่หนูไม่มีเงินน่ะพี่ หนูไม่มีเงินเลย

(มิจฉาชีพ): คือยังไงครับน้อง? แล้วเวลาเราเล่น เราเล่นยังไงอ่ะ?

(หญิงสาว): หนูบอกพี่ว่า หนูไป “เลื่อน WiFi วัด” ไงคะพี่

หญิงสาวยังคงยืนยันบทบาทเดิม โดยบอกว่าที่บ้านยากจน กำลังรอเงิน ‘คนละครึ่ง’ จากรัฐบาลอยู่ และอ้อนวอนขอยืมเงิน 100 บาทจาก ‘ผู้กอง’ ไม่หยุด เพราะ “ตำรวจเพื่อประชาชนไม่ใช่เหรอคะ?”

ออสการ์ต้องเข้า หลอกมิจอีกทีว่าจน
ภาพจาก : TikTok @aui.crab

(มิจฉาชีพ): อ้า เวลาเราเล่น TikTok เนี่ย เราต้องเดินไปวัดเหรอครับน้อง?

(หญิงสาว): ใช่ค่ะ กว่าจะเล่นก็ต้องไปวัด

(มิจฉาชีพ): เออ แล้วถ้าไม่เล่นอ่ะ?

(หญิงสาว): ไม่เล่นก็คือกลับบ้านมา ไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะพี่ บ้านหนูยากจน หนูรอ… หนูรอเอาตังค์คนละครึ่งของรัฐบาลอยู่

(มิจฉาชีพ): อืม

(หญิงสาว): หนูขอได้ไหมคะ?

(มิจฉาชีพ): ทำอะไรอ่ะ?

(หญิงสาว): พี่… ทำไงให้หนูบอกแม่ได้ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นน่ะ?

(มิจฉาชีพ): ดีน้องดี ความตรงนี้เนี่ย มันยังไม่สามารถแพ่งพายออกไปได้นะครับ

(หญิงสาว): ถ้าอย่างนั้น หนูขอ 100 น. ค่ะ หนูไม่ขอ ถ้าอย่างนั้น หนูขอ… หนูไม่มี LINE หนูจะสมัคร LINE ให้พี่เลย ถ้าอย่างนั้นน่ะ

ในที่สุด มิจฉาชีพก็หมดความอดทนและยอมแพ้ โดยพูดออกมาว่า “น้องเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ ดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายไปดีกว่าครับ อายัดไป” ก่อนจะพยายามตัดบทว่า “ตอนนี้พี่ขออนุญาตวางสายดีกว่านะ” ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก

มิจฉาชีพโดนตุ๋น
ภาพจาก : TikTok @aui.crab

(มิจฉาชีพ): อ้าว แล้วทำไมต้องขอตังค์ผู้กองอ่ะ?

(หญิงสาว): ผู้กองช่วยได้ไหมคะ? ผู้กอง ถ้าหนูไม่ขอตังค์ผู้กอง ถ้าอย่างนั้นหนู… ถูกขอแม่ ขอแม่ ขอแม่ แล้วแม่จะให้หนูเหรอคะ?

(มิจฉาชีพ): คือ น้องเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ ดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายไปดีกว่าครับ อายัดไป

(มิจฉาชีพ): ต… ตำรวจเพื่อประชาชนครับ

(หญิงสาว): ตำรวจเพื่อประชาชนไม่ใช่เหรอคะ? ตำรวจ หนูเห็นตำรวจ หนูตรงมา หนูอยากเป็นตำรวจน่ะ ช่วยหนูได้ไหมคะ? หนูกลัวไปหมดแล้ว

(มิจฉาชีพ): คือยังไง? น้อง

(หญิงสาว): ถ้าอย่างนั้น กลัวโดน

(มิจฉาชีพ): ตอนนี้พี่ขออนุญาตวางสายดีกว่านะ

(หญิงสาว): ทำอะไรหนู? หนูขอเถอะค่ะผู้กอง แล้วหนูจะ… หนูยืม 100 น. ถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันบอกแม่ได้ หนูจะ… หนูจะคืนผู้กองเลยค่ะ 150 ผู้กอง จบ “เซา คาน เว้า

คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว โดยชาวเน็ตต่างชื่นชมในความใจเย็นและความคิดสร้างสรรค์ของหญิงสาว ที่สามารถรับมือกับมิจฉาชีพได้อย่างอยู่หมัดและน่าขบขัน

@aui.carb มิจเจอมิจกว่า เมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกว่าเป็นธนาคารและเป็นผู้กอง สุดท้ายเจอสวนกลับ ขอวางสาย #บ#บ้านดุง_อุดร#บ้านดุงอัพเดต#บ้านดุงอัพเดทคนไทยไม่ทิ้งกัน ♬ เสียงต้นฉบับ – บ้านดุงอัพเดต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

