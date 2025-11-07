วิธีค้นหาร้าน คนละครึ่งพลัส บนแอป Grab, LINE MAN, Robinhood

สรุปวิธีค้นหาร้านอาหารที่เข้าร่วม “คนละครึ่ง พลัส” 2568 บนแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ ทั้ง Grab, LINE MAN และ Robinhood Food
โครงการ คนละครึ่งพลัส สั่งผ่านแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ววันแรก 7 พฤศจิกายน 2568 จะรู้ได้อย่างไรว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการบ้าง? ทีมงาน เดอะไทยเกอร์ ได้สรุป 2 วิธีหลักในการค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ บนแอปพลิเคชัน Grab, LINE MAN และ Robinhood Food ดังนี้
วิธีที่ 1 ค้นหาผ่านแอปฯ เป๋าตัง (วิธีที่แนะนำ)
วิธีนี้เป็นวิธีที่เชื่อมโยงสิทธิโดยตรง และจะแสดงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
- เปิดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (ต้องแน่ใจว่าลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว)
- ไปที่เมนู “ฟู้ดเดลิเวอรี่” (Food Delivery) หรือกดที่แบนเนอร์โครงการฯ
- เลือกแพลตฟอร์ม (แอปฯ) ที่คุณต้องการสั่ง เช่น Grab, LINE MAN หรือ Robinhood
- ระบบของแอปฯ เป๋าตัง จะเชื่อมต่อไปยังแอปฯ เดลิเวอรี่ที่คุณเลือก
- ร้านค้าที่ปรากฏในหน้านี้ คือร้านค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” คุณสามารถเลือกสั่งจากร้านเหล่านี้ได้เลย
วิธีที่ 2 ค้นหาโดยตรงในแอปฯ เดลิเวอรี่ (สังเกตสัญลักษณ์)
หากเราเปิดแอปฯ Grab, LINE MAN หรือ Robinhood Food โดยตรง คุณสามารถค้นหาร้านอาหารได้ตามปกติ แต่ต้องสังเกตสัญลักษณ์ของโครงการฯ
1. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ มักจะมี สัญลักษณ์ หรือ แบนเนอร์ “คนละครึ่ง พลัส” แสดงอยู่ที่หน้าปกของร้าน หรือชื่อร้านอย่างชัดเจน
2. ในบางแอปฯ อาจมีฟังก์ชัน “ฟิลเตอร์” หรือ “ปุ่มคัดกรอง” ให้คุณเลือกแสดงเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้
อย่างไรก็ตาม ร้านค้าที่เข้าร่วม คือร้านที่ลงทะเบียนกับแอปฯ “ถุงเงิน” และผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อหรือแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ตามเงื่อนไขของรัฐ
ทั้งนี้ สิทธิไม่รวมค่าส่ง สิทธิ “คนละครึ่ง พลัส” ใช้ได้เฉพาะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่ง (Delivery Fee) ซึ่งผู้ใช้บริการยังต้องจ่ายค่าส่งเองเต็มจำนวน
