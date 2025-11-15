ข่าวกีฬาฟุตบอล

บราซิล พบ เซเนกัล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 15 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 11:59 น.
91

15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง บราซิล พบ เซเนกัล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด กระชับมิตร บราซิล VS เซเนกัล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
  • แมตช์การแข่งขัน : บราซิล พบ เซเนกัล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น.
  • สนาม : เอสตาดิโอ โด มาราคาน่า
  • ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต

วิเคราะห์บอล บราซิล – เซเนกัล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บราซิล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพแซมบ้า ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ คาร์โล อันเชล็อตติ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เอแดร์ซอน โมราเอส, เวสลี่ย์, มาร์ควินญอส, กาเบรียล มากัลเญส, ไคโอ เอ็นริเก้, คาเซมิโร่, บรูโน่ กีมาไรส์, เอสเตเวา, ลูคัส ปาเกต้า, โรดรีโก้ และ วินิซิอุส จูเนียร์

Credit : X @CBF_Futebol

เซเนกัล

ขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตแห่งกาฬทวีป ของกุนซือ ป๊าบ เชาว์ เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เอดูอาร์ เมนดี้, อองตวน เมนดี้, คาลิดู คูลิบาลี่, มุสซ่า เนียกาเต้, มาลิค ดิยุฟ, ป๊าบ ซาร์, อิดริสซ่า กาน่า เกย์, อิสไมล่า ซาร์, อิลิมัน เอ็นดิอาย, ซาดิโอ มาเน่ และ นิโคลัส แจ็คสัน

Credit : Équipe national Sénégal

สถิติการพบกันของ บราซิล – เซเนกัล

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 20/06/23 บราซิล 2-4 เซเนกัล (กระชับมิตร)
  • 10/10/19 บราซิล 1-1 เซเนกัล (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ บราซิล

  • 14/10/25 แพ้ ญี่ปุ่น 2-3 (กระชับมิตร)
  • 10/10/25 ชนะ เกาหลีใต้ 5-0 (กระชับมิตร)
  • 09/09/25 แพ้ โบลิเวีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 ชนะ ชิลี 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ ปารากวัย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เซเนกัล

  • 15/10/25 ชนะ เมาริตาเนีย 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 ชนะ ซูดานใต้ 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/10/25 ชนะ ดีอาร์ คองโก 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/09/25 ชนะ ซ฿ดาน 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 29/08/25 เสมอ ซูดาน 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, แอฟริกัน เนชั่นส์ คัพ)
Credit : X @CBF_Futebol

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บราซิล (4-2-3-1) : เอแดร์ซอน โมราเอส (GK) – เวสลี่ย์, มาร์ควินญอส, กาเบรียล มากัลเญส, ไคโอ เอ็นริเก้ – คาเซมิโร่, บรูโน่ กีมาไรส์ – เอสเตเวา, ลูคัส ปาเกต้า, โรดรีโก้ – วินิซิอุส จูเนียร์

เซเนกัล (4-2-3-1) : เอดูอาร์ เมนดี้ (GK) – อองตวน เมนดี้, คาลิดู คูลิบาลี่, มุสซ่า เนียกาเต้, มาลิค ดิยุฟ – ป๊าบ ซาร์, อิดริสซ่า กาน่า เกย์ – อิสไมล่า ซาร์, อิลิมัน เอ็นดิอาย, ซาดิโอ มาเน่ – นิโคลัส แจ็คสัน

Credit : Équipe national Sénégal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร

บราซิล 2-2 เซเนกัล

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

4 นาที ที่แล้ว
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน เศรษฐกิจ

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”

31 นาที ที่แล้ว
จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 31 เตะกี่โมง ข่าว

จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์

47 นาที ที่แล้ว
ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม ข่าว

ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บราซิล พบ เซเนกัล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 15 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งใจ &quot;อี ยองแอ&quot; ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด บันเทิงเกาหลี

ซึ้งใจ “อียองแอ” ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดค่าทางด่วน 50 บาท แลกกับอะไร ข่าวการเมือง

ปชน.แฉ ลดค่าทางด่วน 50 บ. แลกสัมปทานข้ามศตวรรษเอื้อนายทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

กรมแพทย์แผนไทยฯ เผย บริษัทฝรั่งเศสสนใจตำรับยา “แก้องคชาตตาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน เผยโทรคุย ทรัมป์-อันวาร์ ยันไทยพร้อมรบหากจำเป็น บีบเขมรขอโทษปมระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรไม่ได้เสียบเต ข่าวกีฬา

อดีตแข้งอาร์มี่ รับแล้วเสียบ “เต วรากร” ไม่ใช่ดัสกรที่หลายคนใส่ดราม่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต ข่าว

เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรทองเหลาดราม่า เตวรากรหมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ &#039;ทิดแย้ม&#039; อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน ข่าว

ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง ข่าว

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมสซี่ ประตูแรกในทวีปแอฟริกา ข่าวกีฬา

เมสซี่ สร้างสถิติเหลือเชื่อ หลังเกมฟ้าขาวอุ่นดับ แองโกลา 2-0

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งใช้ไม่ได้ ระบบล่ม ข่าว

“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก บันเทิง

ทนายเจบี-เปรียวจิ เลิกกันแล้ว ยันไร้ปัญหามือที่สาม แฟนๆ เสียดายกำลังแพลนแต่งงาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 เริ่มหรือยัง เศรษฐกิจ

รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ” ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางตัวเลขจาก &quot;ปฏิทินหลวงปู่สรวง&quot; งวด 16/11/68 เน้นชุด 9-7-8-5-0 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่กำลังเป็นที่จับตา เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด หลวงปู่สรวง 16 พ.ย. 68 คอหวยแห่ตามเลข 2 ตัว 3 ตัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 11:59 น.
91
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 31 เตะกี่โมง

จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
Back to top button