บราซิล พบ เซเนกัล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 15 พ.ย. 68

15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง บราซิล พบ เซเนกัล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร บราซิล VS เซเนกัล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : บราซิล พบ เซเนกัล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น.
- สนาม : เอสตาดิโอ โด มาราคาน่า
- ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
วิเคราะห์บอล บราซิล – เซเนกัล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บราซิล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพแซมบ้า ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ คาร์โล อันเชล็อตติ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เอแดร์ซอน โมราเอส, เวสลี่ย์, มาร์ควินญอส, กาเบรียล มากัลเญส, ไคโอ เอ็นริเก้, คาเซมิโร่, บรูโน่ กีมาไรส์, เอสเตเวา, ลูคัส ปาเกต้า, โรดรีโก้ และ วินิซิอุส จูเนียร์
เซเนกัล
ขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตแห่งกาฬทวีป ของกุนซือ ป๊าบ เชาว์ เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เอดูอาร์ เมนดี้, อองตวน เมนดี้, คาลิดู คูลิบาลี่, มุสซ่า เนียกาเต้, มาลิค ดิยุฟ, ป๊าบ ซาร์, อิดริสซ่า กาน่า เกย์, อิสไมล่า ซาร์, อิลิมัน เอ็นดิอาย, ซาดิโอ มาเน่ และ นิโคลัส แจ็คสัน
สถิติการพบกันของ บราซิล – เซเนกัล
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 20/06/23 บราซิล 2-4 เซเนกัล (กระชับมิตร)
- 10/10/19 บราซิล 1-1 เซเนกัล (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ บราซิล
- 14/10/25 แพ้ ญี่ปุ่น 2-3 (กระชับมิตร)
- 10/10/25 ชนะ เกาหลีใต้ 5-0 (กระชับมิตร)
- 09/09/25 แพ้ โบลิเวีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 ชนะ ชิลี 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ ปารากวัย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เซเนกัล
- 15/10/25 ชนะ เมาริตาเนีย 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/10/25 ชนะ ซูดานใต้ 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/10/25 ชนะ ดีอาร์ คองโก 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 ชนะ ซ฿ดาน 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 29/08/25 เสมอ ซูดาน 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, แอฟริกัน เนชั่นส์ คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บราซิล (4-2-3-1) : เอแดร์ซอน โมราเอส (GK) – เวสลี่ย์, มาร์ควินญอส, กาเบรียล มากัลเญส, ไคโอ เอ็นริเก้ – คาเซมิโร่, บรูโน่ กีมาไรส์ – เอสเตเวา, ลูคัส ปาเกต้า, โรดรีโก้ – วินิซิอุส จูเนียร์
เซเนกัล (4-2-3-1) : เอดูอาร์ เมนดี้ (GK) – อองตวน เมนดี้, คาลิดู คูลิบาลี่, มุสซ่า เนียกาเต้, มาลิค ดิยุฟ – ป๊าบ ซาร์, อิดริสซ่า กาน่า เกย์ – อิสไมล่า ซาร์, อิลิมัน เอ็นดิอาย, ซาดิโอ มาเน่ – นิโคลัส แจ็คสัน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
บราซิล 2-2 เซเนกัล
