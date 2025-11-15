ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม
รพ.ด่านมะขามเตี้ย พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวมโรงพยาบาลรัฐ หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม ลั่น “ดูแล้วสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”
กลายเป็นกระแสไวรัลที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์ เมื่อมีการแชร์ภาพการปรับปรุงหอผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ที่พลิกโฉมภาพจำเดิมๆ ของโรงพยาบาลรัฐไปอย่างสิ้นเชิง จนหลายคนยกให้เป็นต้นแบบของการยกระดับบริการสาธารณสุขที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
ภาพดังกล่าวมาจากการโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit ได้เผยแพร่ภาพตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากภาพที่คุ้นตาในโรงพยาบาลรัฐทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด พร้อมระบุข้อความว่า
“ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรัฐบาล ขนาด 30 เตียง ที่ดูแล้วสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ต้องอนาถา ไม่โรแมนติก แต่เป็นพื้นฐานของบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ชื่นชมครับ”
อ้างอิงจาก : FB Prawat Kithammakunnit
