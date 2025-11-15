ซึ้งใจ “อียองแอ” ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด
อี ยองแอ นางเอกแดจังกึม บริจาคเงิน 10 ล้านวอน ช่วยนักศึกษาไทยป่วยเลือดออกในสมองหมดสติที่เกาหลี ได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดครอบครัวที่ประเทศไทย
เรื่องราวสุดประทับใจเกิดขึ้นเมื่อซูเปอร์สตาร์เกาหลีขวัญใจชาวไทย “อี ยองแอ” (Lee Young-ae) หรือที่เรารู้จักกันดีในบทบาท “แดจังกึม” ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ “น้องสิริญา” นักศึกษาชาวไทยที่ประสบเคราะห์ร้ายป่วยเลือดออกในสมอง นอนหมดสติอยู่ที่เกาหลีนานหลายเดือน ให้ได้เดินทางกลับสู่อ้อมอกครอบครัวที่ประเทศไทย โดยการบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 10 ล้านวอน (ประมาณ 223,712 บาท)
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับ น.ส.สิริญา นักศึกษาชาวไทยที่เดินทางไปเรียนภาษา ณ สถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัยช็อนนัม ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อมีผู้พบเธอหมดสติอยู่ภายในหอพัก แพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีภาวะ เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง (subdural hemorrhage) และต้องนอนรักษาตัวในสภาพไม่รู้สึกตัวมาจนถึงปัจจุบัน
ค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิ่วและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยกลายเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง เนื่องจากน้องสิริญามีปัญหาด้านการเงิน ทำให้ทางชมรมอาสาสมัครกู้ภัยของมหาวิทยาลัย “Rhythm of Hope” และบุคลากรในสถาบัน ตัดสินใจเปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 9 ล้านวอน
เมื่อข่าวความเดือดร้อนของนักศึกษาไทยทราบไปถึงหูของ อี ยองแอ นางเอกสาวใจบุญก็ไม่รอช้า ตัดสินใจมอบเงินบริจาคสมทบทุนทันทีจำนวน 10 ล้านวอน (ประมาณ 2.6 แสนบาท) ให้กับทางชมรม เพื่อให้น้องสิริญาได้กลับบ้าน
อี ยองแอ ยังได้กล่าวข้อความสุดซึ้งว่า “ฉันรู้สึกขอบคุณกลุ่มนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องราวดี ๆ เช่นนี้”
ขณะนี้สิรินยามีกำหนดเดินทางกลับไทยในวันที่ 15 พฤศจิกายน โดยสายการบินโคเรียนแอร์และหลายหน่วยงานจะช่วยประสานงานการเดินทางอย่างเต็มที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดภาพปัจจุบัน “อียองเอ” ในวัย 52 ยังสวยหน้าเด็ก อมตะไม่เปลี่ยน
- “แดจังกึม ภาค 2” ประกาศสร้าง “อียองเอ” กลับมารับบทเดิม
อ้างอิงจาก : chosun
ติดตาม The Thaiger บน Google News: