โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 โปแลนด์ VS เนเธอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
- สนาม : สตาดิโอน นาโรโดวี่
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล โปแลนด์ – เนเธอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โปแลนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ ยาน เออร์บัน จะไม่มีชื่อของ ลูคัสซ์ สโกรัปสกี้, ยาน เบดนาเรค และ คริสตอฟ ปิออนเทค ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คามิล กราบาร่า, เปอร์เซไมสลาฟ วิสนีฟสกี้, ยาน ซิโอลคอฟสกี้, ยาคุบ คิวิออร์, แมตตี้ แคช, ปิโอเตอร์ ซีลินสกี้, บาร์ตอสซ์ ซลิสซ์, มิคาล สกูราส, ยาคุบ คามินสกี้, เซบาสเตียน ซิมานสกี้ และ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
เนเธอร์แลนด์
ขณะที่ทีมเยือน ทัพอัศวินสีส้ม ของกุนซือ โรนัลด์ คูมัน จะไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย บาร์ท แฟร์บรุคเก้น, เดนเซล ดุมฟรีส์, แยน พอล ฟาน เฮคเก้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ซาบี ซิโมนส์, เวาท์ เว็กฮอร์สต์ และ โคดี้ กัคโป
สถิติการพบกันของ โปแลนด์ – เนเธอร์แลนด์
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 04/09/25 เนเธอร์แลนด์ 1-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 16/06/24 โปแลนด์ 1-2 เนเธอร์แลนด์ (ยูโร 2024)
- 22/09/22 โปแลนด์ 0-2 เนเธอร์แลนด์ (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
- 11/06/22 เนเธอร์แลนด์ 2-2 โปแลนด์ (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
- 18/11/20 โปแลนด์ 1-2 เนเธอร์แลนด์ (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โปแลนด์
- 12/10/25 ชนะ ลิทัวเนีย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/10/25 ชนะ นิวซีแลนด์ 1-0 (กระชับมิตร)
- 07/09/25 ชนะ ฟินแลนด์ 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 เสมอ เนเธอร์แลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 แพ้ ฟินแลนด์ 1-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เนเธอร์แลนด์
- 12/10/25 ชนะ ฟินแลนด์ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/10/25 ชนะ มอลต้า 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/09/25 ชนะ ลิทัวเนีย 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 เสมอ โปแลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ มอลต้า 8-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โปแลนด์ (3-4-2-1) : คามิล กราบาร่า (GK) – เปอร์เซไมสลาฟ วิสนีฟสกี้, ยาน ซิโอลคอฟสกี้, ยาคุบ คิวิออร์ – แมตตี้ แคช, ปิโอเตอร์ ซีลินสกี้, บาร์ตอสซ์ ซลิสซ์, มิคาล สกูราส – ยาคุบ คามินสกี้, เซบาสเตียน ซิมานสกี้ – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
เนเธอร์แลนด์ (4-3-3) : บาร์ท แฟร์บรุคเก้น (GK) – เดนเซล ดุมฟรีส์, แยน พอล ฟาน เฮคเก้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – ซาบี ซิโมนส์, เวาท์ เว็กฮอร์สต์, โคดี้ กัคโป
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
โปแลนด์ 1-2 เนเธอร์แลนด์
