ข่าวกีฬาฟุตบอล

โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 11:15 น.
57

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 โปแลนด์ VS เนเธอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
  • สนาม : สตาดิโอน นาโรโดวี่
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล โปแลนด์ – เนเธอร์แลนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โปแลนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ ยาน เออร์บัน จะไม่มีชื่อของ ลูคัสซ์ สโกรัปสกี้, ยาน เบดนาเรค และ คริสตอฟ ปิออนเทค ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คามิล กราบาร่า, เปอร์เซไมสลาฟ วิสนีฟสกี้, ยาน ซิโอลคอฟสกี้, ยาคุบ คิวิออร์, แมตตี้ แคช, ปิโอเตอร์ ซีลินสกี้, บาร์ตอสซ์ ซลิสซ์, มิคาล สกูราส, ยาคุบ คามินสกี้, เซบาสเตียน ซิมานสกี้ และ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

Credit : Łączy nas piłka

เนเธอร์แลนด์

ขณะที่ทีมเยือน ทัพอัศวินสีส้ม ของกุนซือ โรนัลด์ คูมัน จะไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย บาร์ท แฟร์บรุคเก้น, เดนเซล ดุมฟรีส์, แยน พอล ฟาน เฮคเก้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ซาบี ซิโมนส์, เวาท์ เว็กฮอร์สต์ และ โคดี้ กัคโป

Credit : OnsOranje

สถิติการพบกันของ โปแลนด์ – เนเธอร์แลนด์

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 04/09/25 เนเธอร์แลนด์ 1-1 โปแลนด์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 16/06/24 โปแลนด์ 1-2 เนเธอร์แลนด์ (ยูโร 2024)
  • 22/09/22 โปแลนด์ 0-2 เนเธอร์แลนด์ (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
  • 11/06/22 เนเธอร์แลนด์ 2-2 โปแลนด์ (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
  • 18/11/20 โปแลนด์ 1-2 เนเธอร์แลนด์ (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โปแลนด์

  • 12/10/25 ชนะ ลิทัวเนีย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/10/25 ชนะ นิวซีแลนด์ 1-0 (กระชับมิตร)
  • 07/09/25 ชนะ ฟินแลนด์ 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 เสมอ เนเธอร์แลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 แพ้ ฟินแลนด์ 1-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เนเธอร์แลนด์

  • 12/10/25 ชนะ ฟินแลนด์ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/10/25 ชนะ มอลต้า 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 ชนะ ลิทัวเนีย 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 เสมอ โปแลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ มอลต้า 8-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Łączy nas piłka

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โปแลนด์ (3-4-2-1) : คามิล กราบาร่า (GK) – เปอร์เซไมสลาฟ วิสนีฟสกี้, ยาน ซิโอลคอฟสกี้, ยาคุบ คิวิออร์ – แมตตี้ แคช, ปิโอเตอร์ ซีลินสกี้, บาร์ตอสซ์ ซลิสซ์, มิคาล สกูราส – ยาคุบ คามินสกี้, เซบาสเตียน ซิมานสกี้ – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

เนเธอร์แลนด์ (4-3-3) : บาร์ท แฟร์บรุคเก้น (GK) – เดนเซล ดุมฟรีส์, แยน พอล ฟาน เฮคเก้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – ซาบี ซิโมนส์, เวาท์ เว็กฮอร์สต์, โคดี้ กัคโป

Credit : OnsOranje

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

โปแลนด์ 1-2 เนเธอร์แลนด์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จเยือนจีน สานสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

41 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ตารางทักษามหารานี งวด 16 พ.ย. 68 สรุปเลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี ก่อนถึงวันหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าหวยสู้ชีวิตเข็นรถเข็นริมทางอย่างยากลำบาก ข่าว

กำลังจะซึ้ง! เพจดังแชร์คลิปพ่อค้าหวยสู้ชีวิต แต่ตอนจบหักมุมยิ่งกว่าละคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้า สะพานอินทร์บุรี ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจร ข่าว

อินทร์บุรี วิกฤต! น้ำป่าทะลัก สั่งอพยพด่วน “สะพานอินทร์บุรี” ขาดแล้ว สัญจรไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 รู้ผลทุกรางวัล ส่องสถิติงวดวันศุกร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก เศรษฐกิจ

สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เปิดจอโชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 พ.ย. 68 เจ้าพ่อหวยตัวท็อปใบ้เลขท้าย 2-3 ตัวตรง เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 11 68 บอกใบ้แนวทาง 2-3 ตัวท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ บันเทิง

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่า หน้าเด็กโกงอายุ บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง การเงิน

วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว ‘คริส วู’ ดับสลดในคุก เพื่อนร่วมห้องขังอ้าง ถูกข่มขืน-ขาใหญ่สั่งเก็บ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างจริงจัง ข่าว

กัน จอมพลัง เอาจริง เตรียมฟ้องคนให้ร้าย กว่า 10 ราย คนคอมเมนต์ก็ไม่รอด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สันธนะ” เตรียมเงิน 2 ล้านบาทยื่นขอประกันตัวตน คดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วใครแต่งเพลง &quot;โบว์รักสีดำ&quot; ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์ บันเทิง

รู้แล้วใครแต่งเพลง “โบว์รักสีดำ” ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 11:15 น.
57
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จเยือนจีน สานสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

ตารางทักษามหารานี งวด 16 พ.ย. 68 สรุปเลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี ก่อนถึงวันหวยออก

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
พ่อค้าหวยสู้ชีวิตเข็นรถเข็นริมทางอย่างยากลำบาก

กำลังจะซึ้ง! เพจดังแชร์คลิปพ่อค้าหวยสู้ชีวิต แต่ตอนจบหักมุมยิ่งกว่าละคร

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button