“โซระ อาโออิ” อดีตนางเอก AV ขวัญใจชาวไทย เปิดภาพสมัยเดบิวต์เมื่อ 24 ปีก่อน ทำเอาหลายคนจำไม่ได้

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 20:00 น.
โซระ อาโออิ (Sora Aoi) อดีตดาราสาววงการ AV ขวัญใจชาวไทย ได้เปิดเผยสมัยที่เดบิวต์เรื่องแรกเมื่อ 24 ปีก่อน ทำเอาหลายคนอ้าปากค้าง

เชื่อว่าชื่อของ โซระ อาโออิ (Sora Aoi) ยังอยู่ในหัวของหนุ่มไทยหลายๆ คน หลังจากที่เธอคนนี้เคยมีผลงานในวงการ AV ญี่ปุ่น รวมไปถึงการแสดงในภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง จนทำให้เหล่าชาวไทยหลงใหลในตัวเธอในตอนนั้น

ก่อนที่สุดท้ายเธอจะตัดสินใจลาวงการขายเสียวไปเมื่อปี 2011 หรือเมื่อ 14 ปีที่แล้ว เพื่อแต่งงานกับแหนหนุ่มนักธุรกิจ และในปัจจุบัน อาโออิ มีลูกด้วยกันกับสามี 2 คน พร้อมผันตัวเองเป็นคุณแม่แบบเต็มเวลา

Credit : Instagram @aoi_sola

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (11 พฤศจิกายน) โซระ อาโออิ ได้โพสต์ข้อความเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดครบ 44 ปีของเธอ ด้วยการลงรูปปัจุบันของเธอ พร้อมกับรูปสมัยที่เธอเดบิวต์เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ใหม่ๆ พร้อมแคปชั่นว่า

“สุขสันต์วันเกิดให้ฉัน โซระ!! 1111 (วันที่ 11 เดือน 11)”

“ขอบคุณสำหรับข้อความทั้งหมดจากทั่วทุกมุมโลก^^”

“นี่เป็นวันเกิดครั้งที่ 24 นับตั้งแต่ฉันได้เป็น อาโออิ โซระ (Aoi Sora) แล้วสินะ เวลาผ่านไปเร็วจริง ๆ”

“ภาพที่ 2 คือภาพโปรโมตเมื่อตอนที่ฉันเดบิวต์ (เข้าวงการ) 555”

Credit : Instagram @aoi_sola

อ้างอิง : Instagram @aoi_sola

 

