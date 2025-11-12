“โซระ อาโออิ” อดีตนางเอก AV ขวัญใจชาวไทย เปิดภาพสมัยเดบิวต์เมื่อ 24 ปีก่อน ทำเอาหลายคนจำไม่ได้
โซระ อาโออิ (Sora Aoi) อดีตดาราสาววงการ AV ขวัญใจชาวไทย ได้เปิดเผยสมัยที่เดบิวต์เรื่องแรกเมื่อ 24 ปีก่อน ทำเอาหลายคนอ้าปากค้าง
เชื่อว่าชื่อของ โซระ อาโออิ (Sora Aoi) ยังอยู่ในหัวของหนุ่มไทยหลายๆ คน หลังจากที่เธอคนนี้เคยมีผลงานในวงการ AV ญี่ปุ่น รวมไปถึงการแสดงในภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง จนทำให้เหล่าชาวไทยหลงใหลในตัวเธอในตอนนั้น
ก่อนที่สุดท้ายเธอจะตัดสินใจลาวงการขายเสียวไปเมื่อปี 2011 หรือเมื่อ 14 ปีที่แล้ว เพื่อแต่งงานกับแหนหนุ่มนักธุรกิจ และในปัจจุบัน อาโออิ มีลูกด้วยกันกับสามี 2 คน พร้อมผันตัวเองเป็นคุณแม่แบบเต็มเวลา
ล่าสุดเมื่อวานนี้ (11 พฤศจิกายน) โซระ อาโออิ ได้โพสต์ข้อความเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดครบ 44 ปีของเธอ ด้วยการลงรูปปัจุบันของเธอ พร้อมกับรูปสมัยที่เธอเดบิวต์เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ใหม่ๆ พร้อมแคปชั่นว่า
“สุขสันต์วันเกิดให้ฉัน โซระ!! 1111 (วันที่ 11 เดือน 11)”
“ขอบคุณสำหรับข้อความทั้งหมดจากทั่วทุกมุมโลก^^”
“นี่เป็นวันเกิดครั้งที่ 24 นับตั้งแต่ฉันได้เป็น อาโออิ โซระ (Aoi Sora) แล้วสินะ เวลาผ่านไปเร็วจริง ๆ”
“ภาพที่ 2 คือภาพโปรโมตเมื่อตอนที่ฉันเดบิวต์ (เข้าวงการ) 555”
อ้างอิง : Instagram @aoi_sola
