รู้จัก จ.ส.อ.รอด ทหารไทยคนแรก-ร่างเดียว ที่ได้ฝังในสุสาน UN เกาหลีใต้

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 17:58 น.
66
เปิดประวัติ จ.ส.อ.รอด อาสนพรรณ ทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีผู้ล่วงลับ ครอบครัวทำตามความประสงค์ บรรจุอัฐิ ณ สุสานสหประชาชาติ UNMCK เมื่อ 11 พ.ย. 2024

จ่าสิบเอก (จ.ส.อ.) รอด อาสนพรรณ คือทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีชาวไทย ผู้กลายเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่อัฐิถูกบรรจุ ณ สุสานสหประชาชาติ (UNMCK) เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสุสานของสหประชาชาติเพียงแห่งเดียวในโลก พิธีบรรจุอัฐิมีขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2024 (พ.ศ. 2567) นับเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ใหม่ของไทยในสมรภูมิเกาหลี

ประวัติ จ.ส.อ.รอด อาสนพรรณ ทหารผ่านศึกเกาหลี วัย 101 ปี

จ่าสิบเอก รอด อาสนพรรณ ทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบในเดือนมิถุนายน 2023 สิริอายุรวม 101 ปี แต่เรื่องราวของวีรบุรุษท่านนี้ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้น ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ท่านเคยเดินทางกลับไปเยือนผืนแผ่นดินเกาหลีอีกครั้ง และได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนว่า ขอให้ครอบครัวนำอัฐิของท่านไปบรรจุไว้ ณ สุสานทหารสหประชาชาติ (UNMCK) เมืองปูซาน ครอบครัวจึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์สุดท้าย จัดพิธีบรรจุอัฐิอย่างสมเกียรติ

ย้อนกลับไปในอดีต จ.ส.อ.รอด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิรบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 1952 ถึงตุลาคม 1953 โดยสังกัดหน่วยแพทย์ (Medical Detachment) ภายใต้กองบัญชาการสหประชาชาติ

ความกล้าหาญของ จ.ส.อ.รอด ในสมรภูมิรบเกาหลี
แม้ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยแพทย์ แต่เกียรติภูมิของทหารไทยในยุคนั้นเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทหารไทยจากกรมผสมที่ 21 ที่ได้สร้างผลงานการรบอันโดดเด่นในหลายสมรภูมิ โดยเฉพาะใน “ยุทธการเนินพอร์กช็อป” (Pork Chop Hill) ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในครั้งนั้น ทำให้ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐฯ ที่ 8 ได้มอบฉายา “Little Tigers” หรือ “พยัคฆ์น้อย” ให้กับทหารไทย ซึ่งฉายานี้ได้ถูกจารึกไว้ในบันทึกของกองบัญชาการสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ

การที่อัฐิของ จ.ส.อ.รอด ได้กลับไปพำนักอย่างถาวรในดินแดนที่ท่านเคยไปรบ จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันทรงพลัง ที่ย้ำเตือนว่า ความกล้าหาญของเหล่า “พยัคฆ์น้อย” และเกียรติยศของทหารไทย ยังคงได้รับการดูแลและจดจำในดินแดนแห่งนั้น แม้ว่าทหารไทยในยุคสงครามเกาหลีทุกนายจะได้กลับสู่มาตุภูมิครบทุกคนแล้วก็ตาม

ทหารไทยในสงครามเกาหลีได้รับฉายา 'พยัคฆ์น้อย'
เหตุผลที่ จ.ส.อ.รอด ได้ฝังร่างอยู่ที่ ปูซาน

หลังสงครามเกาหลียุติ ประเทศไทยได้อัญเชิญร่างทหารผู้เสียชีวิตทั้งหมด 129 นาย กลับประเทศ เพื่อประกอบพิธีอย่างสมเกียรติบนผืนแผ่นดินไทย ทำให้ตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ไม่มีร่างของทหารไทยฝังอยู่ที่ UNMCK เลย

การบรรจุอัฐิของ จ.ส.อ.รอด ในครั้งนี้ จึงเป็นกรณีพิเศษที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนานาชาติของสุสาน เพื่อทำตามความประสงค์ของทหารผ่านศึกท่านนี้โดยเฉพาะ

