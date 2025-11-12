ตำรวจรวบ “เฉอ จื้อเจียง” เจ้าพ่อกาสิโน แห่งชเวโก๊กโก่ กลับไปดำเนินคดีที่จีน
คุมตัว “เฉอ จื้อเจียง” เจ้าพ่อกาสิโน แห่งชเวโก๊กโก่ และผู้ต้องหาเบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ เตรียมส่งกลับไปดำเนินคดีที่จีน หลังศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืน
12 พฤศจิกายน 2568 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอศ.ตร.) ได้นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน CIB เข้าควบคุมตัว นายเฉอ จื้อเจียง (She Zhijiang) ผู้ต้องหาชาวจีนและกัมพูชา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าพ่อของเขตเศรษฐกิจพิเศษชเวโก๊กโก่ เพื่อส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้
นายเฉอ จื้อเจียง ถูกทางการจีนออกหมายจับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ในข้อหาจัดตั้งและบริหารเว็บไซต์การพนันออนไลน์ข้ามชาติ ฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย และร่วมกันจัดตั้งขบวนการอาชญากรรม โดยทางการจีนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ใช้ประเทศเมียนมาเป็นฐานตั้งบริษัทบังหน้าทำธุรกิจพนันออนไลน์ข้ามชาติ มีเงินหมุนเวียนกว่า 280 ล้านหยวน และฟอกเงินออกต่างประเทศกว่า 150 ล้านหยวน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายเฉอ จื้อเจียง ถูกจับกุมในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 หลังทางการจีนประสานงานมายังตำรวจไทย
คดีนี้ยุติลงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น อนุญาตให้ส่งตัวนายเฉอ จื้อเจียง ผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศจีน ซึ่งตามกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดนถือว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
ในวันนี้ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายเฉอ จื้อเจียง ไปยังห้องควบคุมของ สภ.สุวรรณภูมิ เพื่อรอทางการจีนเข้ามารับตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน “แส จี้นเจียง” เจ้าพ่อกาสิโนเมียวดี กลับไปรับโทษที่จีน
- กัมพูชา สั่งปิด 4 กาสิโนเครือ “จินเป่ย” ในสีหนุวิลล์ พบสงสัยเอี่ยวฉ้อโกง-สแกมเมอร์
- บีจีเอฟ ไล่แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ออกชเวโก๊กโก่ ให้ฟาร์มไก่เข้าไปทำแทน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: