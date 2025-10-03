เปิดวาร์ป “เรมุ สึซึโมริ” นางเอก AV ตัวท็อปสุดเซ็กซี่ ยิ้มทีหัวใจชายไทยละลาย
พาหนุ่มๆ เปิดวาร์ป เรมุ สึซึโมริ (Remu Suzumori) นักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่น ตัวท็อปของวงการ AV ที่เคยทำชายไทยละลายมาแล้วในงานแฟนมีต
อย่างที่ทราบว่ากันเหล่าสาวๆ ในวงการหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นมักจะตกหนุ่มๆ ชาวไทยได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งหนึ่งในตัวแม่ของวงการในตอนนี้ต้องมีชื่อของ “เรมุ สึซึโมริ” (Remu Suzumori : 涼森れむ) อยู่แน่นอน
เธอคนนี้เริ่มเข้าสู่วงการขายเสียวเมื่อปี 2019 และด้วยหน้าตาสุดน่ารักของเธอ ประกอบกับขนาดหน้าอกคัพ D ที่กำลังพอดี ทำให้เธอดังติดลมบนได้ไม่ยากมาก แต่หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้านกัน ทำให้ยอดขายผลงานของเธอนั้นพุ่งกระฉุด
สำหรับใครที่อยากติดตามความน่ารัก รวมไปถึงผลงานอื่นๆ นอกจากวงการ AV ก็สามาถรกดติดตามได้ตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างได้เลย
อ้างอิง : Instagram @remu19971203 , X @remu19971203
