คานะ โมโมโนงิ นางเอก AV ชื่อดัง เตรียมจัดแฟนมีตที่ไทย 22-23 พ.ย. 68

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 11:43 น.
อีเวนท์สุดพิเศษส่งท้ายปี คานะ โมโมโนงิ (Kana Momonogi) นางเอก AV ชื่อดัง เตรียมบินจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทย ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2025 นี้

เรียกว่ามาตามคาดเมื่อล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ UTO event ได้ออกมาเปิดเผยว่า คานะ โมโมโนงิ (Kana Momonogi) นักแสดงสาววัย 28 ปีของค่าย IDEAPOCKET เตรียมบินลัดฟ้ามาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2025 อย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มการจําหน่ายบัตร ในวันที่ 11 ตุลาคม 2025 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ที่ www.ticketmelon.com/uto/kana

Fan Meeting

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12:30-19:15 น.
  • โรงแรม Avani Sukhumvit Bangkok ชั้น 7
  • BTS สายสุขุมวิท สถานี อ่อนนุช
  • บัตรราคา SVIP 24,000 บาท, VVIP 8,000 บาท, VIP 4,000 บาท, GOLD 2,000 บาท
  • เริ่มจําหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2025 เวลา 15:00
  • *บัตรพิเศษ SVIP บัตรที่จะพาคุณเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meeting และ Special Meet &Greet ทุกรอบของคะน้า และการันตีแถวหน้าสุดของกิจกรรมแฟนมีตติ้ง

Social Meet&Greet

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568
  • โรงแรม Avani Sukhumvit Bangkok ชั้น 8
  • กิจกรรมจํานวน 4 รอบ
  • รอบที่ 1 เวลา 10:30-11:30 น. (ชุดนักเรียนไทย)
  • รอบที่ 2 เวลา 13:00-14:00 น. (ชุดมวยไทย)
  • รอบที่ 3 เวลา 15:00-16:00 น. (ยูกาตะ)
  • รอบที่ 4 เวลา 17:00- 18:15 น. (แต่งงานไทย)
  • บัตรราคา 4,000-4,500 บาท/รอบ
  • เริ่มจําหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2025 เวลา 15:30

Special Dinner

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568
  • โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 19:45-21:15 น.
  • บัตรราคา 18,000 บาท จํานวน 5 ใบเท่านั้น
  • เริ่มจําหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2025 2025 เวลา 16:00
Credit UTO event

สำหรับสาวคะน้า ถือเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่แดนปลาดิบรายที่ 7 ที่มาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยในปีนี้ ต่อจาก มายูกิ อิโตะ (Mayuki Ito) เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2024, เรนะ มิยาชิตะ (Rena Miyashita) เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2025, เอมิ ฟูคาดะ (Emi Fukada) เมือวันที่ 15 มีนาคม 2025, มิโอะ อิชิคาวะ (Mio Ishikawa) ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2025, เรมุ ซูสุโมริ (Remu Suzumori) เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2025, ไอ อุเอฮาระ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2025 และ ไซกะ คาวาคิตะ เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2025 ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ สาวคะน้าได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าอำลาวงการ AV ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 10 ปีในวงการของเธอนั่นเอง อย่างไรก็ตามก็มาประเทศไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ที่เหล่าแฟนๆชาวไทยจะได้ร่วมใช้เวลาและกล่าวขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานมาตลอดในฐานะชื่อ คานะ โมโมโนงิ

Credit @Kana_Momonogi
Credit @Kana_Momonogi
Credit @Kana_Momonogi
Credit @Kana_Momonogi
Credit @Kana_Momonogi

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 11:43 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 11:43 น.
