แจกคำสั่ง Gemini Ai สร้างรูป “วันลอยกระทง” โปรไฟล์ชุดไทย-ภาพคู่
วิธีสร้างรูปชุดไทย AI ที่วัดอรุณฯ สุโขทัย หรือภาพคู่ริมน้ำ ด้วยคำสั่ง Gemini พร้อมวิธีอัปโหลดรูปหน้าตรงให้ AI เรียนรู้
เทรนด์ใหม่มาแรง! ทำรูปวันลอยกระทงด้วย ด้วย Gemini ต้อนรับเทศกาลในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 พร้อมแนะแนวทางและตัวอย่างคำสั่ง (Prompt) สำหรับการสร้างรูปโปรไฟล์สวย ๆ รับเทศกาล โดยคำสั่งเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายไอเดีย ตั้งแต่ลุคชุดไทยห่มสไบในสถานที่ยอดนิยม เช่น วัดอรุณฯ, สุโขทัย ไปจนถึงภาพคู่รักสุดโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเวอร์ชันกิจกรรมสำหรับคุณครู เช่น ภาพระบายสี
วิธีใช้ Gemini ทำรูปลอยกระทง (ฉบับย่อ)
1. เปิดแอป หรือ เว็บไซต์ Gemini
2. กดไอคอนรูปภาพ หรือ คลิปหนีบกระดาษ เพื่ออัปโหลดรูปของคุณ (แนะนำให้ใช้ภาพหน้าตรงที่เห็นใบหน้าชัดเจน)
3. พิมพ์คำสั่งในช่องแชต โดยระบุรายละเอียด บุคคล, ชุด, ฉากหลัง, อารมณ์ และองค์ประกอบที่ต้องการ แล้วกดส่ง
4. Gemini จะสร้างภาพมาให้เลือก 2-4 แบบ หากยังไม่พอใจ สามารถขอให้สร้างใหม่ หรือแก้ไขแบบ “คุยโต้ตอบ” ต่อในห้องแชตเดิมได้เลย
รวม Prompt Pack ลอยกระทง (คัดมาให้แล้ว)
คำสั่งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับใบหน้าของเราเอง (อย่าลืมอัปโหลดรูปหน้าตรงก่อนพิมพ์คำสั่ง)
1. โปรไฟล์เดี่ยว – วัดอรุณฯ
“สร้างภาพเหมือนใบหน้าต้นฉบับ 100% ชุดไทยโบราณโทนฟ้า ห่มสไบ เรียบหรู ถือกระทงใบตอง ฉากหลังคือวัดอรุณฯ ยามค่ำ แสงไฟริมน้ำ โบเก้ละเอียด โทนภาพอบอุ่น 4K portrait”
2. คู่รัก – ริมเจ้าพระยา
“ภาพคู่ใบหน้าเหมือนจริงทั้งสองคน ยืนถือกระทงด้วยกัน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กลางคืน ชุดไทยประยุกต์ โทนโรแมนติก แสงเทียนสะท้อนผิวน้ำ depth of field”
3. ชุดญิ่งเจียงใหม่ – ประตูท่าแพ
“ภาพเหมือน 100% ชุดไทยโบราณสีเหลืองพาสเทล ฉากหลังประตูท่าแพ ไฟประดับงานลอยกระทง ขอบภาพนุ่มนวล โทนฟิล์ม”
4. ลุคสุโขทัย – โบราณสถาน
“ภาพเต็มตัว ชุดไทยประยุกต์สีชมพูอ่อน กำลังก้มวางกระทงที่สระน้ำโบราณ สุโขทัย กลางคืน มีเงาสะท้อนสถูป แสงเทียนจุดเป็นแนว นุ่มละมุน”
5. แก๊งเพื่อน / ครอบครัว
“รวมภาพหลายคน ใบหน้าเหมือนตามต้นฉบับทุกคน โพสถือกระทงคนละแบบ หน้ากล้อง ยิ้มธรรมชาติ ฉากลอยกระทงงานชุมชน ริมคลอง โทนอบอุ่น”
6. สไตล์ครีเอทีฟสำหรับคุณครู
“สร้างภาพเส้น (line art) ธีมลอยกระทง สำหรับระบายสี เด็กประถม ฉากแม่น้ำ โคมลอยเรียบง่าย ไร้รายละเอียดซับซ้อน พิมพ์ได้ชัด”
