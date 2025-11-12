สุดยอดของเห็ด! เห็ดหูหนูดำ ยาอายุวัฒนะ ประโยชน์-สรรพคุณเพียบ ดีต่อร่างกาย
สรรพคุณและประโยชน์ของ “เห็ดหูหนูดำ” ถูกยกย่องเป็นยาอายุวัฒนะ มีสารช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหัวใจ
เห็ดหูหนูดำ (Jew’s ear, Wood ear) เป็นเห็ดที่หาได้ง่ายและถูกจำแนกอยู่ในกลุ่มเห็ดราของเห็ดฟันไจ (Fungi) ชนิดหนึ่ง แม้จะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหาร เช่น ผัด แกงจืด หรือยำ แต่ในตำรายาจีน เห็ดหูหนูมีคุณค่ามากกว่านั้น โดยถูกยกย่องให้เป็น ยาอายุวัฒนะ และสุดยอดของเห็ด เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาและคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่น
ดอกเห็ดหูหนูมีรสจืดชุ่ม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อปอด ตับ กระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่ โดยเห็ดหูหนูยังได้ชื่อว่าเป็น อาหารคาวของอาหารเจ อีกด้วย
เห็ดหูหนูเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคหัวใจ เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด และมีคุณสมบัติในการลดไขมันในเลือด โดยมีสารอะดีโนซีน (Adenosine) ที่ช่วยลดความเข้มข้นของเลือด ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ สมอง และอวัยวะอื่น ๆ
สรรพคุณทางยาที่สำคัญ
- บำรุงและฟอกเลือด: ใช้เป็นยาประสะเลือดหรือฟอกเลือด ช่วยทำให้เลือดเย็น บำรุงเลือดและพลัง
- ระบบหายใจ: ช่วยทำให้ปอดชุ่มชื่น แก้ไอ แก้ไอเป็นเลือด แก้เลือดกำเดาไหล
- ระบบทางเดินอาหาร: ช่วยรักษาอาการท้องผูก ริดสีดวงทวารมีเลือด หรือถ่ายเป็นเลือด
- ปัญหาสตรี: ใช้รักษาอาการประจำเดือนมามากผิดปกติ หรืออาการตกขาวของสตรี
- การบำรุงทั่วไป: ใช้บำรุงร่างกาย รักษาพลังพร่อง แก้มือเท้าเย็นชา ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉง บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส
- มะเร็ง: ช่วยป้องกันและต้านมะเร็ง รวมถึงช่วยลดอาการแทรกซ้อนภายหลังจากการฉายรังสีได้
คุณค่าโภชนาการของเห็ดหูหนูดำ
นอกจากสรรพคุณทางยาแล้ว เห็ดหูหนูยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมาก โดยข้อมูลจาก สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบุเห็ดหูหนูดำ 100 กรัม ให้สารอาหาร ดังนี้
- แคลเซียม: 332.60 มิลลิกรัม
- ธาตุเหล็ก: 14.30 มิลลิกรัม
- โปรตีน: 7.25% และมีไฟเบอร์สูงถึง 18.70%
- มีสารสำคัญอื่น ๆ เช่น D-Mannanm, Ergosterol และวิตามินบี 1, บี 2, บี 3, และวิตามินซี
ที่มา: Medthai
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรคยอดฮิต ติด 1 ใน 10 โรควายร้าย เทียบเท่าโรคมะเร็ง-หัวใจ ทำคนตายกว่าล้านคนต่อปี
- วิตามินซี (Vitamin C) คืออะไร ? ช่วยอะไรบ้าง ? ประโยชน์ต่อผิว และสุขภาพที่ควรรู้
- ลดไขมัน เพิ่มกล้ามเนื้อ เคล็ดลับฉบับคนอยากผอมแต่ไม่อยากย้วย!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: