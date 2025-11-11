“อนุทิน” นำประชุม สมช. หลังทหารขาขาดเพิ่ม จับตาปฏิญญาสันติภาพ
อนุทิน นั่งเก้าอี้ประธานนำประชุม สมช. หลังทหารขาขาดเพิ่ม หลังเหยียบทุ่นระเบิด จับตาปฏิญญาสันติภาพ ว่าทางไทยจะดำเนินการอย่างไรต่อ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2568 โดยมีฝ่ายความมั่นคง
สำหรับการประชุมในวันนี้ คาดว่าจะเป็นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงเฉพาะชายแดนไทย-กัมพูชาเนื่องจากล่าสุดที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับทุ่นระเบิด บริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน เห็นเหตุให้พลทหารขาขาด 1 นาย จึงจำเป็นต้องเรียกประชุมด่วน เพื่อพิจารณาเรื่องปฏิญญาเพื่อนำไปสู่สันติภาพชายแดนไทย–กัมพูชา ว่าไทยจะมีแนวทางอย่างไร หลังจากที่ร่วมลงนามในช่วงประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซียไปก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีการหารือเรื่องถึงแนวทางรับมือภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรียกเลิกการต่อใบอนุญาตแรงงานกัมพูชาด้วย
ขณะที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงการประชุม สมช.ในวันนี้ ว่าให้รอนายกรัฐมนตรีว่าจะมีวาระใดบ้าง แต่ส่วนตัวเชื่อว่าในร้ายมีดี ในดีมีร้าย และเชื่อว่าวันนี้ต้องมีข่าวดี มั่นใจว่านายกฯ จะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง
