กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่
กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ปรากฎชัดเจนว่ายังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่ หลังทหารเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด ที่ห้วยตามาเรีย
จากกรณีที่ จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์ สมาพงษ์ สังกัดร้อย ร.1611 เหยียบทุ่นระเบิดจนข้อเท้าขาด บริเวณห้วยตามาเรียระหว่างภูมะเขือกับเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของกองทัพบก โพสต์ว่า จากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ภายหลังเหตุการณ์ที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงจุดยืนของกองทัพบกว่า “ความจริงได้ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วว่า ท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ยังคงอยู่ กองทัพบกจำเป็นต้องยุติทุกข้อตกลง เพื่อรักษาสิทธิในการป้องกันตนเองจากการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม”
