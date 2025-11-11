กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ
กัมพูชาปฏิเสธไทย หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ชี้เป็นของเก่าตกค้างสมัยสงครามกลางเมือง และผิดหวังที่ไทยระงับปฏิญญาสันติภาพ
รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์ตอบโต้ หลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศระงับปฏิญญาสันติภาพ และยกเลิกกำหนดการปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย โดยฝ่ายไทยให้เหตุผลว่าเกิดจากเหตุการณ์ทุ่นระเบิดระเบิดใกล้เขตชายแดนพิพาท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน จนทำให้ทหารไทย 2 นายได้รับบาดเจ็บ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณพนมทร็อพ ใกล้ปราสาทพระวิหาร
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ากัมพูชาเป็นผู้วางทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยยืนยันว่าพื้นที่ชายแดนยังคงเต็มไปด้วยยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งตกค้างมาจากสงครามกลางเมืองในยุค 1970 และ 1980
“กัมพูชาไม่เคยใช้ทุ่นระเบิดใหม่ใด ๆ และจะไม่มีวันทำเช่นนั้น” แถลงการณ์ระบุ พร้อมย้ำถึงพันธสัญญาของประเทศต่ออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา แสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของไทยที่ระงับปฏิญญาร่วมดังกล่าวอย่างกะทันหัน ซึ่งข้อตกลงนี้เพิ่งมีการลงนามกันไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ปฏิญญาฉบับนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญทางการทูต โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน และได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากนานาชาติ เพื่อเป้าหมายในการลดความตึงเครียดทางทหารตามแนวชายแดน
