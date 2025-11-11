ข่าว
แผ่นดินไหวลำพูน ระดับ 2.0 ลึก 5 กิโลเมตรฯ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว แจ้ง แผ่นดินไหวลำพูน ระดับ 2.0 ลึก 5 กิโลเมตรฯ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.51 น. ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
เว็บไซต์ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 2.0 ในพื้นที่ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 18.398°N , 99.170°E และมีความลึก 5 กิโลเมตร เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.51 น.
เบื้องต้นยังไม่มีประชาชนรายงานว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน และยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวลูกดังกล่าว
หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลง สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
