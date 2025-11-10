ข่าว

นายกฯ สั่งระงับส่ง 18 เชลยศึกเขมร หยุดปฏิญญาสันติภาพ ไทย-กัมพูชา ไม่มีกำหนด

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 16:14 น.
66

“อนุทิน” สั่งระงับปฏิญญาสันติภาพ ไทย-กัมพูชา และหยุดส่ง 18 เชลยศึกทันที หลังทหารไทยเหยียบระเบิดขาขาด ลั่น ความเป็นปฏิปักษ์ไม่ลดลง เตรียมลงพื้นที่พรุ่งนี้

10 พฤศจิกายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บ 2 นาย ขณะลาดตระเวนบริเวณชายแดน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ว่า ได้รับทราบรายงานแล้ว และเห็นด้วยกับการตัดสินใจของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ที่จะหยุดการดำเนินการทุกอย่างตามปฏิญญาสันติภาพร่วมกับกัมพูชา จนกว่าสถานการณ์จะมีความชัดเจน

นายอนุทิน กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าความเป็นปฏิปักษ์และภัยคุกคามความมั่นคงต่อประเทศไทยยังไม่ได้ลดลง ดังนั้นไทยจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อไปได้ตามข้อตกลงเดิม โดยตนจะแจ้งให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศยึดมั่นในสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่านั้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

ทั้งนี้ นายอนุทิน ยืนยันว่าจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในวันพรุ่งนี้ (11 พ.ย.) เพื่อเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นขาขาด

เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงกำหนดการส่งตัวเชลยศึกชาวกัมพูชา 18 นาย ที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ นายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “หยุดเลย”

ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเสริมว่า รัฐบาลยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ และขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่อ่อนข้อและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับกัมพูชา

การดำเนินการตามข้อตกลง Joint declaration ที่ผ่านมาต้องหยุดทันที จนกว่าจะมีการเคลียร์ปัญหาเรื่องทุ่นระเบิดให้ชัดเจน ในส่วนของการประท้วงจะมีการประท้วงตามกลไกอยู่แล้ว และจะต้องแจ้งกับผู้สังเกตการณ์ชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน

