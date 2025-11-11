นายกฯ อนุทิน สั่งกวาดล้าง แก๊งสแกมเมอร์ ย้ำ ไทยไม่ใช่ที่พักพิงอาชญากร
นายกฯ อนุทิน บุกแม่สอดคุมเอง สั่ง เร่งผลักดันต่างชาติลอบเข้าเมือง ย้ำ ไทยไม่ใช่แหล่งพักพิงอาชญากร พร้อมสั่ง 9 มาตรการด่วนตัดวงจร
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับทุกหน่วยงานให้เร่ง ผลักดันชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองกลับประเทศต้นทาง นายกฯ ย้ำจุดยืนชัดเจนว่า ประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่พักพิงหรือฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสั่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ตำรวจ และฝ่ายปกครอง บูรณาการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่อง
นายกฯ อนุทิน ได้ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามการส่งกลับชาวต่างชาติ และรับฟังการปฏิบัติการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ตามแนวชายแดน
ในวันเดียวกัน กองทัพอากาศอินเดียได้จัดเที่ยวบินมารับตัวชาวอินเดีย 197 ราย กลับประเทศ รัฐบาลมองว่า นี่เป็น “โมเดลความร่วมมือรัฐต่อรัฐ” ที่จะนำไปต่อยอดความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ต่อไป
เพื่อยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นายกฯ ได้สั่งการ “9 มาตรการเร่งด่วน” ให้ฝ่ายปกครองและตำรวจดำเนินการทันที ได้แก่
- ผู้ว่าฯ และนายอำเภอ ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่
- ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษด้านอาชญากรรมเทคโนโลยี
- บูรณาการสกัดกั้นภัยไซเบอร์
- คุมเข้มการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยช่วยเหลือผู้เสียหาย
- ใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. เฝ้าระวังในพื้นที่
- เข้มงวดด่านตรวจ และสุ่มตรวจบุคคลต้องสงสัย
- ดำเนินคดีเด็ดขาดกับคนไทยที่ร่วมขบวนการ
- ยกระดับการให้ความรู้เท่าทันดิจิทัลแก่ประชาชน
นอกจากนี้ นายกฯ ยังระบุแนวทาง “3 ตัด” ในพื้นที่ชายแดนที่เอื้อต่อขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งสแกมเมอร์ ได้แก่ ตัดไฟ, ตัดเชื้อเพลิง และตัดสัญญาณ (อินเทอร์เน็ต)
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ศุลกากรสกัดกั้นอุปกรณ์ที่ใช้ก่ออาชญากรรม และให้ ตม. คัดกรองชาวต่างชาติอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวหรือประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์
