พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี โดยพบร่างของเธออยู่ห่างออกไปไกลถึง 100 กิโลฯ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สำนักข่าว SCMP รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบร่างของเด็กหญิงวัย 6 ขวบ ที่สูญหายนับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในโทโฮคุ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2554 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 19,700 ศพ สูญหายหลายพันนั้น
โดย นัทซึเซะ ยามาเนะ เด็กหญิงวัย 6 ขวบ ถูกคลื่นสึนามิซัดขณะที่อพยพจากบ้านไปยังศูนย์อพยพ พร้อมกับยาย ในจังหวัดอิวาเตะ ทางเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือยายของเด็กหญิงคนดังกล่าว แต่ไม่พบตัวของหนูน้อยคนดังกล่าว ซึ่งทางครอบครัวใช้เวลา 6 เดือนในการตามหาเธอ ทว่าท้ายที่สุดพวกเขาก็ยอมแพ้และแจ้งตายกับทางการท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเดือนตุลาคมนี้ หลังเหตุเกิด 14 ปี ทางพ่อและแม่ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ายืนยันพบร่างของ ยามาเนะ ในจังหวัดมิยากิ ห่างจากจุดที่เธอสูญหายไปไกลออกไป 100 กิโลเมตร ซึ่งตามจริงแล้วเจ้าหน้าที่พบร่างของเธอตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2566 แต่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่งสามารถยืนยันตัวตนได้ในเดือนนี้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะส่งร่างให้กับครอบครัวต่อไป
แม้ว่ายามาเนะจะเสียชีวิตนานกว่า 14 ปี แต่ทางครอบครัวก็ฉลองวันเกิดของเธอทุกๆเดือนมิถุนายน ซึ่งแม่กล่าวขณะถืออัฐิของยามาเนะว่า เหมือนเธอยังได้ยินลูกสาวของเธอเรียกเธอตลอด ลูกของเธอเป็นออทิสติก และพูดได้ไม่กี่คำ คำว่า “มาม่า” คือหนึ่งในนั้น ในที่สุดครอบครัวก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้า ได้กลับมาอยู่กับพ่อ แม่ พี่ชายและยายเหมือนแต่ก่อน
