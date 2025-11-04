สรุปแผ่นดินไหว 6.3 เขย่าอัฟกานิสถาน สังเวย 20 ชีวิต บาดเจ็บกว่า 640 คน
แผ่นดินไหว 6.3 เขย่าอัฟกานิสถาน ทางตอนเหนือของประเทศ สังเวย 20 ชีวิต บาดเจ็บ 640 และ 25 รายในนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตอีกด้านมัสยิดสีฟ้าโบราณได้รับความเสียหาย สะท้อนความเปราะบางของชาติ
ก่อนรุ่งสางของวันจันทร์ที่ผ่านมา (3 พ.ย.) แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขนาด 6.3 แมกนิจูด ได้สั่นสะเทือนทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย และบาดเจ็บกว่า 640 คน นอกจากนี้ แรงสั่นสะเทือนยังสร้างความเสียหายต่อ “มัสยิดสีฟ้า” (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
ทางการเตือนว่า ยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจากความช่วยเหลือยังคงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้ยาก
ในเมืองคุล์ม (Khulm) ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ประชาชนต่างเร่งขุดค้นซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่สร้างด้วยอิฐโคลน และพยายามเก็บกู้ทรัพย์สินที่เหลือรอด
อาหมัด เซีย (Ahmad Zia) ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นผงที่ฟุ้งขึ้นมาจากซากบ้านเรือน เราดึงร่างผู้เสียชีวิต 2 คนออกมาจากซาก และจะจัดพิธีฝังศพในวันนี้
มรดกทางศรัทธาที่สั่นคลอน
มัสยิดสีฟ้า (Blue Mosque) ในเมืองมาซาร์-อี-ชารีฟ (Mazar-e-Sharif) เมืองหลวงของจังหวัดบัลข์ ได้รับความเสียหายเล็กน้อย โดยมีอิฐจำนวนหนึ่งร่วงลงมาจากกำแพง โชคดีที่โครงสร้างหลักยังคงอยู่ สถานที่แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กทางศาสนาที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดของอัฟกานิสถาน สร้างมาตั้งแต่สมัยสุลต่านราชวงศ์เซลจูก (Seljuq) และรอดพ้นจากการรุกรานในสมัยเจงกิส ข่าน มาได้
จากการรายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่า จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองคุล์มไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 22 กิโลเมตร และมีความลึก 28 กิโลเมตร
ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม แผ่นดินไหวทางตะวันออกของอัฟกานิสถานคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 2,200 คน
ความเปราะบางที่ซ้ำซาก
คารี ตาจ โมฮัมหมัด เฮมาต (Qari Taj Mohammad Hemat) รองโฆษกสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอัฟกานิสถาน เปิดเผยว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลกระทบถึง 4 จังหวัด โดยมีผู้เสียชีวิต 20 คน และบาดเจ็บ 643 คน โดย 25 รายอยู่ในขั้นวิกฤต
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตอกย้ำถึงความเปราะบางของอัฟกานิสถานในยามที่ต้องรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงสร้างด้วยอิฐโคลนและไม้ และไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย
อิห์ซานุลเลาะห์ กัมการ์ (Ihsanullah Kamgar) โฆษกตำรวจจังหวัดบาดัคชาน กล่าวว่า เพียงหมู่บ้านเดียวในเขตชาห์ร-อี-โบซอร์ก มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนถึง 800 หลัง แต่เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงจึงยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน
ความโศกเศร้าท่ามกลางความตึงเครียด
การเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อัฟกานิสถานและปากีสถานกำลังเผชิญกับความตึงเครียดสูงสุดหลังจากการปะทะกันตามแนวชายแดนเมื่อเร็วๆ นี้
อาซิฟ อาลี ซาร์ดารี (Asif Ali Zardari) ประธานาธิบดีปากีสถาน แถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้และกล่าวว่าปากีสถานจะยืนเคียงข้างประชาชนอัฟกานิสถานในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศว่า ทีมงานของพวกเขากำลังลงพื้นที่เพื่อประเมินความต้องการและส่งความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังพื้นที่ประสบภัย ซึ่งเป็นความหวังเดียวของชุมชนที่กำลังพังทลายลงในค่ำคืนที่แสนยาวนานนี้.
ที่มา : เอพี (AP)
อ่านข่าวต่างประเทศ สำรวจกรณีแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้มีอะไรบ้าง
- ระทึก! แผ่นดินไหว ขนาด 6.5 เขย่าอัฟกานิสถาน ดับอย่างน้อย 5 ศพ เจ็บอีกหลายร้อย
- พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี
- แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: