แผ่นดินไหววันนี้ (9 พ.ย.) ขนาด 5.8 ลึก 10 กม.ที่หมู่เกาะอันดามัน อินเดีย
แผ่นดินไหววันนี้ (9 พ.ย.) ขนาด 5.8 ลึก 10 กิโลเมตร ที่หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 603 กิโลเมตร
รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหววันนี้ เมื่อเวลา 04.04 น. ศูนย์กลางนอกฝั่งฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 5.4
ต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ อัปเดตเมื่อเวลาประมาณ 13.38 น. ระบุว่า หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ขนาด 5.8 ลึก 72 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 603 กม.
ทั้งนี้ยืนยันข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยเมื่อเวลาประมาณ 13.38 น. รายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ขนาด 5.8 ลึก 10 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 603 เบื้องต้นเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย
อัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 15:03 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ @Earthquake TMD รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง แผ่นดินไหว 9 พ.ย. 2568 เวลา 15:03 น. Off East Coast of Honshu, Japan (39.49N,143.35E)
ขนาด 6.3 “ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย”.
