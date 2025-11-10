การเงินเศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ ยืนยัน AI แก๊งจีนเทา หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 16:18 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 16:09 น.
63
แบงก์ชาติ ยืนยัน AI สร้างวิดีโอหน้าปลอม หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้
Screenshot

นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชาวจีน 4 คน ที่ใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอปลอมจากภาพนิ่งของเหยื่อ เพื่อหลอกระบบยืนยันตัวตนของธนาคารนั้น จากการตรวจสอบพบว่า เป็นกรณี scammer ชาวจีนทดสอบระบบยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลและแอปพลิเคชั่นของจีนเท่านั้น ไม่ใช่ของไทยแต่อย่างใด

ธปท. ย้ำว่าระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ในไทยใช้ มีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพหรือวิดีโออย่างรัดกุม แต่ละธนาคารมีเทคนิคการตรวจจับที่จะต้องผ่านการทดสอบความแม่นยำ ความปลอดภัยต่อการโจมตีในหลายรูปแบบ ก่อนนำมาใช้งานจริง

ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคการธนาคาร (TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทยยังติดตามภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ ก็จะเร่งหาแนวทางป้องกันทันที

วานนี้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ตำรวจสืบสวนนครบาลได้บุกเข้าจับกุมชายชาวจีน 4 คน ภายในคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิท 16 ใช้ห้องพักดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการในการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ หลังจากหนีการกวาดล้างจากฐานเดิมในประเทศกัมพูชา ลักลอบเข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยได้ประมาณ 1 เดือนก่อนถูกจับกุม

วิธีการของแก๊งนี้มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูง เพื่อทำการดัดแปลง “ภาพนิ่ง” ของเหยื่อ ให้กลายเป็น “คลิปวิดีโอเคลื่อนไหว” ที่มีความสมจริง สามารถกะพริบตา หันหน้าซ้าย-ขวา หรืออ้าปากได้ ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงโดยเฉพาะ

เป้าหมายหลักของคลิปวิดีโอปลอมที่สร้างจาก AI คือการนำไปใช้หลอกระบบยืนยันตัวตนอัตโนมัติ (KYC – Know Your Customer) ของสถาบันการเงินและแพลตฟอร์มเงินดิจิทัลในประเทศจีน เพื่อเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมทางการเงินในนามของเหยื่อ ซึ่งเป็นชาวจีนด้วยกัน ก่อนที่จะใช้บัญชีเหล่านั้นในการฟอกเงินที่ได้มาจากการหลอกลวง

เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางหลายรายการ ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือกว่า 60 เครื่อง และยาไอซ์จำนวนหนึ่ง เบื้องต้น ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันเป็นอั้งยี่, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมียาเสพติด คดีนี้ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อันตรายอย่างยิ่ง จากการนำ AI มาใช้เพื่อหลบเลี่ยงระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน

5 นาที ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน กวาดเงินรายปี 7 หลัก ข่าว

ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน ทำเงินปีละล้าน

32 นาที ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 โพสต์ปกป้องเพื่อนนางงามกัมพูชา บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า

42 นาที ที่แล้ว
ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา &quot;จะดูแลตลอดไป&quot; บันเทิง

ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “ออสการ์” อดีตกองกลางเชลซี ถูกหามส่งรพ. หลังล้มหมดสติระหว่างตรวจร่างกาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน เผยกลุ่มตกหล่นจากเฟสแรกเตรียมรับ 4,000 บาท แต่ปลัดคลังย้ำ เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ยังไม่เคาะวงเงินจริง เศรษฐกิจ

นายกฯ อนุทิน ประกาศ คนละครึ่ง เฟส 2 เล็งอัดฉีด 4,000 กลุ่มตกหล่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ ข่าว

F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM เผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูฯ ข่าว

ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจก Prompt สร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini เทคโนโลยี

แจก Prompt สร้างภาพหิมะซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini ต้อนรับหน้าหนาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สุดยอดของเห็ด! เห็ดหูหนูดำ ยาอายุวัฒนะ ประโยชน์-สรรพคุณเพียบ ดีต่อร่างกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมร พาดหัวจี้ไทย ทวงสัญญาส่งคืน 18 เชลยศึก อ้างจัดคนรอรับหน้าด่านปอยเปต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ส่งกำลังใจ มอบกระติกน้ำร้อน รูป &quot;ฮุนเซน-บุน รานี&quot; ให้ทหารตามแนวชายแดน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา มอบกระติกน้ำร้อน รูป “ฮุนเซน” สลักข้อความปลุกใจ ให้ทหารตามแนวชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบินขนส่ง C-130 ตุรกี ตกในจอร์เจียหลังทะยานขึ้นจากอาเซอร์ไบจาน ข่าวต่างประเทศ

ตุรกียืนยัน 20 ทหารดับสลดยกลำ เครื่องบินพุ่งชนพื้น ก่อนระเบิดในจอร์เจีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุชัชวีร์ ลุยน้ำท่วมอยุธยา ถามงบฯ “ล้านล้านบาท” 10 ปีทำไมไม่ช่วยอะไรเลย?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมอยุธยา รอเจออนุทิน ข่าว

น้ำท่วมอยุธยา-อ่างทอง คนพื้นที่รอเจอ “อนุทิน” เหตุคลานออกบ้านทุกวัน-ลั่นมาเอาน้ำไปบ้าง!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ของน้องการ์ตูนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่ น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ “กฎหมายห่วยแตก ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ เศรษฐกิจ

คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนรับสิทธิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อุกอาจ อดีตแข้งทีมชาติอังกฤษถูกโจรบุกปล้นบ้านครั้งที่ 2 ขณะอยู่กับครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉไม่หยุด! &quot;สส.โตโต้&quot; แง้มอีกชื่อ นักการเมืองดัง ตัวย่อ ส.เสือ เอี่ยวเว็บพนัน ข่าว

แฉไม่หยุด! “สส.โตโต้” แง้มอีกชื่อ นักการเมืองดัง ตัวย่อ ส.เสือ เอี่ยวเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์รายได้ 14,531 ล้านบาท เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาจากชาวเน็ต ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์รายได้ 1.4 หมื่นล้าน ตบปากแอนตี้แซะปม เงินหมุนสิบล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดเงื่อนไขผู้ประกันตนท้องไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ได้ฟรี ข่าว

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิ ยุติการตั้งครรภ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้หญิงที่ไม่พร้อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน ประกาศยุติเจรจาเขมร ซัดผิดปฏิญญา 4 ข้อ ยัน กองทัพเตรียมกำลังพร้อมแล้ว ข่าว

นายกฯ อนุทิน ประกาศยุติเจรจาเขมร ซัดผิดปฏิญญา 4 ข้อ ยัน กองทัพพร้อมแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Apple ยัน ทางการจีนสั่งลบ “Blued-Finka” 2 แอปฯ หาคู่เกย์ดังออกจากสโตร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ &quot;ระบบล้มเหลว&quot; ข่าว

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ “ระบบล้มเหลว”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีนในชลบุรี ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม ฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน ผู้ลงมือคือคนใกล้ชิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 16:18 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 16:09 น.
63
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน กวาดเงินรายปี 7 หลัก

ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน ทำเงินปีละล้าน

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 โพสต์ปกป้องเพื่อนนางงามกัมพูชา

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา &quot;จะดูแลตลอดไป&quot;

ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button