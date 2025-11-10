Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น
จากกระแสดราม่าเรื่องคุณภาพนมโคไทยที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 ทั้งทางแบรนด์ Mace milk ที่ถูกพาดพิงและเชฟทักษ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงแล้ว ทางแบรนด์ Mace Milk ได้ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่าทางแบรนด์ได้รับทราบถึงคำถามและความกังวลจากผู้บริโภคเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
Mace Milk ยืนยันให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด พร้อมขอบคุณทุกความคิดเห็น และย้ำจุดยืนว่า “จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้ำนมโคไทยคุณภาพดี ได้อยู่เคียงข้างทุกครอบครัวเช่นเดิม”
แถลงการณ์ฉบับเต็มจาก Mace milk
เรียน ผู้บริโภคและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
เรื่อง ประเด็นจากคลิปในสื่อออนไลน์
ในช่วงที่ผ่านมา มีประเด็นจากคลิปในสื่อออนไลน์ที่กล่าวถึงเรื่อง “น้ํานมโคไทย” ซึ่งทําให้ผู้บริโภคบางท่านเกิดความกังวลและมีการ เชื่อมโยงมาถึงแบรนด์ Mace Milk เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทางแบรนด์ขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้
Mace Milk ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การสนทนา หรือความคิดเห็นใดที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว และไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิต สนับสนุน หรือกําหนดเนื้อหาในรูปแบบใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในคลิปเป็นมุมมองส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ มิใช่ท่าที หรือข้อความที่แบรนด์กําาหนดให้สื่อสาร
ผู้ผลิตสินค้านํ้านมโคไทย ทุกบริษัทมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมและการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Mace Milk ทํางานร่วมกับเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลานาน โดยให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพ นานมโคสดในทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมสําหรับผู้บริโภค เราให้ความเคารพต่อบทบาทของผู้ผลิตน้ํานมโคไทยทุกราย ซึ่งล้วนมีส่วนสําคัญต่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนมไทยและการพัฒนาวิถีชีวิตของเกษตรกรทั่วประเทศ
หากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทําให้ผู้บริโภคบางท่านรู้สึกไม่สบายใจ ทางเราขออภัยในความกังวลที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามา เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นด้วยความเคารพ
Mace Milk จะยังคงดําเนินงานตามมาตรฐานที่เราให้ความสําคัญเสมอมา และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ํานมโคไทยอย่าง ต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับทุกครอบครัว
ขอแสดงความนับถือ
Mace Milk
ข้อความขอโทษจากเชฟทักษ์
ขณะเดียวกัน “เชฟทักษ์” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงและกล่าวขอโทษต่อสาธารณชน กรณีการไปออกรายการของคุณวู้ดดี้ ซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงเกี่ยวกับ “นมโคไทย” ที่ถูกนำไปตัดต่อเผยแพร่จนสร้างความเข้าใจผิด โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรโคนมและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
สวัสดีครับ เชฟทักษ์ครับ
…ก่อนอื่นผมต้องขออภัยทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง จากกรณีการออกรายการของคุณวู้ดดี้ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “นมโคไทย” โดยเฉพาะกับเกษตรกรโคนม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
… ผมขอยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมมีเจตนาดีต่อวงการนมโคไทย… ไม่เคยมีความตั้งใจจะโจมตีนมวัวของไทยแต่อย่างใดครับ … ในรายการฉบับเต็ม (ซึ่งภายหลังถูกลบไปแล้ว) ผมได้ย้ำชัดเจนว่า “อยากให้คนไทยดื่มนมวัว” เพราะเป็นแหล่งสารอาหารที่ครบถ้วน
… อย่างไรก็ตาม คลิปสั้นที่ถูกตัดเผยแพร่ออกไป อาจทำให้เข้าใจผิดได้จริง ทั้งในแง่ของเนื้อหาและท่าทีของผม ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของผมเอง และผมต้องขออภัยอีกครั้งจากใจครับ
…การออกรายการครั้งนี้ ผมขอยืนยันว่า ไม่มีการสนับสนุนจากบริษัทใด ๆ รวมถึงแบรนด์ Mace Milk ที่ผมเป็น Brand Ambassador อยู่ด้วย
ผมไม่มีเจตนาที่จะโจมตีแบรนด์นมอื่นใดทั้งสิ้น และขออภัยต่อทุกยี่ห้อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
…ผมเห็นด้วยกับทุกความคิดเห็นที่กล่าวว่า “ผมไม่ควรแสดงความเห็นเรื่องนมใด ๆ” เพราะอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งผมจะนำไปเป็นบทเรียนสำคัญ และระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการสื่อสารต่อสาธารณะในอนาคตครับ
…ทั้งนี้ ผมยอมรับว่าผมมีความผิดพลาดและผิดจริงที่ไม่ได้ขอยืนยันหรือพิจารณาคลิปสั้นดังกล่าวก่อนเผยแพร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและผลกระทบในวงกว้าง
…ผมขอย้ำอีกครั้งว่า การออกรายการครั้งนี้ ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรับค่าจ้างจากองค์กรใดทั้งสิ้น
…และขอกราบขออภัยทุกภาคส่วนอีกครั้ง รวมถึงขอขอบคุณคณาจารย์และนักวิชาการทุกท่าน ที่ออกมาให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับ
…สุดท้ายนี้ ผมขอสัญญาว่าจะยังคงเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา เป็นกลาง และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยต่อไปครับ
เชฟทักษ์ ยืนยันว่า ตนไม่มีเจตนาโจมตี และ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์ใด ในการออกรายการครั้งนี้ โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญ และขอสัญญาว่าจะใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะให้มากขึ้นในอนาคต
