ชื่นชมตร.ฮีโร่ “จ่าเปิ้ล กระทุ่มแบน” พุ่งชาร์จโจรชิงทอง 3 ล้าน-ชักปืนขู่พนง.
ผบ.ตร.ชื่นชมตำรวจฮีโร่ จ่าเปิ้ล กระทุ่มแบน พุ่งชาร์จรวบทันควันโจรชิงทอง 3 ล้าน ยกย่องกล้าหาญ มีจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.25 น.ของวันนี้ (11 พ.ย.68) เกิดเหตุคนร้ายชิงทองจากร้านทอง ในห้างแห่งหนึ่ง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยคนร้ายเป็นชาย สวมเสื้อดำ กางเกงยีนส์ สวมหมวกปิดบังใบหน้า ชักอาวุธปืนขนาด 9 มม.ขึ้นลำขู่พนักงานร้านทอง กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ทุบกระจกกวาดทองรูปพรรณหนักรวม 55 บาท มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท วิ่งถือปืนหนีออกจากร้าน ท่ามกลางความตกใจแตกตื่นของผู้คนในห้าง แต่หนีได้ไม่กี่ก้าว จ.ส.ต.สุกิจ กล้าสงคราม ผบ.หมู่ สภ.กระทุ่มแบน หรือ “จ่าเปิ้ล กระทุ่มแบน” ตำรวจนอกเครื่องแบบซึ่งบังเอิญพาลูกมารับประทานอาหาร เห็นเหตุการณ์จึงใช้ไหวพริบ ทักษะตำรวจ วางแผนดักทาง พุ่งเข้าชาร์จล็อกตัวคนร้ายได้ทันควัน แม้คนร้ายจะพยายามยิงปืนเปิดทางหนี แต่กระสุนไม่ทำงานเนื่องแม็กกาซีนหลุด “จ่าเปิ้ล” พร้อมพลเมืองดีช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้ นำตัวส่งดำเนินคดี
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทราบเหตุการณ์นี้ ได้แสดงความชื่นชม จ.ส.ต.สุกิจฯ ที่มีความกล้าหาญ มีไหวพริบ และทักษะตำรวจที่ดีเข้าคุมตัวคนร้ายได้ โดยไม่เกิดความความสูญเสียใด ๆ ถือเป็นตำรวจที่มีสัญชาตญานของความเป็นตำรวจอยู่ทุกขณะ มีจิตวิญญาณความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ควรยกย่องเป็นแบบอย่าง.
