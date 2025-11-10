5 อันดับ อบต. รายได้สูงสุดปี 67 “บางพลีใหญ่” ยืนหนึ่ง 1,027 ล้านบาท

เปิด 5 อันดับ อบต. รายได้สูงสุดปี 67 “สมุทรปราการ” กวาด 4 ใน 5 “บางพลีใหญ่” ยืนหนึ่ง 1,027 ล้านบาท
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา” ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัด 5 อันดับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีรายได้รวมมากที่สุด
ผลปรากฏว่า อบต. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ติดอันดับถึง 4 แห่ง สะท้อนศักยภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยอันดับ 1 มีรายได้รวมทะลุ 1 พันล้านบาท
5 อันดับ อบต. รายได้รวมมากที่สุด ปี 2567
- อบต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ
- รายได้รวม 1,027.83 ล้านบาท
- อบต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ
- รายได้รวม 673.18 ล้านบาท
- อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
- รายได้รวม 663.00 ล้านบาท
- อบต.มาบยางพร จ.ระยอง
- รายได้รวม 624.55 ล้านบาท
- อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ
- รายได้รวม 574.62 ล้านบาท
ไทยเกอร์วิเคราะห์ รายได้มหาศาลของ อบต. มาจากไหน?
การที่ อบต. ถึง 4 แห่งใน จ.สมุทรปราการ (บางพลีใหญ่, บางโฉลง, บางเสาธง, ราชาเทวะ) และ 1 แห่งใน จ.ระยอง (มาบยางพร) ติดอันดับสูงสุด ชัดเจนว่า อบต. เหล่านี้มีชัยภูมิได้เปรียบจากการเป็น “ทำเลทอง” ของภาคอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
พื้นที่เหล่านี้เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าขนาดใหญ่ และสถานประกอบการเชิงพาณิชย์จำนวนมหาศาล โดยเฉพาะในพื้นที่บางพลีและบางเสาธง ซึ่งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วน อบต.มาบยางพร ก็อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ทั่วไปแล้ว แหล่งรายได้หลักของ อบต. สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง (ภาษีท้องถิ่น)
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและธุรกิจ คือแหล่งรายได้สำคัญที่ทำให้ อบต. ร่ำรวย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนนี้มหาศาลมาก เนื่องจาก อบต. สามารถเก็บภาษีจาก ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (เช่น โรงงาน, คลังสินค้า) ในอัตราที่สูงกว่าที่อยู่อาศัย ยิ่งมีโรงงานมาก รายได้ส่วนนี้ยิ่งสูง
ภาษีป้าย โรงงาน ป้ายบริษัท และป้ายโฆษณาต่างๆ ในพื้นที่อุตสาหกรรม ล้วนเป็นแหล่งเก็บภาษีป้ายจำนวนมาก
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย (ซึ่งมีปริมาณมหาศาลจากโรงงาน), ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ
2. รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ (เงินอุดหนุน)
อบต. ทั่วไปจะพึ่งพารายได้ส่วนนี้เป็นหลัก แต่ อบต. ขนาดใหญ่ก็ยังคงได้รับตามสัดส่วนได้แก่
- ภาษีจัดสรร คือภาษีที่รัฐบาลกลางเก็บ แล้วแบ่งส่วนหนึ่งมาให้ท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีสรรพสามิต (เหล้า, บุหรี่)
- เงินอุดหนุน เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยตรง แบ่งเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับใช้จ่ายตามภารกิจ) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำหรับโครงการที่กำหนดไว้)
ดังนั้น รายได้ที่สูงถึง 1 พันล้านบาทของ อบต.บางพลีใหญ่ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการ “จัดเก็บภาษีเอง” จากโรงงานและคลังสินค้าหลายพันแห่งในพื้นที่นั่นเอง
ภาพปกจาก: องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: