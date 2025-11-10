ข่าวต่างประเทศ

แฉ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” หิ้วโสเภณีเข้าวัง “ควีนอลิซาเบธ” รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 11:02 น.
103
แฉ "อดีตเจ้าชายแอนดรูว์" หิ้วโสเภณีเข้าวัง "ควีนอลิซาเบธ" รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก

นักประวัติศาสตร์แฉ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ พาโสเภณีเข้าวังบักกิงแฮม นานหลายปี รปภ. ที่ร้องเรียนถูกขู่ย้าย อ้าง ควีนอลิซาเบธรู้แต่เงียบเพราะเป็นลูกรัก

เรื่องอื้อฉาวครั้งใหม่เขย่าราชวงศ์อังกฤษ สำนักข่าว NYPost นักประวัติศาสตร์ออกโรงแฉว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ ได้เปลี่ยนพระราชวังบักกิงแฮมให้เป็นวังแห่งความสุขส่วนตัวของเขา

แอนดรูว์ ลาวนีย์ นักประวัติศาสตร์ผู้เขียนหนังสือ “Entitled: The Rise and Fall of the House of York” เปิดเผยกับ NewsNation ว่า เจ้าชายแอนดรูว์ได้พาโสเภณีเข้าไปในพระราชวังบักกิงแฮม ซึ่งเป็นที่ประทับของควีนอลิซาเบธ ผู้เป็นแม่ ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ลาวนีย์ยืนยันว่า ควีนอลิซาเบธ ทรงทราบเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ทรงเก็บเรื่องอื้อฉาวนี้ไว้เงียบๆ

ควีนอลิซาเบธทรงทราบเรื่องโสเภณีในวังแต่เงียบ
FILE – Prince Andrew (AP Photo/Petr David Josek, File)

“เขา (แอนดรูว์) พาโสเภณีเข้าพระราชวังบักกิงแฮมมานานหลายปี มันเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำ” ลาวนีย์กล่าว “คนที่ทำงานที่นั่นร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ร้องเรียน กลับถูกข่มขู่ว่า ถ้าอยากกลับไปเดินตรวจที่บริกซ์ตัน (ย่านในลอนดอน) ก็เลือกเอา แต่ถ้าไม่อยาก ก็จงเงียบไว้”

“แน่นอน ควีนทรงทราบเรื่อง พระองค์ได้รับรายงาน แต่แอนดรูว์เป็นลูกรักของพระองค์ เขาเลยรอดจากทุกเรื่อง พวกเขาซุกมันไว้ใต้พรมมาตลอด จนกระทั่งตอนนี้”

ลาวนีย์ยังอ้างอีกว่า สาเหตุที่เรื่องนี้เพิ่งแดงขึ้นมา เพราะตอนนี้อดีตพนักงานในวังไม่กลัวที่จะออกมาพูดความจริงอีกต่อไป “ผมได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทุกวัน จากคนที่เคยทำงานในวัง พวกเขาไม่กลัวที่จะพูดอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้แอนดรูว์ถูกถอดจากอำนาจ และไม่ได้รับความคุ้มครองจากควีนอีกแล้ว”

ลาวนีย์ยังอ้างว่า เจ้าชายแอนดรูว์เคยสั่ง “โสเภณี 40 คน” ให้ไปส่งที่โรงแรมของเขาขณะพำนักในประเทศไทย

อ่านข่าว: สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

กล่าวหาว่า แอนดรูว์มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในเครือข่ายค้ามนุษย์ของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน โดย เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หนึ่งในเหยื่อของเอปสตีน
กล่าวหาว่า แอนดรูว์มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในเครือข่ายค้ามนุษย์ของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน โดย เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หนึ่งในเหยื่อของเอปสตีน

เรื่องอื้อฉาวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 พี่ชายของเขา ได้สั่งถอดยศ “His Royal Highness” (HRH) และ “เจ้าชาย” ของแอนดรูว์ (ปัจจุบันอายุ 65 ปี) ออกทั้งหมด ผลพวงจากข้อกล่าวหาว่า แอนดรูว์มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในเครือข่ายค้ามนุษย์ของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน โดย เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หนึ่งในเหยื่อของเอปสตีน (ซึ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในวัย 41 ปี เมื่อเดือนเมษายน) อ้างว่า เอปสตีนสั่งให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับแอนดรูว์ 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นขณะเธออายุเพียง 17 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย หลังคลิปรายการพูดถึงนมไทยเป็นนมผง ข่าว

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยันเจตนาดี ไม่ได้โจมตีแบรนด์อื่น ขออภัยทุกยี่ห้อที่เจอผลกระทบ

2 นาที ที่แล้ว
อนุทิน กัมพูชา ข่าวการเมือง

อนุทิน ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา-หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน

5 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร ข่าว

เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

48 นาที ที่แล้ว
ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้ ข่าวการเมือง

ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! อัปเดตอาการ 2 ทหารไทย เหยียบกับระเบิด ชายแดนศรีสะเกษ สาหัส 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเล็ก&quot; สั่งเลื่อนส่งตัว 18 เชลยศึกเขมร หลังทหารไทย เหยียบกับระเบิด ข่าว

“บิ๊กเล็ก” สั่งเลื่อนส่งตัว 18 เชลยศึกเขมร หลังทหารไทย เหยียบกับระเบิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ แคมเปญพรรคประชาธิปัตย์ ข่าวการเมือง

หัวหน้ามาร์คทำถึง! ไปดูคลิป อภิสิทธิ์ ผุดแคมเปญ “All Mark” ชวนสมัครพรรคปชป.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน โต้ข่าวเท็จเตือนแม่ทัพกุ้งหยุงยิง ลั่น อยากรู้เหมือนกันว่าใครสั่ง ข่าว

อนุทิน โต้ข่าวเตือน ‘แม่ทัพกุ้ง’ สั่งหยุดยิง ยืนยันรักกันดี อยากรู้ตัวคนสั่งเหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;นโรดม จักราวุธ&quot; ทายาทราชสกุล นโรดม ผู้นำพรรคฟุนซิเปก กัมพูชา ข่าว

ประวัติ “นโรดม จักราวุธ” ทายาทราชสกุล นโรดม ผู้นำพรรคฟุนซิเปก กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์จวง ดวงจันทร์ ยืนยันผลตรวจมะเร็งระยะที่ 1 ผ่านโซเชียลมีเดีย บันเทิง

กำลังใจล้น “จันทร์จวง ดวงจันทร์” น้องสาว “พุ่มพวง” แจ้งข่าวเศร้า ป่วยมะเร็งขั้นที่ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไผ่ลิกค์ จัดบอล7คน ข่าว

สส.ไผ่ ลิกค์ เจอคนกำแพงเพชรถามสนั่น หลังประกาศช่วย รร.หมอนทองวิทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ ข่าว

ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานที่จัดงานแต่งของ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ บันเทิง

อบอุ่น สถานที่จัดงานแต่ง ใหม่-เต๋อ วิวาห์เรียบง่ายที่เขาใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อดีตเจ้าชายแอนดรูว์&quot; หิ้วโสเภณีเข้าวัง &quot;ควีนอลิซาเบธ&quot; รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก ข่าวต่างประเทศ

แฉ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” หิ้วโสเภณีเข้าวัง “ควีนอลิซาเบธ” รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปีศาจในคราบคน! จับครูพี่เลี้ยงหื่น ถ่ายคลิปข่มขืนเด็ก-เปิดการ์ตูนโป๊ล้างสมองเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทย เหยียบกับระเบิด พื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ข่าว

สลด! ทหารไทย เหยียบกับระเบิด รายที่ 7 พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 “ห้วยตามาเรีย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามยุ้ย เดือด ตร.เรียกตรวจ 2 รอบ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน กรมทางหลวง ยัน ปฏิบัติถูกต้อง ข่าว

มาดามยุ้ย เดือด ตร.เรียกตรวจ 2 รอบ ไม่ติดป้ายทะเบียน กรมทางหลวง ยัน ปฏิบัติถูกต้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เมย์ ศวิตา&quot; กูรูสายเฮลตี้ เจ้าของเพจ MS&#039;Happydiet ผู้เปลี่ยนการกินให้มีความสุข ข่าว

ประวัติ “เมย์ ศวิตา” กูรูสายเฮลตี้ เจ้าของเพจ MS’Happydiet ผู้เปลี่ยนการกินให้มีความสุข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

วันเกิดพระพรหม 9 พ.ย. วิธีไหว้ ของบูชา-เลขมงคล พลาดวันนี้ไหว้ได้ไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมโตจีพี 4000 ล้าน ข่าวการเมือง

งบอุ้มโมโตจีพี 4000 ล้าน เดือด ! มติครม.เอื้อ “อนุทิน-เนวิน” ใช้หนี้ถึงปี 74

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮยอนอา วูบกลางเวที Waterbomb มาเก๊า ขณะทำการแสดง บันเทิง

ฮยอนอา นักร้องสาว เป็นลมกลางเวที จำอะไรไม่ได้ หลังโหมลดน้ำหนัก 10 กก.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำ พัชรพร มิสแกรนด์ โป๊ะแตก สามีนอกใจ จนติดโรค เพราะจิ๊มิเหม็น เป็นเดือนไม่หาย บันเทิง

น้ำ พัชรพร มิสแกรนด์ โป๊ะแตก สามีนอกใจ จนติดโรค เพราะจิ๊มิเหม็น เป็นเดือนไม่หาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลัง เตือน 5.5 แสนคน รีบใช้สิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. นี้ หากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิทันที เศรษฐกิจ

คลังย้ำ 5 แสนราย จ่อตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส หากไม่ใช้พรุ่งนี้ 11 พ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจเฟซบุ๊ก thaiarmedforce สงสัย แม่ทัพกุ้ง พูดทำไม คนมีสั่งหยุดยิงเขมร แต่ไม่ยอมบอกชื่อ ไม่เกิดประโยชน์ ทำกองทัพปั่นป่วน ข่าว

เพจดัง สงสัย “แม่ทัพกุ้ง” พูดทำไม มีคนสั่งหยุดยิงเขมร แต่ไม่บอกชื่อ ทำกองทัพปั่นป่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยเส้นทางพายุ &quot;ฟงวอง&quot; ล่าสุด หลังพัดถล่มฟิลิปปินส์ เตรียมวกขึ้นฝั่งไต้หวันช่วง 12-13 พ.ย. นี้ ยืนยันไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ผู้จะเดินทางควรเช็กสภาพอากาศ ข่าว

หวิดฝนกระหน่ำ! พายุฟงวอง พ้นฟิลิปปินส์ จ่อวกไปไต้หวัน กรมอุตุฯ ยันไม่เข้าไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 11:02 น.
103
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย หลังคลิปรายการพูดถึงนมไทยเป็นนมผง

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยันเจตนาดี ไม่ได้โจมตีแบรนด์อื่น ขออภัยทุกยี่ห้อที่เจอผลกระทบ

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
อนุทิน กัมพูชา

อนุทิน ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา-หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button