แฉ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” หิ้วโสเภณีเข้าวัง “ควีนอลิซาเบธ” รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก
นักประวัติศาสตร์แฉ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ พาโสเภณีเข้าวังบักกิงแฮม นานหลายปี รปภ. ที่ร้องเรียนถูกขู่ย้าย อ้าง ควีนอลิซาเบธรู้แต่เงียบเพราะเป็นลูกรัก
เรื่องอื้อฉาวครั้งใหม่เขย่าราชวงศ์อังกฤษ สำนักข่าว NYPost นักประวัติศาสตร์ออกโรงแฉว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ ได้เปลี่ยนพระราชวังบักกิงแฮมให้เป็นวังแห่งความสุขส่วนตัวของเขา
แอนดรูว์ ลาวนีย์ นักประวัติศาสตร์ผู้เขียนหนังสือ “Entitled: The Rise and Fall of the House of York” เปิดเผยกับ NewsNation ว่า เจ้าชายแอนดรูว์ได้พาโสเภณีเข้าไปในพระราชวังบักกิงแฮม ซึ่งเป็นที่ประทับของควีนอลิซาเบธ ผู้เป็นแม่ ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ลาวนีย์ยืนยันว่า ควีนอลิซาเบธ ทรงทราบเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ทรงเก็บเรื่องอื้อฉาวนี้ไว้เงียบๆ
“เขา (แอนดรูว์) พาโสเภณีเข้าพระราชวังบักกิงแฮมมานานหลายปี มันเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำ” ลาวนีย์กล่าว “คนที่ทำงานที่นั่นร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ร้องเรียน กลับถูกข่มขู่ว่า ถ้าอยากกลับไปเดินตรวจที่บริกซ์ตัน (ย่านในลอนดอน) ก็เลือกเอา แต่ถ้าไม่อยาก ก็จงเงียบไว้”
“แน่นอน ควีนทรงทราบเรื่อง พระองค์ได้รับรายงาน แต่แอนดรูว์เป็นลูกรักของพระองค์ เขาเลยรอดจากทุกเรื่อง พวกเขาซุกมันไว้ใต้พรมมาตลอด จนกระทั่งตอนนี้”
ลาวนีย์ยังอ้างอีกว่า สาเหตุที่เรื่องนี้เพิ่งแดงขึ้นมา เพราะตอนนี้อดีตพนักงานในวังไม่กลัวที่จะออกมาพูดความจริงอีกต่อไป “ผมได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทุกวัน จากคนที่เคยทำงานในวัง พวกเขาไม่กลัวที่จะพูดอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้แอนดรูว์ถูกถอดจากอำนาจ และไม่ได้รับความคุ้มครองจากควีนอีกแล้ว”
ลาวนีย์ยังอ้างว่า เจ้าชายแอนดรูว์เคยสั่ง “โสเภณี 40 คน” ให้ไปส่งที่โรงแรมของเขาขณะพำนักในประเทศไทย
อ่านข่าว: สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย
เรื่องอื้อฉาวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 พี่ชายของเขา ได้สั่งถอดยศ “His Royal Highness” (HRH) และ “เจ้าชาย” ของแอนดรูว์ (ปัจจุบันอายุ 65 ปี) ออกทั้งหมด ผลพวงจากข้อกล่าวหาว่า แอนดรูว์มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในเครือข่ายค้ามนุษย์ของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน โดย เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หนึ่งในเหยื่อของเอปสตีน (ซึ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในวัย 41 ปี เมื่อเดือนเมษายน) อ้างว่า เอปสตีนสั่งให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับแอนดรูว์ 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นขณะเธออายุเพียง 17 ปี
