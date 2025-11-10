ข่าวต่างประเทศ

ปีศาจในคราบคน! จับครูพี่เลี้ยงหื่น ถ่ายคลิปข่มขืนเด็ก-เปิดการ์ตูนโป๊ล้างสมองเด็ก

Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 10:56 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 10:56 น.
77

ตำรวจอังกฤษจับกุมครูพี่เลี้ยงวัย 31 ปี หลังก่อเหตุข่มขืนเด็กอย่างโหดเหี้ยม โดยใช้ภาพการ์ตูนอนาจารล้างสมองเหยื่อให้มองว่าเรื่องทางเพศเป็นเรื่องปกติ ถูกศาลสั่งจำคุกรวม 23 ปี

ชายผู้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างโหดเหี้ยม ถูกศาลตัดสินจำคุกยาวนานขึ้น หลังตำรวจบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักและพบวิดีโอที่เขาถ่ายตัวเองขณะกระทำอนาจารเด็ก โดยมีรอยสักของเขาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในภาพหลักฐาน

คอนเนอร์ ไรท์ วัย 31 ปี จากเมืองมิดเดิลส์โบรห์ ได้รับโทษจำคุกเพิ่มที่ศาล Teesside Crown Court เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเขาพยายาม “ทำให้การล่วงละเมิดเป็นเรื่องปกติ” ด้วยการเปิดภาพตัวการ์ตูนในท่าทางทางเพศให้เหยื่อดู

ไรท์ยอมรับสารภาพใน 25 ข้อหาอาชญากรรมทางเพศกับเด็ก รวมถึงข้อหาข่มขืนเด็ก, การแอบถ่าย (Voyeurism) ขณะเด็กเปลือยกาย และ การชักนำให้เด็กมีกิจกรรมทางเพศกับเขา

เขาข่มขู่เหยื่อรายหนึ่งที่เขาข่มขืนว่า หากนำเรื่องนี้ไปบอกใครเหยื่อจะถูกส่งเข้าคุก โดยยืนกรานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความลับของพวกเขา

ฌอน ดอดดส์ อัยการ เปิดเผยรายละเอียดในศาลว่า จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ, ฮาร์ดไดรฟ์, และคอมพิวเตอร์ของไรท์ ตำรวจพบภาพอนาจารเด็ก และ ภาพต้องห้าม 138 ภาพ ซึ่งเป็นภาพการ์ตูนตัวละครเด็กยอดนิยมกำลังมีกิจกรรมทางเพศกัน

แม่ของเหยื่อรายหนึ่งได้ขึ้นกล่าวในศาล เพื่อบรรยายถึงฝันร้ายที่ลูกชายต้องเผชิญ และความเสียหายที่ไรท์ได้ก่อไว้ โดยแม่กล่าวพร้อมร้องไห้ว่า: “คุณคือปีศาจร้าย”

ด้านทนายของไรท์กล่าวบรรเทาโทษว่า ไรท์ยอมรับกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติว่า “พฤติกรรมของเขาเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้” แต่ “ยังไม่ชัดเจน 100%” ว่าทำไมเขาจึงก่ออาชญากรรมเช่นนี้ ทนายอ้างว่าไรท์รู้สึกขอบคุณที่ถูกจับได้ เพราะเขาสร้างความเสียหายไว้มากมาย

ผู้พิพากษาโจแอนน์ คิดด์ กล่าวกับไรท์ว่า เขาใช้ “ภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้การล่วงละเมิดทางเพศกลายเป็นเรื่องปกติ” สำหรับเหยื่อของเขา “การบิดเบือนเด็กเหล่านี้เป็นสิ่งที่จงใจทำล่วงหน้า”

ไรท์ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 23 ปี โดยเป็นการรับโทษในเรือนจำ 18 ปี และอีก 5 ปีเป็นการคุมประพฤติภายใต้ใบอนุญาต (Extended Licence) หลังจากได้รับการปล่อยตัว เขาจะต้องรับโทษจำคุกจริงเป็นเวลาสองในสามของ 18 ปี ก่อนที่คณะกรรมการทัณฑ์บนจะพิจารณาการปล่อยตัว

เขาถูกสั่งห้ามติดต่อกับเหยื่อทุกคน และจะต้องถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศตลอดชีวิต

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย หลังคลิปรายการพูดถึงนมไทยเป็นนมผง ข่าว

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยันเจตนาดี ไม่ได้โจมตีแบรนด์อื่น ขออภัยทุกยี่ห้อที่เจอผลกระทบ

5 นาที ที่แล้ว
อนุทิน กัมพูชา ข่าวการเมือง

อนุทิน ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา-หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน

8 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร ข่าว

เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

51 นาที ที่แล้ว
ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้ ข่าวการเมือง

ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! อัปเดตอาการ 2 ทหารไทย เหยียบกับระเบิด ชายแดนศรีสะเกษ สาหัส 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเล็ก&quot; สั่งเลื่อนส่งตัว 18 เชลยศึกเขมร หลังทหารไทย เหยียบกับระเบิด ข่าว

“บิ๊กเล็ก” สั่งเลื่อนส่งตัว 18 เชลยศึกเขมร หลังทหารไทย เหยียบกับระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ แคมเปญพรรคประชาธิปัตย์ ข่าวการเมือง

หัวหน้ามาร์คทำถึง! ไปดูคลิป อภิสิทธิ์ ผุดแคมเปญ “All Mark” ชวนสมัครพรรคปชป.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน โต้ข่าวเท็จเตือนแม่ทัพกุ้งหยุงยิง ลั่น อยากรู้เหมือนกันว่าใครสั่ง ข่าว

อนุทิน โต้ข่าวเตือน ‘แม่ทัพกุ้ง’ สั่งหยุดยิง ยืนยันรักกันดี อยากรู้ตัวคนสั่งเหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;นโรดม จักราวุธ&quot; ทายาทราชสกุล นโรดม ผู้นำพรรคฟุนซิเปก กัมพูชา ข่าว

ประวัติ “นโรดม จักราวุธ” ทายาทราชสกุล นโรดม ผู้นำพรรคฟุนซิเปก กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์จวง ดวงจันทร์ ยืนยันผลตรวจมะเร็งระยะที่ 1 ผ่านโซเชียลมีเดีย บันเทิง

กำลังใจล้น “จันทร์จวง ดวงจันทร์” น้องสาว “พุ่มพวง” แจ้งข่าวเศร้า ป่วยมะเร็งขั้นที่ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไผ่ลิกค์ จัดบอล7คน ข่าว

สส.ไผ่ ลิกค์ เจอคนกำแพงเพชรถามสนั่น หลังประกาศช่วย รร.หมอนทองวิทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ ข่าว

ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานที่จัดงานแต่งของ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ บันเทิง

อบอุ่น สถานที่จัดงานแต่ง ใหม่-เต๋อ วิวาห์เรียบง่ายที่เขาใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อดีตเจ้าชายแอนดรูว์&quot; หิ้วโสเภณีเข้าวัง &quot;ควีนอลิซาเบธ&quot; รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก ข่าวต่างประเทศ

แฉ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” หิ้วโสเภณีเข้าวัง “ควีนอลิซาเบธ” รู้แต่เงียบ เพราะเป็นลูกรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปีศาจในคราบคน! จับครูพี่เลี้ยงหื่น ถ่ายคลิปข่มขืนเด็ก-เปิดการ์ตูนโป๊ล้างสมองเด็ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทย เหยียบกับระเบิด พื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ข่าว

สลด! ทหารไทย เหยียบกับระเบิด รายที่ 7 พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 “ห้วยตามาเรีย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามยุ้ย เดือด ตร.เรียกตรวจ 2 รอบ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน กรมทางหลวง ยัน ปฏิบัติถูกต้อง ข่าว

มาดามยุ้ย เดือด ตร.เรียกตรวจ 2 รอบ ไม่ติดป้ายทะเบียน กรมทางหลวง ยัน ปฏิบัติถูกต้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เมย์ ศวิตา&quot; กูรูสายเฮลตี้ เจ้าของเพจ MS&#039;Happydiet ผู้เปลี่ยนการกินให้มีความสุข ข่าว

ประวัติ “เมย์ ศวิตา” กูรูสายเฮลตี้ เจ้าของเพจ MS’Happydiet ผู้เปลี่ยนการกินให้มีความสุข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

วันเกิดพระพรหม 9 พ.ย. วิธีไหว้ ของบูชา-เลขมงคล พลาดวันนี้ไหว้ได้ไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมโตจีพี 4000 ล้าน ข่าวการเมือง

งบอุ้มโมโตจีพี 4000 ล้าน เดือด ! มติครม.เอื้อ “อนุทิน-เนวิน” ใช้หนี้ถึงปี 74

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮยอนอา วูบกลางเวที Waterbomb มาเก๊า ขณะทำการแสดง บันเทิง

ฮยอนอา นักร้องสาว เป็นลมกลางเวที จำอะไรไม่ได้ หลังโหมลดน้ำหนัก 10 กก.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำ พัชรพร มิสแกรนด์ โป๊ะแตก สามีนอกใจ จนติดโรค เพราะจิ๊มิเหม็น เป็นเดือนไม่หาย บันเทิง

น้ำ พัชรพร มิสแกรนด์ โป๊ะแตก สามีนอกใจ จนติดโรค เพราะจิ๊มิเหม็น เป็นเดือนไม่หาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลัง เตือน 5.5 แสนคน รีบใช้สิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. นี้ หากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิทันที เศรษฐกิจ

คลังย้ำ 5 แสนราย จ่อตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส หากไม่ใช้พรุ่งนี้ 11 พ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจเฟซบุ๊ก thaiarmedforce สงสัย แม่ทัพกุ้ง พูดทำไม คนมีสั่งหยุดยิงเขมร แต่ไม่ยอมบอกชื่อ ไม่เกิดประโยชน์ ทำกองทัพปั่นป่วน ข่าว

เพจดัง สงสัย “แม่ทัพกุ้ง” พูดทำไม มีคนสั่งหยุดยิงเขมร แต่ไม่บอกชื่อ ทำกองทัพปั่นป่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยเส้นทางพายุ &quot;ฟงวอง&quot; ล่าสุด หลังพัดถล่มฟิลิปปินส์ เตรียมวกขึ้นฝั่งไต้หวันช่วง 12-13 พ.ย. นี้ ยืนยันไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ผู้จะเดินทางควรเช็กสภาพอากาศ ข่าว

หวิดฝนกระหน่ำ! พายุฟงวอง พ้นฟิลิปปินส์ จ่อวกไปไต้หวัน กรมอุตุฯ ยันไม่เข้าไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 10:56 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 10:56 น.
77
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย หลังคลิปรายการพูดถึงนมไทยเป็นนมผง

เชฟทักษ์ ขอโทษ ดราม่านมวัวไทย ยันเจตนาดี ไม่ได้โจมตีแบรนด์อื่น ขออภัยทุกยี่ห้อที่เจอผลกระทบ

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
อนุทิน กัมพูชา

อนุทิน ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา-หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button