ปีศาจในคราบคน! จับครูพี่เลี้ยงหื่น ถ่ายคลิปข่มขืนเด็ก-เปิดการ์ตูนโป๊ล้างสมองเด็ก
ตำรวจอังกฤษจับกุมครูพี่เลี้ยงวัย 31 ปี หลังก่อเหตุข่มขืนเด็กอย่างโหดเหี้ยม โดยใช้ภาพการ์ตูนอนาจารล้างสมองเหยื่อให้มองว่าเรื่องทางเพศเป็นเรื่องปกติ ถูกศาลสั่งจำคุกรวม 23 ปี
ชายผู้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างโหดเหี้ยม ถูกศาลตัดสินจำคุกยาวนานขึ้น หลังตำรวจบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักและพบวิดีโอที่เขาถ่ายตัวเองขณะกระทำอนาจารเด็ก โดยมีรอยสักของเขาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในภาพหลักฐาน
คอนเนอร์ ไรท์ วัย 31 ปี จากเมืองมิดเดิลส์โบรห์ ได้รับโทษจำคุกเพิ่มที่ศาล Teesside Crown Court เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเขาพยายาม “ทำให้การล่วงละเมิดเป็นเรื่องปกติ” ด้วยการเปิดภาพตัวการ์ตูนในท่าทางทางเพศให้เหยื่อดู
ไรท์ยอมรับสารภาพใน 25 ข้อหาอาชญากรรมทางเพศกับเด็ก รวมถึงข้อหาข่มขืนเด็ก, การแอบถ่าย (Voyeurism) ขณะเด็กเปลือยกาย และ การชักนำให้เด็กมีกิจกรรมทางเพศกับเขา
เขาข่มขู่เหยื่อรายหนึ่งที่เขาข่มขืนว่า หากนำเรื่องนี้ไปบอกใครเหยื่อจะถูกส่งเข้าคุก โดยยืนกรานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความลับของพวกเขา
ฌอน ดอดดส์ อัยการ เปิดเผยรายละเอียดในศาลว่า จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ, ฮาร์ดไดรฟ์, และคอมพิวเตอร์ของไรท์ ตำรวจพบภาพอนาจารเด็ก และ ภาพต้องห้าม 138 ภาพ ซึ่งเป็นภาพการ์ตูนตัวละครเด็กยอดนิยมกำลังมีกิจกรรมทางเพศกัน
แม่ของเหยื่อรายหนึ่งได้ขึ้นกล่าวในศาล เพื่อบรรยายถึงฝันร้ายที่ลูกชายต้องเผชิญ และความเสียหายที่ไรท์ได้ก่อไว้ โดยแม่กล่าวพร้อมร้องไห้ว่า: “คุณคือปีศาจร้าย”
ด้านทนายของไรท์กล่าวบรรเทาโทษว่า ไรท์ยอมรับกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติว่า “พฤติกรรมของเขาเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้” แต่ “ยังไม่ชัดเจน 100%” ว่าทำไมเขาจึงก่ออาชญากรรมเช่นนี้ ทนายอ้างว่าไรท์รู้สึกขอบคุณที่ถูกจับได้ เพราะเขาสร้างความเสียหายไว้มากมาย
ผู้พิพากษาโจแอนน์ คิดด์ กล่าวกับไรท์ว่า เขาใช้ “ภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้การล่วงละเมิดทางเพศกลายเป็นเรื่องปกติ” สำหรับเหยื่อของเขา “การบิดเบือนเด็กเหล่านี้เป็นสิ่งที่จงใจทำล่วงหน้า”
ไรท์ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 23 ปี โดยเป็นการรับโทษในเรือนจำ 18 ปี และอีก 5 ปีเป็นการคุมประพฤติภายใต้ใบอนุญาต (Extended Licence) หลังจากได้รับการปล่อยตัว เขาจะต้องรับโทษจำคุกจริงเป็นเวลาสองในสามของ 18 ปี ก่อนที่คณะกรรมการทัณฑ์บนจะพิจารณาการปล่อยตัว
เขาถูกสั่งห้ามติดต่อกับเหยื่อทุกคน และจะต้องถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศตลอดชีวิต
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
