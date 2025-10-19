จับได้แล้ว หนุ่มเขมรปล้นร้านทอง เจอตัวที่จันทบุรี กำลังจะหนีออกนอกประเทศ
จับได้แล้ว หนุ่มเขมรปล้นร้านทองภายในห้าง อ.บางพลี เจอตัวที่จันทบุรี กำลังจะหนีออกนอกประเทศ เจ้าตัวรับสารภาพทำจริง
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ได้โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดของร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยเขียนข้อความระบุว่า “เกิดเหตุการณ์วันนี้ที่สาขา โลตัส City Park บางพลี ใครพบเห็นคนร้ายหรือต้องการแจ้งข้อมูลโปรดแจ้ง เบอร์ 084-658-6999” โดยผู้ก่อเหตุ ได้ปาระเบิดปิงปองสร้างความแตกตื่น ก่อนบุกชิงร้านทองภายในห้าง กวาดทองรูปพรรณไปกว่า 24 บาท
โดยทราบว่า ผู้ก่อเหตุ ชื่อ นาย อาวช์ ยง อายุ 31 ปี ชาวกัมพูชา ซึ่งผู้ก่อเหตุทำทองตก ทำให้ไม่ได้ทองไปซักเส้นตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตม. ตรวจสอบชายกัมพูชาต้องสงสัยก่อเหตุชิงทองในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากเจ้าหน้าที่บริเวณตลาดบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ ตม. ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นชายชาวกัมพูชามีตำหนิรูปพรรณตรงกับคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทองดังกล่าวจริง เมื่อทำการสอบถามชายต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุปล้นชิงร้านทองจริง ซึ่งคาดว่าจะหลบหนีออกประเทศ จึงได้ควบคุมตัวไว้ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ก่อนจะทำการสอบสวนอย่างละเอียด พร้อมนำตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
