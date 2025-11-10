บันเทิง

JKN แถลงแจงค่าจ้าง แนท อนิพรณ์ หลัง TNP อ้างปมเช็กเด้ง โชว์หลักฐานจ่ายครบ 100%

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 14:27 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 14:27 น.
91
JKN ออกแถลงการณ์โต้ แม่ปุ้ย TPN ปม แนท อนิพรณ์ ไม่ได้รับค่าจ้างพรีเซนเตอร์

สรุปดราม่า JKN แถลงการณ์โต้ TNP ปม ‘แนท อนิพรณ์’ ไม่ได้รับค่าจ้างพรีเซนเตอร์ อ้างปมเช็กเด้ง ยืนยันชำระเงินแล้ว 100% ตั้งแต่ ก.พ. 68 แบ่งจ่าย 3 งวด เปิดหลักฐานเช็ก-ใบเสร็จครบถ้วน

จากกรณีที่ คุณอูม ผู้จัดการส่วนตัวของ แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 ออกมาโพสต์ข้อความว่า “เทอลูกสาวไปถ่ายพรีเซ็นเตอร์มา ธันวานี้ครบปีแล้ว ล้านกว่าบาทตอนนี้เขายังไม่จ่ายเงินเลยอักษรย่อพูดแล้วอึ้ง แม่คนดีในวงการนี้แหละ แม๊และสืบมาแล้ว ลค รายใหญ่จ่ายเงินมาให้ตั้งแต่กุมภาแล้วแม่จะเอาเงินของเด็ก ๆ ไปอมอยู่ทำไม” ฝั่งนางงามสาวออกมาตอบกลับว่า “ไม่ขออะไรมากเลย ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีแม้แต่คนมาดูแล โอนเงินให้ที ผ่านมา1ปีแล้วว ฝากทาง TPN จัดการ ให้ด้วยนะคะ”

ต่อมา ผู้จัดการส่วนตัวออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่า “ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประสานงานและติดต่อมาเรียบร้อยแล้วครับ รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ เจรจา เพื่อหาข้อยุติเรื่องครับ ขอบคุณทุกท่านที่ส่งใจมาครับ” ด้าน สาวแนท โพสต์ต่อว่า “เบื้องต้นตามนี้ก่อนนะคะ แนทขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านมาก ๆ เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติม ตรวจสอบ ชัดเจนแล้ว จะอัพเดทอีกที”

แนท อนิพรณ์ โพสต์แฉทำงานไม่ได้ค่าจ้าง
ภาพจาก Facebook : Aniporn Chalermburanawong

ขณะที่ เพจ จ๊อกจ๊อก เผยความเคลื่อนไหวจาก แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก TPN Global ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น อธิบายว่า

1. ทำไมประเด็นการตามเงินให้เด็กไม่แจ้งมาว่าไปถึงไหนยังไง

2. ได้รับแจ้งมามีเช็กไม่ผ่าน

3. มีเช็กหลายฉบับที่เรารับมาที่ไม่ผ่าน จากหลายเรื่องที่เคยปรากฏในข่าว ซึ่งในทางกฎหมายจะพูดออกสื่อไม่ได้ค่ะ

4. เช้านี้ติดต่อไปทาง JKN อาจจะยังเช้าอยู่เขายังไม่รับสาย จะสอบถามเรื่องรายละเอียด

5. จะขอเรียกเข้ามาคุยในวันจันทร์นี้ที่ สนง.ใหญ่ รพ. พญาไท พร้อมผู้ใหญ่ค่ะ

6. ยังไงแนทต้องได้เงินนะคะ

7. โทรกลับมาหาแม่ปุ้ยค่ะ เพราะไม่เคยได้คุยกันเลยช่วงหลังนี้

8. ที่บอกว่าประสานมาหลายครั้ง แม่ปุ้ยอยากทราบว่าประสานผ่านใครคะ เราได้คุยกัน 1 ครั้งทางโทรศัพท์ช่วงหลังทำงานเสร็จแล้ว

แถลงการณ์จากแม่ปุ้ย TPN

ล่าสุด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกมาแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก 18 หลังจากที่ แนท อนิพรณ์ ไม่ได้รับค่าจ้าง โดยแม่ปุ้ยให้เหตุผลว่า ‘ได้รับแจ้งมามีเช็คไม่ผ่าน’ JKN จึงต้องการชี้แจง พร้อมข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้

“บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทได้ชำระเงินค่าจ้างพรีเซ็นเตอร์ครบ 100% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมาแล้ว โดยเงินดังกล่าวได้เข้าบัญชีของ TPN อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามขั้นตอนทางการเงิน พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน ได้แก่

  • เช็กการจ้างงาน
  • ใบเสร็จรับเงินจาก TPN
  • รายการเดินบัญชีที่ตัดจ่ายไปยังบัญชีของ TPN

เพื่อความชัดเจน บริษัทขอแจ้งว่าพร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อมวลชนหรือบุคคลใด ๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของบริษัท

จุดสำคัญที่อยากให้ทุกท่านทราบ:

  • การชำระเงินเป็นไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน
  • บริษัทใส่ใจใน ความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือบิดเบือน จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้ความไว้วางใจในบริษัท JKN เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน”

JKN แถลงแจงค่าจ้าง แนท อนิพรณ์ หลัง TNP อ้างปมเช็กเด้ง
ภาพจาก Facebook : 18

สุชาทิพ จิรายุนนท์ ผู้ดำเนินรายการ เผยว่า จากที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันนี้ 11 พ.ย. 68 ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์ผ่าน บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด อย่างเป็นทางการ โดยมีเอกสารสัญญาว่าจ้างที่สมบูรณ์ พร้อมลายเซนของผู้มีอำนาจลงนามครบถ้วน

2. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ชำระค่าจ้างให้กับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ครบถ้วน 100% พร้อมมีหลักฐานการชำระเงินอย่างชัดเจน ได้แก่ เช็กและใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา และ ต้นปีนี้โดยแบ่งการชำระเป็น 3 งวด

  • งวดที่ 1 : เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
  • งวดที่ 2 : เดือนมกราคม พ.ศ.2568
  • งวดที่ 3 : เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

3. จากหลักฐานทั้งหมดยืนยันได้ว่า บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ได้รับเงินค่าจ้างจาก บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบถ้วน 100% แล้ว โดยมีเอกสารประกอบ ทั้งเช็กที่ตัดจ่ายจากบัญชีของเจเคเอ็น และ รายการเดินบัญชียืนยันการรับเงินผ่านธนาคารอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. หลังจากที่พรีเซ็นเตอร์ได้ถ่ายทำโฆษณาให้กับบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้น ทางเจเคเอ็นได้ดำเนินการชำระเงินครบ 100% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ดังนั้นหน้าที่การชำระค่าพรีเซ็นเตอร์ตามสัญญาจึงเป็นความรับผิดชอบของบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด โดยตรง

5. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้นำเสนอข่าวสารและข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในวันนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความเป็นจริง

แนท อนิพรณ์ โพสต์แฉทำงานไม่ได้ค่าจ้าง - 2
ภาพจาก Facebook : Aniporn Chalermburanawong
แนท คุยกับทีมงานเตรียมหาทางออก
ภาพจาก Facebook : Aniporn Chalermburanawong
แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015
ภาพจาก Instagram : potter_natt
แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 - 2
ภาพจาก Instagram : potter_natt

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก

4 นาที ที่แล้ว
เดือนปลา 4 แบบอาจเป็นพิษต่อร่างกาย ข่าวต่างประเทศ

เช็กสิสต์ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย

5 นาที ที่แล้ว
เปิดกรุ 10 เรื่องลับ &quot;แฟรงเกนสไตน์&quot; อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025 บันเทิง

เปิดกรุ 10 เรื่องลับ “แฟรงเกนสไตน์” อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

16 นาที ที่แล้ว
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น ข่าว

Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย

21 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ ยืนยัน AI สร้างวิดีโอหน้าปลอม หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้ เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ ยืนยัน AI แก๊งจีนเทา หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ สั่งระงับส่ง 18 เชลยศึกเขมร หยุดปฏิญญาสันติภาพ ไทย-กัมพูชา ไม่มีกำหนด

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เช็ก 4 จังหวัดเสี่ยง หลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบาย 2,900 ลบ.ม. 4 โมงเย็นวันนี้

39 นาที ที่แล้ว
สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ 10 พฤศจิกายน ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำเพิ่ม 2,900 ลบ.ม./วินาที อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุด

42 นาที ที่แล้ว
รู้จัก Mace Milk นมน้องใหม่ มาแรงมาก ขายล้านขวด ใน 1 ปี เศรษฐกิจ

รู้จัก Mace Milk นมน้องใหม่ มาแรงมาก ขายล้านขวด ใน 1 ปี

58 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดวาทะเดือด พล.อ.มนัส จันดี เคยประกาศลั่นชายแดน &quot;ต้องไม่มีขาที่ 7&quot; หากทหารไทยเหยียบระเบิดอีก จะใช้มาตรการตอบโต้ทางทหารทันที หลังล่าสุดเกิดเหตุซ้ำรอยที่ศรีสะเกษ ข่าว

ย้อนคำพูด กองทัพไทย เคยลั่นวาจา “อย่าให้มีขาที่ 7” ถ้ามี ก็พร้อมรบเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง &quot;สว.นันทนา&quot; คดีหมิ่น &quot;สว.แดง&quot; คนขายหมู ชี้ ไม่หมิ่นประมาท-ด้อยค่า ข่าว

ศาลยกฟ้อง “สว.นันทนา” คดีหมิ่น “สว.แดง” คนขายหมู ชี้ ไม่หมิ่นประมาท-ด้อยค่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เด็ก 12 ร้านนวดญี่ปุ่น ข่าวอาชญากรรม

สิ้นท่า แม่ขายลูกสาว 12 ปี ค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น ถูกจับ หนีกบดานไต้หวัน ก่อนสิ้นท่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ดาวิกา เปิดใจถึง เต๋อ ฉันทวิชช์ ในงานแต่ง บันเทิง

เต๋อ เปิดใจถึง ใหม่ ในงานวิวาห์ ดีใจที่ได้เป็นคู่ชีวิต ความหมายซึ้งทุกประโยค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

2 ผู้บริหารสำนักข่าว BBC ลาออก หลังถูกแฉมีส่วนตัดต่อคำพูด “ทรัมป์” ทำคนดูเข้าใจผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนซิตี ลิเวอร์พูล คะแนนนักเตะ ข่าวกีฬา

หลังเกม แมนฯ ซิตี้ 3-0 ลิเวอร์พูล “เป๊ป” ฉลอง 1000 นัด สวนสถิติแย่แชมป์เก่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ็ต ลี 62 ปี ถอดเสื้อโชว์สยบข่าวลือปลูกถ่ายหัวใจจาก &quot;พระวัดเส้าหลิน&quot; ยันแข็งแรงดี เผยความจริงแค่ผ่าตัดเนื้องอกที่คอ บันเทิง

เจ็ต ลี ถอดเสื้อโชว์กล้าม 62 ปี สยบข่าวลือป่วยหนัก ปลูกถ่ายหัวใจ พระวัดเส้าหลิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 อันดับ อบต. รายได้สูงสุดปี 67 &quot;บางพลีใหญ่&quot; ยืนหนึ่ง 1,027 ล้านบาท เศรษฐกิจ

5 อันดับ อบต. รายได้สูงสุดปี 67 “บางพลีใหญ่” ยืนหนึ่ง 1,027 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
JKN ออกแถลงการณ์โต้ แม่ปุ้ย TPN ปม แนท อนิพรณ์ ไม่ได้รับค่าจ้างพรีเซนเตอร์ บันเทิง

JKN แถลงแจงค่าจ้าง แนท อนิพรณ์ หลัง TNP อ้างปมเช็กเด้ง โชว์หลักฐานจ่ายครบ 100%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชื่นชมตร.ฮีโร่ “จ่าเปิ้ล กระทุ่มแบน” พุ่งชาร์จโจรชิงทอง 3 ล้าน-ชักปืนขู่พนง.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการผลิตน้ำมันปาล์มจากกลุ่มธุรกิจสมอทองที่มีประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจ

เปิดอาณาจักรธุรกิจ “สมอทอง” หุ้นน้องใหม่ SMO ยักษ์ใหญ่ปาล์มน้ำมันใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำกว่า 99% กฟผ.ปรับแผน เร่งระบายด่วน 3 วันติด สูงสุด 55 ล้าน ลบ.ม. ข่าว

เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำกว่า 99% กฟผ.ปรับแผน เร่งระบายด่วน 3 วันติด สูงสุด 55 ล้าน ลบ.ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสะพรึง พายุทอร์นาโด เริ่มก่อตัว ก่อนกวาดบ้านราบเป็นหน้ากลอง ข่าว

คลิปสะพรึง พายุทอร์นาโด จังหวะก่อตัว ก่อนกวาดบ้านราบเป็นหน้ากลอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน แถลงปราบสแกมเมอร์ ข่าวอาชญากรรม

อนุทิน แถลงปราบสแกมเมอร์ 13 วัน จับ 7174 ผู้ต้องหา คืนเงินกว่า 318 ล้านฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เตือน &quot;ซีเค&quot; Fastwork นิสัยเหมือนกันเป๊ะ หวั่นซ้ำรอยอดีต ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส เตือน “ซีเค” Fastwork นิสัยเหมือนกันเป๊ะ หวั่นซ้ำรอยอดีต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ต SMO เทรดวันแรกคึกคัก “ด.ช.หฤษฎ์ พิริเยศยางกูร” ถือหุ้นใหญ่สุดกว่า 520 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 14:27 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 14:27 น.
91
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
เดือนปลา 4 แบบอาจเป็นพิษต่อร่างกาย

เช็กสิสต์ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น

Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
แบงก์ชาติ ยืนยัน AI สร้างวิดีโอหน้าปลอม หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

แบงก์ชาติ ยืนยัน AI แก๊งจีนเทา หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button