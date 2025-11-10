JKN แถลงแจงค่าจ้าง แนท อนิพรณ์ หลัง TNP อ้างปมเช็กเด้ง โชว์หลักฐานจ่ายครบ 100%
จากกรณีที่ คุณอูม ผู้จัดการส่วนตัวของ แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 ออกมาโพสต์ข้อความว่า “เทอลูกสาวไปถ่ายพรีเซ็นเตอร์มา ธันวานี้ครบปีแล้ว ล้านกว่าบาทตอนนี้เขายังไม่จ่ายเงินเลยอักษรย่อพูดแล้วอึ้ง แม่คนดีในวงการนี้แหละ แม๊และสืบมาแล้ว ลค รายใหญ่จ่ายเงินมาให้ตั้งแต่กุมภาแล้วแม่จะเอาเงินของเด็ก ๆ ไปอมอยู่ทำไม” ฝั่งนางงามสาวออกมาตอบกลับว่า “ไม่ขออะไรมากเลย ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีแม้แต่คนมาดูแล โอนเงินให้ที ผ่านมา1ปีแล้วว ฝากทาง TPN จัดการ ให้ด้วยนะคะ”
ต่อมา ผู้จัดการส่วนตัวออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่า “ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประสานงานและติดต่อมาเรียบร้อยแล้วครับ รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ เจรจา เพื่อหาข้อยุติเรื่องครับ ขอบคุณทุกท่านที่ส่งใจมาครับ” ด้าน สาวแนท โพสต์ต่อว่า “เบื้องต้นตามนี้ก่อนนะคะ แนทขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านมาก ๆ เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติม ตรวจสอบ ชัดเจนแล้ว จะอัพเดทอีกที”
ขณะที่ เพจ จ๊อกจ๊อก เผยความเคลื่อนไหวจาก แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก TPN Global ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น อธิบายว่า
1. ทำไมประเด็นการตามเงินให้เด็กไม่แจ้งมาว่าไปถึงไหนยังไง
2. ได้รับแจ้งมามีเช็กไม่ผ่าน
3. มีเช็กหลายฉบับที่เรารับมาที่ไม่ผ่าน จากหลายเรื่องที่เคยปรากฏในข่าว ซึ่งในทางกฎหมายจะพูดออกสื่อไม่ได้ค่ะ
4. เช้านี้ติดต่อไปทาง JKN อาจจะยังเช้าอยู่เขายังไม่รับสาย จะสอบถามเรื่องรายละเอียด
5. จะขอเรียกเข้ามาคุยในวันจันทร์นี้ที่ สนง.ใหญ่ รพ. พญาไท พร้อมผู้ใหญ่ค่ะ
6. ยังไงแนทต้องได้เงินนะคะ
7. โทรกลับมาหาแม่ปุ้ยค่ะ เพราะไม่เคยได้คุยกันเลยช่วงหลังนี้
8. ที่บอกว่าประสานมาหลายครั้ง แม่ปุ้ยอยากทราบว่าประสานผ่านใครคะ เราได้คุยกัน 1 ครั้งทางโทรศัพท์ช่วงหลังทำงานเสร็จแล้ว
ล่าสุด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกมาแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก 18 หลังจากที่ แนท อนิพรณ์ ไม่ได้รับค่าจ้าง โดยแม่ปุ้ยให้เหตุผลว่า ‘ได้รับแจ้งมามีเช็คไม่ผ่าน’ JKN จึงต้องการชี้แจง พร้อมข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
“บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทได้ชำระเงินค่าจ้างพรีเซ็นเตอร์ครบ 100% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมาแล้ว โดยเงินดังกล่าวได้เข้าบัญชีของ TPN อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามขั้นตอนทางการเงิน พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน ได้แก่
- เช็กการจ้างงาน
- ใบเสร็จรับเงินจาก TPN
- รายการเดินบัญชีที่ตัดจ่ายไปยังบัญชีของ TPN
เพื่อความชัดเจน บริษัทขอแจ้งว่าพร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อมวลชนหรือบุคคลใด ๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของบริษัท
จุดสำคัญที่อยากให้ทุกท่านทราบ:
- การชำระเงินเป็นไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน
- บริษัทใส่ใจใน ความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
- ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือบิดเบือน จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้ความไว้วางใจในบริษัท JKN เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน”
สุชาทิพ จิรายุนนท์ ผู้ดำเนินรายการ เผยว่า จากที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันนี้ 11 พ.ย. 68 ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์ผ่าน บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด อย่างเป็นทางการ โดยมีเอกสารสัญญาว่าจ้างที่สมบูรณ์ พร้อมลายเซนของผู้มีอำนาจลงนามครบถ้วน
2. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ชำระค่าจ้างให้กับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ครบถ้วน 100% พร้อมมีหลักฐานการชำระเงินอย่างชัดเจน ได้แก่ เช็กและใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา และ ต้นปีนี้โดยแบ่งการชำระเป็น 3 งวด
- งวดที่ 1 : เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
- งวดที่ 2 : เดือนมกราคม พ.ศ.2568
- งวดที่ 3 : เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
3. จากหลักฐานทั้งหมดยืนยันได้ว่า บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ได้รับเงินค่าจ้างจาก บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบถ้วน 100% แล้ว โดยมีเอกสารประกอบ ทั้งเช็กที่ตัดจ่ายจากบัญชีของเจเคเอ็น และ รายการเดินบัญชียืนยันการรับเงินผ่านธนาคารอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. หลังจากที่พรีเซ็นเตอร์ได้ถ่ายทำโฆษณาให้กับบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้น ทางเจเคเอ็นได้ดำเนินการชำระเงินครบ 100% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ดังนั้นหน้าที่การชำระค่าพรีเซ็นเตอร์ตามสัญญาจึงเป็นความรับผิดชอบของบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด โดยตรง
5. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้นำเสนอข่าวสารและข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในวันนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความเป็นจริง
