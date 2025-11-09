GISTDA เตือนด่วน ลุ่มเจ้าพระยา ท่วมแล้ว 4.9 แสนไร่ 7 จังหวัด เสี่ยงท่วมเพิ่ม 3.5 แสนไร่
GISTDA เตือนภัย ภาพดาวเทียม ลุ่มเจ้าพระยา น้ำเหนือหลาก ท่วมแล้ว 4.9 แสนไร่ จับตา 7 จังหวัด เสี่ยงท่วมเพิ่มอีก 3.5 แสนไร่ หากเขื่อนต้องระบายน้ำ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เนื่องจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนของประเทศยังคงไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำออก เพื่อรองรับมวลน้ำที่กำลังจะมาสมทบ
GISTDA ได้เผยแพร่แผนที่แสดงสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 สี ดังนี้
🟦 (สีฟ้า) พื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบัน
มีพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วกว่า 490,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในทุ่งรับน้ำต่างๆ เช่น ทุ่งรับน้ำท่าวุ้ง, ทุ่งรับน้ำบางกุ้ง, ทุ่งรับน้ำป่าโมก, ทุ่งรับน้ำบางบาล-บ้านแพน, ทุ่งรับน้ำผักไห่, ทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ด และ ทุ่งรับน้ำโพธิ์พระยา โดยน้ำได้ท่วมพื้นที่เกษตร ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคม
🟧 (สีส้ม) พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่ม (ระดับ 1)
หากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 70,000 – 80,000 ไร่
🟥 (สีแดง) พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่ม (ระดับ 2)
หากเขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 350,000 ไร่
GISTDA เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ 7 จังหวัด เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี และปทุมธานี เนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชนริมแม่น้ำ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา โดยเฉพาะในพื้นที่สีส้มและสีแดง ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ ขนย้ายของขึ้นที่สูง และติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด
