ไต้ฝุ่นฟงวอง กลืนกิน ฟิลิปปินส์ อพยพ 1 ล้านคน หลัง คัลแมกีเพิ่งคร่า 200 ศพ

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 09:42 น.
ฟิลิปปินส์ช้ำซ้ำ ซูเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง ถล่มลูซอน สั่งอพยพ 1 ล้านคน หลัง คัลแมกี คร่า 200 ศพ

10 พฤศจิกายน ส่งกำลังใจ ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อน กองทัพต้องระดมกำลังเข้าพื้นที่ฉุกเฉิน หลัง ซูเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง (Fung-wong) พายุลูกใหญ่ที่สุดของปี พัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ (9 พ.ย.) เพียงไม่ถึง 1 สัปดาห์ หลังจากไต้ฝุ่น “คัลแมกี”เพิ่งถล่มประเทศจนมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 200 ราย

สำนักงานพยากรณ์อากาศฟิลิปปินส์ (PAGASA) รายงานว่า ฟงวอง ถูกจัดอันดับเป็น ซูเปอร์ไต้ฝุ่น ได้ขึ้นฝั่งที่เมืองดินาลูงัน จังหวัดออโรร่า บนเกาะลูซอน เมื่อเวลา 21.10 น. วันอาทิตย์ พายุมีความเร็วลมสูงสุด 185 กม./ชม. เทียบเท่าเฮอริเคนระดับ 3

ฟงวอง มีรัศมีฝนตกกว้างถึง 1,600 กิโลเมตร ใหญ่คลุมประเทศ คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างท่วมเกาะลูซอน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการเมืองของประเทศ สำนักงานป้องกันพลเรือนยืนยันว่า มีการอพยพประชาชนล่วงหน้าแล้วมากกว่า 1 ล้านคน ใน 12 ภูมิภาค รัฐบาลยังสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดในเขตเมโทรมะนิลา ซึ่งมีประชากรเกือบ 15 ล้านคน ไปจนถึงวันอังคาร

ภาพเรดาร์ พายุไต้ฝุ่นฟงวอง ขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ ใหญ่เท่าประเทศ

ผลกระทบจากพายุเริ่มปรากฏแล้ว มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย เป็น 1 รายจากเศษซากหักพังในจังหวัดซามาร์ และอีก 1 รายจากการจมน้ำในจังหวัดคาตันดัวเนส กิลเบิร์ต เตโอโดโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องออกมาเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพ เขากล่าวว่า “เราได้รับรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากไม่ปฏิบัติตาม จะมีการอพยพภาคบังคับในพื้นที่ที่เรายังสามารถทำได้”

นักพยากรณ์อากาศคาดว่า ฟงวอง จะเคลื่อนตัวข้ามพื้นที่ภูเขาของเกาะลูซอน ซึ่งอาจทำให้พายุอ่อนกำลังลงบ้าง แต่จะยังคงสถานะเป็นไต้ฝุ่น คาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลในเช้าวันจันทร์ ก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่ช่องแคบไต้หวันในวันพุธ และอาจขึ้นฝั่งที่ไต้หวันในวันพฤหัสบดี

ฟงวอง ถือเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 21 ที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในฤดูกาลนี้ แม้นักวิทยาศาสตร์จะชี้ว่าความถี่ของพายุไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่สภาวะโลกร้อน (Climate Change) กำลังทำให้พายุเหล่านี้มีความรุนแรงและมีพลังทำลายล้างสูงขึ้น

นักพยากรณ์คาดว่าฟงวองจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลในวันจันทร์
กรมอุตุ รายงานเส้นทางพายุ ฟงวอง ไม่เข้าประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดทผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน พบว่า 10-12 พ.ย.68 ทิศทางลมยังเปลี่ยนแปลง ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน เริ่มมีลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ความชื้นยังสูง จึงยังคงมีเมฆมาก มีโอกาสเกิดฝน ส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ไม่น่ากังวลปริมาณน้ำที่จะไหลมาเพิ่มเติมในลุ่มน้ำต่างๆ ไม่มากนัก แนวโน้มฝนจะค่อยๆ ลดลง เกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวหรือตากผลผลิต ต้องเร่งหาทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตได้ในระยะนี้

ส่วนภาคอีสานฝนเริ่มน้อยลง เริ่มมีแสงแดด ยังมีฝนบางแห่งทางตอนล่าง สำหรับภาคใต้ ยังมีฝนบางแห่ง และตกหนักบางจุด คลื่นลมเริ่มเบาลง คาดว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจะยังคงแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระบบมากขึ้น จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ที่มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมา

หลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นในตอนเช้า ฝนลดลง ยังมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล

ฟงวองเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 21 ในฤดูกาลนี้ของฟิลิปปินส์
ช่วงวันที่ 13-19 พ.ย.68 มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังปานกลางถึงค่อข้างแรง (สีฟ้าๆ ถึงน้ำเงิน) จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ลมแรงขึ้น ทำให้ฝนน้อยลง อากาศเริ่มเย็นลง บางช่วงอาจจะมีฝนเล็กน้อย

ระวังรักษาสุขภาพช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เตรียมรับลมหนาวและวางแผนท่องเที่ยวได้ในระยะนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ยอดดอย ยอดภู มีอากาศหนาว และเมื่อลมหนาวแรงขึ้น

ประกอบกับอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนผ่านภาคใต้ จะทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการรับมิ และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

ส่วนพายุฟงวอง ได้เคลื่อนผ่านเกาะลูซอล ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงไม่น่ากังวล

