ช็อก! แฟนสาวตลกดัง เสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก คาดเครียดคดีเมาแล้วขับ
ช็อก! แฟนสาวของนักแสดงตลกชื่อดัง อีจินโฮ (Lee Jin-ho) เสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก คาดเครียดคดีเมาแล้วขับของแฟนหนุ่มที่ถูกจับเดือนที่แล้ว (24 ก.ย. 68)
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 สื่อท้องถิ่นได้รายงานว่า แฟนสาวของ อีจินโฮ (Lee Jin-ho) นักแสดงตลกชื่อดัง ได้ถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักของเธอ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตลกดังถูกจับเรื่องเมาแล้วขับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
สถานีตำรวจบูพยองเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. ของวันที่ 5 ต.ค. 68 และเมื่อเข้าตรวจสอบก็พบร่างของหญิงสาวนอนเสียชีวิตอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ในเมืองอินชอน ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นแฟนสาวของอีจินโฮตลกดัง
เรื่องน่าเศร้าครั้งนี้ยังไม่จบลงง่าย ๆ เมื่อมีหลายคนติดใจกับการจากไปอย่างกะทันหันแบบนี้ เนื่องจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อีจินโฮ เพิ่งจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับ และหลังจากนั้นไม่นานก็มีรายงานข่าวหลุดออกมาว่า ผู้ที่โทรศัพท์แจ้งเบาะแสให้ตำรวจมาจับกุมเขาก็คือแฟนสาวผู้ล่วงลับนั่นเอง
นอกจากนั้น แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า หลังจากเหตุการณ์นั้น ฝ่ายหญิงได้เคยเปรยกับคนใกล้ชิดว่าเธอ “รู้สึกกดดันเป็นอย่างมาก” แต่ก็ไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุเพิ่มเติม
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “จนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ถึงการก่ออาชญากรรม ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวน จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ และไม่อาจยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างการที่ น.ส.เอ เป็นผู้แจ้งความอีจินโฮกับการเสียชีวิตได้”
