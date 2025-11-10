ข่าว

เปิดวาร์ป “น้องผักบุ้ง” แฟนของ “น้องเต” ดาวเด่น หมอนทองวิทยา

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 09:34 น.
62
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung

ส่องวาร์ปความน่ารัก “น้องผักบุ้ง” แฟนสาวคู่บุญ “น้องเต” วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว เบื้องหลังฟอร์มเทพพาทีมหมอนทองวิทยา ทะลุชิงบอล 7 สี จนสนามแตก

เรียกได้ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กระแสฟีเวอร์ของ ทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องทั้งในสนามและนอกสนาม โดยเฉพาะควันหลงจากเกมนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

รู้จัก “น้องผักบุ้ง” แฟน “น้องเต” กำลังใจตัวท็อป

นอกจากฟอร์มการเล่นที่ดุดันของทีม อีกหนึ่งสีสันที่แฟนบอลพูดถึงคือ โมเมนต์น่ารักขอบสนามของ “น้องผักบุ้ง” แฟนสาวที่คอยตามมาให้กำลังใจ “น้องเต-วรากร ช่างเขียนดี” ดาวเตะหมายเลข 6 ของทีมอยู่เสมอ ภาพความหวานที่เพื่อนๆ แชร์ออกมา ยืนยันได้ว่าเธอคือกำลังใจ “ตัวท็อป” ของดาวรุ่งรายนี้จริง ๆ

สำหรับใครที่อยากติดตามความน่ารักของทั้งคู่ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่อง TikTok ของน้องผักบุ้ง ชื่อบัญชี @_jaophakbung

ต้องบอกว่าน้องผักบุ้งเองก็โด่งดังไม่ธรรมดาในโลกออนไลน์ โดยมียอดผู้ติดตามสูงถึง 178.6 K (กว่า 1.7 แสนคน) และมียอดกดถูกใจรวมกว่า 2.4 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 68)

น้องผักบุ้ง แฟนสาวน้องเต โด่งดังในโลกออนไลน์
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung

คลิปวิดีโอส่วนใหญ่ในช่อง มักจะเป็นโมเมนต์น่ารัก ๆ ของน้องผักบุ้งกับน้องเต รวมถึงคลิปให้กำลังใจแฟนหนุ่มในการแข่งขัน ซึ่งยิ่งตอกย้ำความหวานและเป็นกำลังใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของดาวเตะหมอนทองวิทยา

ภาพความน่ารักและสดใสของเธอที่เพื่อน ๆ และสื่อต่าง ๆ นำมาแชร์ ทำให้เธอกลายเป็น ขวัญใจอัฒจันทร์ และเป็นสัญลักษณ์แห่งกำลังใจของทีมหมอนทองวิทยาไปโดยปริยาย

สำหรับ น้องเต วรากร ช่างเขียนดี วัย 17 ปี แฟนหนุ่มของน้องผักบุ้ง เป็นนักเตะตัวรุกที่มีฝีเท้าโดดเด่น จนได้รับฉายาว่า วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว หรือ วิตินญ่าบางน้ำเปรี้ยว

ภาพน้องผักบุ้ง แฟนของน้องเต ขณะถ่ายรูปกับเพื่อนๆ
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้องผักบุ้ง แฟน น้องเต ร่วมเชียร์ทีมในนัดชิงชนะเลิศ
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung

น้องเต เป็นกำลังสำคัญที่พาโรงเรียนหมอนทองวิทยา ซึ่งเป็นทีมม้ามืดจาก จ.ฉะเชิงเทรา ล้มทีมยักษ์ใหญ่มาตลอดเส้นทาง จนทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างปรากฏการณ์สนามแตก มีผู้ชมล้นความจุจนต้องลงมานั่งเชียร์ติดขอบสนาม

แม้การแข่งขันจะจบลงไปแล้ว แต่กระแสความนิยมของทั้งคู่และทีมหมอนทองวิทยายังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ในฐานะปรากฏการณ์ฟุตบอลขาสั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมาก

น้องผักบุ้ง แฟนสาวที่เป็นกำลังใจสำคัญของน้องเต
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung
น้องผักบุ้ง แฟน น้องเต ยิ้มสดใสขณะดูการแข่งขันฟุตบอล
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung
ภาพน้องผักบุ้ง แฟนของน้องเต ขณะเชียร์ทีมหมอนทองวิทยา
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung
น้องผักบุ้ง แฟน น้องเต แสดงความรักในสนามฟุตบอล
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung
โมเมนต์น่ารักของน้องผักบุ้ง แฟนสาวที่คอยเชียร์น้องเต
ภาพจาก : TikTok/@_jaophakbung

Thosapol Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

